Phát biểu của Tổng Bí thư tại lễ khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 121 xã biên giới đất liền

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ khởi công - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương rất vui khi dự Lễ khởi công, động thổ đồng loạt xây dựng tiếp 121 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 121 xã biên giới đất liền, trong đó điểm cầu chính tổ chức tại Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo nước nhà. Các nhiệm kỳ Đại hội gần đây Đảng ta đã xác định giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Nhiều chủ trương, chính sách lớn về giáo dục và đào tạo đã được ban hành. Đặc biệt là Nghị quyết số 71 ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo với nhiều nội dung sâu sắc, toàn diện, cách mạng, trong đó xác định "Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc".

Trong mọi giai đoạn của Cách mạng, Đảng, Nhà nước luôn luôn dành nhiều sự quan tâm, đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng biên giới. Tuy nhiên, hệ thống trường lớp, đặc biệt là các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới vẫn còn ít, điều kiện học tập của các cháu học sinh còn nhiều hạn chế, còn có khoảng cách so với các trường miền xuôi. Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã quyết định đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền. Đây là một chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn.

Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành và các tỉnh, thành tổ chức khởi công xây dựng 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 108 xã biên giới. Các trường này đang được xây dựng theo đúng kế hoạch đề ra, trong đó 01 trường đã được khánh thành đưa vào sử dụng. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tổ chức khởi công, động thổ đồng loạt xây dựng 121 trường, điều này thể hiện sự quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước và sự quyết liệt vào cuộc của các cấp, các ngành để nhanh chóng hiện thực hóa chủ trương của Đảng trong việc chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở vùng biên giới, cải thiện điều kiện học tập cho con em đồng bào, góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền, đồng thời củng cố quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên cương của Tổ quốc.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trong việc chuẩn bị dự án, hoàn thiện các thủ tục để tổ chức khởi công, động thổ xây dựng các công trình ngày hôm nay. Để các công trình này hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, kịp thời phục vụ năm học mới 2027 - 2028, bảo đảm chất lượng và hiệu quả cao nhất, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương cần quyết liệt vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của địa phương trong nhiệm kỳ này, thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc tiến độ thực hiện, để công trình được triển khai xây dựng nhanh nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất và tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tôi yêu cầu các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn, giám sát cần thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi đây không chỉ là một dự án xây dựng thông thường mà là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào biên giới; phải đảm bảo chất lượng cao nhất cho công trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, kỹ thuật, mỹ thuật, xứng đáng là ngôi trường kiểu mẫu vùng biên và xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân, của các thầy giáo, cô giáo cũng như của các cháu học sinh.

Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, nhân dân các xã cần tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương, trước hết là quan tâm để tất cả các cháu học sinh đều được đến trường, đều được học tập trong môi trường đầy đủ; cần gắn xây dựng trường học với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương. Tôi cũng đề nghị bà con trên địa bàn tiếp tục đồng hành, ủng hộ, chia sẻ để công trình được triển khai suôn sẻ, thành công. Đây là ngôi trường của con em mình, là của bà con mình, nên phải cùng nhau giữ gìn, cùng nhau vun đắp.

Tôi yêu cầu ngành Giáo dục phải xây dựng trường học phải gắn liền với xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, toàn diện. Bên cạnh việc dạy chữ, cần đặc biệt chú trọng dạy người, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lòng yêu nước và ý thức kỷ luật cho học sinh. Nhà trường không chỉ là nơi dạy và học mà phải thực sự trở thành "ngôi nhà thứ hai" ấm áp cho các em; bảo đảm tốt các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh và an toàn thực phẩm để phụ huynh yên tâm khi gửi gắm con em mình học tại các trường học này.

Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương cũng đã rất quan tâm đến công tác giáo dục và đào tạo. Chúng ta rất phấn khởi, bước đầu Đảng và Nhà nước, Chính phủ, chính quyền và nhân dân ngành giáo dục và đào tạo cũng đã làm được rất nhiều việc, rất đáng hoan nghênh. Việc đầu tiên là đã thống nhất chủ trương miễn, giảm học phí cho các cháu học sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả các cháu đều được đến trường; có một bộ sách giáo khoa thống nhất sử dụng trong toàn quốc và thống nhất bước đầu đã hình thành việc giáo dục toàn diện, nâng cao trí tuệ, thể lực cho các cháu học sinh. Các cháu đến trường đã có thể được học nhạc, học hát, học, biểu diễn nghệ thuật, được luyện tập thể dục thể thao, được vui chơi, học làm người.

Qua công tác khảo sát thực tế tại các địa phương, thời gian qua, các đơn vị chức năng đã tập trung cao độ để nâng cấp điều kiện học tập cho học sinh. Việc hoàn thành xây dựng các ngôi trường mới đã giúp nhiều thầy cô và học sinh có môi trường giảng dạy, học tập tốt hơn, đảm bảo quyền được đến trường của mọi trẻ em một cách bình đẳng và công bằng. Ngành giáo dục đào tạo cũng có rất nhiều những bước tiến, phát triển, tạo điều kiện cho học sinh. Việc xây trường là rất quan trọng, tạo điều kiện để các học sinh và thày cô giáo thi đua dạy tốt và học tốt. Các cháu học giỏi thì phải tiếp tục được khuyến khích bồi dưỡng học giỏi hơn. Các cháu chưa giỏi phải được tạo điều kiện, được chăm lo để học tiến bộ bằng các bạn khác.

Công việc tiếp theo sau khi đã hoàn thành 248 trường ở biên giới vào đầu năm học tới chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành các trường cho các cháu ở xã biên giới, ven biển, các xã hải đảo, các đặc khu, các xã ở các vùng còn nhiều khó khăn để đảm bảo đủ chỗ cho các cháu học sinh được đến trường. Không phải chỉ ở những nơi khó khăn mà ngay cả các vùng đô thị, các thành phố cũng phải đủ trường, đủ lớp cho các cháu đi học từ mầm non, mẫu giáo cho đến hết phổ thông trung học trong toàn quốc.

Tôi rất hoan nghênh Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai kế hoạch phát triển trường ở địa phương mình. Thành phố Hà Nội hiện nay là đã thông qua kế hoạch sẽ phát triển xây dựng các trường học nữa ở Hà Nội, chăm lo về giáo dục đào tạo là chăm lo cho tương lai.

Công thức chung mà chúng ta đề ra là các địa phương chịu trách nhiệm về mặt bằng và tổ chức xây dựng, thi công các trường lớp này. Bộ Tài chính sẽ cấp kinh phí và huy động, quản lý các nguồn kinh phí, nguồn lực khác của xã hội để cho xây dựng các trường. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm về thiết kế các trường, làm sao cho đủ được chỗ cho các cháu học tập theo quy trình an toàn, đồng nhất, đồng bộ. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm bố trí đủ thầy giáo, cô giáo và chương trình học tập của các cháu ở các trường từ mầm non, mẫu giáo cho đến hết phổ thông trung học.

Tôi mong muốn các cháu học sinh thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về vai trò của học tập đối với tương lai đất nước: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em"; các cháu không chỉ học tập thật giỏi mà còn nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên, có mục tiêu sống, lý tưởng sống, lòng yêu nước, yêu quê hương biên giới và tự hào về truyền thống của quê hương.

Với khí thế mới, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương, tôi tin tưởng rằng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng nói riêng, các trường được khởi công, động thổ xây dựng ngày hôm nay và trước đó sẽ sớm hoàn thành, đi vào hoạt động hiệu quả, trở thành nhiều "Cột mốc mềm" về giáo dục vùng biên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững và tiếp tục thắp sáng niềm tin cho tương lai vùng biên cương Tổ quốc.

