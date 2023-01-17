  • Huế ngày nay Online
Bức tường xanh của làng biển

HNN - Đó là rừng phi lao xanh ngút mắt được người dân Thai Dương Thượng (xã Hải Dương cũ, nay thuộc phường Thuận An, TP. Huế) trồng từ hàng chục năm trước để chắn gió, ngăn cát, giữ làng. Giữa đất trời bao la, hàng phi lao vươn mình xanh tốt, trở thành tấm lá chắn vững chắc, bảo vệ làng khỏi sóng gió và sự khắc nghiệt của biển cả. Nằm cạnh cửa biển Thuận An, người dân các làng biển quanh khu vực cũng trồng phi lao chắn cát. Khi làm cầu vượt cửa biển Thuận An băng qua rừng phi lao, cơ quan hữu trách cũng cố tránh để không gây tổn hại những cánh rừng.

Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này trân trọng giới thiệu những hình ảnh về rừng phi lao lặng lẽ, giản dị mà kiên cường của người dân làng Thai Dương Thượng do tác giả Hải Dương thực hiện, cùng chia sẻ đong đầy niềm tự hào của anh: “Với người dân nơi đây, rừng phi lao không chỉ là bức tường thiên nhiên che chở cuộc sống, mà còn là ký ức, là tình cảm gắn bó qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, họ luôn coi rừng phi lao là báu vật của làng”.

Thai Dương Thượng bên phá Tam Giang được rừng phi lao che chắn trước biển 
 
 
Rừng phi lao ngăn biển xâm thực 
 
Làng biển bình an 

 

