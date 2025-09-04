Phản ứng mới nhất của Nga về kế hoạch điều binh sĩ châu Âu tới Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, bà Zakharova đưa ra bình luận trên khi bình luận về phát biểu của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen liên quan tới kế hoạch điều binh sĩ châu Âu tới Ukraine, vốn là động thái cũng đã bị Đức bác bỏ.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times ngày 31/8, bà von der Leyen nói châu Âu đang xây dựng các kế hoạch khá chi tiết để triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine như một phần của các đảm bảo an ninh hậu xung đột, có sự hậu thuẫn của Mỹ.

Bà Zakharova nhấn mạnh tại cuộc họp báo hằng tuần rằng sự can thiệp của nước ngoài ở Ukraine dưới bất kỳ hình thức hay khuôn khổ nào sẽ làm suy yếu mọi an ninh.

Trước đó, theo hãng tin TASS của Nga, ngày 29/8, bà Zakharova tuyên bố: “Điều quan trọng là phải hiểu rằng việc cung cấp bảo đảm an ninh không phải là một điều kiện, mà là kết quả của một giải pháp hòa bình dựa trên việc loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Điều này cũng sẽ đảm bảo an ninh cho đất nước chúng ta”.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các đồng minh của Ukraine tại châu Âu đang nỗ lực thảo luận để đưa ra một loạt đảm bảo an ninh cho quốc gia Đông Âu này, như triển khai lực lượng phương Tây đến Ukraine, thiết lập vùng đệm sau khi xung đột kết thúc. Đây có thể là một phần của giải pháp hòa bình và được xây dựng để bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công có thể xảy ra trong tương lai. Ngày 28/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hy vọng một khuôn khổ bảo đảm an ninh cho nước này sẽ được đưa ra sớm nhất vào tuần tới.

Trước đó, ngày 21/8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh Moskva bác bỏ phương án đảm bảo an ninh cho Ukraine thông qua sự can thiệp quân sự nước ngoài, đồng thời đề xuất một nhóm các quốc gia, trong đó có các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước khác, cùng đóng vai trò bảo đảm an ninh cho Kiev.

Trong khi đó, tờ Politico dẫn nguồn tin châu Âu cho biết binh sĩ Pháp và Anh có thể sẽ là lực lượng chủ chốt trong kế hoạch triển khai quân của phương Tây tới Ukraine. Hai nước này cũng đang vận động đồng minh cung cấp thêm thiết bị quân sự.