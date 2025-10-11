Bến tàu điện mang tên “Herzbergstr./Dong-Xuan” - niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Berlin. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Đức)

Chính quyền thành phố Berlin và quận Lichtenberg (Cộng hòa Liên bang Đức) chính thức đổi tên bến tàu điện trước cổng chính Trung tâm thương mại Đồng Xuân từ tên “Herzbergstr./Industriegebiet” thành “Herzbergstr./Dong-Xuan” từ ngày 8/1/2026.

Sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển quan trọng không chỉ đối với Trung tâm thương mại Đồng Xuân, mà còn đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Việc một địa danh công cộng giữa lòng Thủ đô Berlin gắn liền với tên gọi “Dong Xuan” không chỉ là sự thay đổi về mặt hành chính đơn thuần. Hơn thế, đó là sự ghi nhận trang trọng của xã hội Đức đối với những đóng góp bền bỉ, tích cực và lâu dài của cộng đồng người Việt nói chung, và của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân nói riêng, trong quá trình hội nhập, lao động và đóng góp cho đời sống kinh tế- văn hóa sở tại.

Thành quả đáng tự hào ấy gắn liền với tâm huyết và nỗ lực không mệt mỏi của ông Nguyễn Văn Hiền, Tổng Giám đốc Trung tâm thương mại Đồng Xuân, Chủ tịch danh dự Liên hiệp Hội người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức. Với vai trò người kết nối, ông đã góp phần quan trọng đưa hình ảnh Đồng Xuân – biểu tượng của cộng đồng người Việt trở thành một phần chính thức trong không gian đô thị Berlin. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân ông, mà còn là niềm tự hào chung của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Sau hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, Trung tâm thương mại Đồng Xuân đã vượt xa khuôn khổ của một trung tâm mua sắm đơn thuần. Nơi đây trở thành điểm đến quen thuộc của người Việt, người Đức và bạn bè quốc tế khi ghé thăm Berlin. Đồng Xuân là không gian giao thoa văn hóa, nơi ẩm thực, truyền thống, ngôn ngữ và bản sắc văn hóa dân tộc được gìn giữ, lan tỏa và tôn vinh trong lòng xã hội đa văn hóa Đức.

Tên gọi “Herzbergstr./Dong-Xuan” hôm nay mang trong mình ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: khẳng định vị thế của cộng đồng người Việt như một bộ phận không thể tách rời của xã hội sở tại – một cộng đồng hội nhập sâu rộng, lao động chăm chỉ, đoàn kết, không ngừng đóng góp cho sự phát triển chung và vươn lên bằng chính nội lực của mình.

Hy vọng rằng trong thời gian tới, Trung tâm thương mại Đồng Xuân sẽ tiếp tục vươn xa, không chỉ là điểm giao thương sầm uất mà còn là nơi khẳng định tinh thần, khát vọng và bản lĩnh của người Việt giữa trời Âu. Đây sẽ là nguồn động viên mạnh mẽ để cộng đồng người Việt tại Đức tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, đóng góp nhiều hơn nữa cho Tổ quốc và cho quê hương thứ hai thân yêu của mình.

https://nhandan.vn/herzbergstrdong-xuan-niem-tu-hao-cua-cong-dong-nguoi-viet-tai-berlin-post936572.html