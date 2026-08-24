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ClockChủ Nhật, 20/09/2026 06:16

Thu hút, trọng dụng hiền tài

HNN - Để hoàn thiện dự thảo về chính sách thu hút nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao cho Huế giai đoạn 2026 - 2030, ngày 15/9/2026, Sở Nội vụ ban hành văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình biên chế, số lượng người làm việc và yêu cầu của vị trí việc làm để đăng ký nhu cầu thu hút.

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 Ca Huế đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt trầm trọng lứa nghệ sĩ trẻ kế cận. Ảnh: P. Thành

Đặc biệt, điều khoản thu hút tập trung 3 lĩnh vực: Văn hóa - du lịch, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ. Đối tượng cần thu hút bao gồm đội ngũ chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch; người có tài năng, năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; các chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học trẻ tài năng.

Trong định hướng phát triển thành phố trực thuộc Trung ương, với đặc thù riêng, Huế xác định lấy di sản làm trụ cột, bên cạnh các mũi nhọn về giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định, đến năm 2030, xây dựng Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam; là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu. Tầm nhìn đến năm 2045, Huế phấn đấu trở thành thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á; đô thị thông minh, cảnh quan sinh thái, thân thiện với môi trường và giữ gìn trọn vẹn bản sắc di sản.

Để đạt được những mục tiêu chiến lược đã được hoạch định, rõ ràng, một trong những nhân tố tiên quyết chính là yếu tố con người.

Lịch sử cho thấy, trong bất cứ hoàn cảnh, giai đoạn nào, đặc biệt trong những bối cảnh khó khăn, chính sách thu hút nhân tài luôn được tiền nhân đặc biệt chú trọng. Đó cũng chính là đường lối Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng ngay sau thành công của Cách mạng tháng Tám.

Với tấm lòng chân thành, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và tư tưởng "kiến thiết cần có nhân tài", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thu hút, cảm hóa và quy tụ cho đất nước đội ngũ nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học lớn, với những tên tuổi: Trần Đại Nghĩa, Tạ Quang Bửu, Hoàng Minh Giám, Tôn Thất Tùng, Đặng Thai Mai, Vũ Đình Hòe, Phan Anh, cụ Huỳnh Thúc Kháng…

Ngày nay, chính sách thu hút nhân tài đang được nhiều địa phương đầu tư. Năm 2023, tại Hội thảo góp ý dự thảo Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, thực tế cho thấy, việc thu hút, trọng dụng nhân tài luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm nhưng kết quả còn nhiều khó khăn. Đơn cử như tại TP. Hồ Chí Minh, dù đã áp dụng không ít chính sách đãi ngộ nhưng trong 4 năm cũng chỉ thu hút được 5 nhân tài.

Với Huế, chỉ riêng lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản vốn là năng lực cốt lõi của một đô thị di sản, câu chuyện nhân lực đang là vấn đề đặt ra. Đơn cử ở khâu đào tạo, tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế - cái nôi đào tạo nhân lực các ngành nghệ thuật truyền thống (ca Huế, ca kịch Huế, tuồng, múa cung đình…) nhưng hiện mỗi mùa tuyển sinh chỉ thu hút chưa đến 100 người học. Riêng ngành tuồng, gần 20 năm qua không tuyển sinh được lớp nào. Ngành ca kịch Huế cũng tuyển được rất ít, chỉ 2 - 10 thí sinh, có năm cũng không có thí sinh nào.

Gỡ khó cho công tác đào tạo, thu hút nhân lực lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thành phố đã ban hành các chính sách như miễn giảm học phí cho sinh viên, trợ cấp sinh hoạt, bổ sung học bổng; nâng mức thù lao giảng dạy đối với đội ngũ truyền nghề; nâng mức thưởng cho học sinh, sinh viên, giáo viên đoạt giải tại các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật (với mức từ 30 - 50 triệu đồng). Dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ giai đoạn 2026 - 2030 khoảng hơn 7,2 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố. Và nay là cơ chế thu hút, đãi ngộ nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao đang được triển khai.

Rõ ràng, muốn thu hút nhân tài thì phải có cơ chế đãi ngộ. Nhưng quan trọng hơn, để giữ chân hiền tài cống hiến, yếu tố quan trọng nhất chính là môi trường làm việc và sự trọng dụng.

Kim Oanh
 Từ khóa:
thu húttrọng dụnghiền tài
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