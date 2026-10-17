Từ giảng đường đến “phòng hòa giải”

Sinh viên HUL nhận Huy chương Bạc. Ảnh: NVCC

Đưa kiến thức vào tình huống mô phỏng

V-MED 2026 là sân chơi học thuật cấp quốc gia dành cho sinh viên, với những tình huống hòa giải thương mại mô phỏng thực tiễn. Tại đây, các đội thi không chỉ cần “biết luật”, mà còn phải phân tích bản chất tranh chấp, nhận diện lợi ích của các bên, xây dựng phương án hòa giải và bảo vệ quan điểm bằng lập luận thuyết phục.

Với Nguyễn Hữu Hải Long, sinh viên năm 3, Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật, Đại học Huế (HUL), đại diện nhóm sinh viên đoạt Huy chương Đồng, cuộc thi là cơ hội vận dụng kiến thức được học trên giảng đường thành trải nghiệm nghề nghiệp cụ thể. “So với những bài tập lý thuyết ở trường, cuộc thi có tính thực tiễn cao hơn rất nhiều. Chúng em phải đối mặt với những tình huống, khó khăn bất ngờ và tìm cách xử lý”, Long chia sẻ.

Theo Hải Long, ý nghĩa lớn nhất của việc tham gia một sân chơi như V-MED chính là tạo ra “cầu nối” giữa kiến thức và nghề nghiệp. Sinh viên được đặt mình vào vị trí của một người hành nghề pháp lý thực sự; được phân tích lợi ích, nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía và tìm kiếm giải pháp, thay vì chỉ dừng lại ở việc áp dụng một điều luật để xác định đúng - sai.

“Trước khi tham gia cuộc thi, em chỉ nghĩ nhiệm vụ của hòa giải viên là lắng nghe hai bên. Nhưng khi chính thức đặt mình vào tình huống đó, em cảm nhận rõ những áp lực mà một hòa giải viên thực thụ phải đối mặt trong một phiên hòa giải”, Long nói. Áp lực xuất hiện khi các bên liên tục đưa ra những yêu cầu khác nhau, không tìm được tiếng nói chung hoặc phát sinh những vấn đề ngoài dự kiến. Hòa giải viên phải dẫn dắt cuộc trao đổi, giúp các bên làm rõ bất đồng và tìm hướng giải quyết, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc nghề nghiệp.

Không chỉ học luật, mà còn học cách lắng nghe

Để đạt được kết quả tại V-MED 2026, những thành viên trong các nhóm phải vượt qua không ít thách thức. Theo Long, đây là một cuộc thi có tính học thuật cao. Một số vấn đề pháp lý trong đề thi chưa được sinh viên tiếp cận đầy đủ trong các môn học ở trường. Vì vậy, nhóm phải vừa nghiên cứu kiến thức mới, vừa giải quyết tình huống.

Cuộc thi còn đòi hỏi sinh viên thay đổi cách tiếp cận vấn đề. Nếu trong nhiều bài tập pháp lý, sinh viên thường tập trung xác định căn cứ pháp luật để bảo vệ một quan điểm, thì trong hòa giải, họ phải học cách lắng nghe và nhìn nhận lợi ích của nhiều bên.

Để khắc phục, nhóm duy trì việc luyện tập. Các thành viên ưu tiên những buổi gặp mặt trực tiếp để cùng giải đề, diễn án, phân tích tình huống và làm quen với áp lực của một phiên hòa giải. Quá trình ấy giúp kiến thức từ nhiều lĩnh vực pháp luật được vận dụng đồng thời, từ dân sự, thương mại, doanh nghiệp đến thương mại quốc tế và các quy định liên quan đến hòa giải thương mại.

Quan trọng hơn, sinh viên được rèn luyện hàng loạt kỹ năng nghề nghiệp như phân tích vấn đề, xây dựng lập luận, lắng nghe, đặt câu hỏi, đàm phán và thuyết phục. “Chúng em nhận ra rằng, một lập luận tốt không chỉ cần đúng về pháp lý mà còn phải phù hợp với lợi ích thực tế của các bên”, Long cho biết.

Tranh tài cùng sinh viên luật đến từ nhiều trường đại học trong cả nước cũng giúp các thành viên HUL trao đổi kinh nghiệm và mở rộng quan hệ bạn bè. Với Long và các thành viên, những tấm huy chương là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực. Những lần tập đặt câu hỏi, xử lý bất đồng và điều chỉnh phương án hòa giải cũng giúp các bạn nhận ra điều mình còn thiếu để tiếp tục học hỏi, chuẩn bị cho công việc sau này.