Nên ở Cam Ranh hay Nha Trang? So sánh 8 tiêu chí để chọn đúng chỗ đặt phòng

Hai khu vực cách nhau khoảng 35 đến 45 km, dùng chung sân bay nhưng có nhịp nghỉ khác nhau: Nha Trang thiên về đô thị biển, còn Cam Ranh thiên về nghỉ dưỡng.

Dưới đây là 8 tiêu chí chính, kèm gợi ý theo từng nhóm khách.

Trước hết, một lưu ý về địa giới hành chính

Từ 1/7/2025, sau khi Ninh Thuận sáp nhập vào Khánh Hòa và địa giới cấp xã được sắp xếp lại, khu Bãi Dài hiện thuộc xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Vì vậy, cùng một khu nghỉ có thể được gắn nhãn "Cam Ranh", "Cam Lâm", "Bãi Dài" hoặc "Nha Trang". Khi đặt phòng, nên kiểm tra vị trí trên bản đồ thay vì chỉ nhìn tên khu vực.

Hai "nhân cách" của một dải bờ biển

Nha Trang là thành phố biển với khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, chợ đêm và spa tập trung dọc khu trung tâm. Vịnh có nhiều đảo, thuận tiện cho tour tham quan và lặn ngắm san hô.

Cam Ranh, đặc biệt dải Bãi Dài, thiên về nghỉ dưỡng với mật độ thấp và ít phố xá. Nhiều resort hoạt động theo mô hình khép kín, đáp ứng phần lớn nhu cầu ăn uống và giải trí trong khuôn viên.

Nha Trang tiện lợi và sôi động; Cam Ranh rộng rãi và yên tĩnh.

So sánh theo 8 tiêu chí

1. Khoảng cách từ sân bay

Cam Ranh: khoảng 10 đến 20 phút xe tới dải Bãi Dài, tùy khu nghỉ. Nha Trang: khoảng 40 đến 50 phút xe theo đường ven biển Nguyễn Tất Thành.

Chênh lệch này đáng cân nhắc nếu bay đêm hoặc đi cùng trẻ nhỏ. Tuyến vào Nha Trang dài hơn nhưng có cảnh ven biển.

2. Chất lượng bãi biển

Cam Ranh: bãi rộng, khá vắng và nhiều khu nghỉ có lối ra biển trực tiếp. Nha Trang: bãi công cộng, đông hơn vào cuối tuần và cao điểm; nhiều khách sạn nằm bên kia đường Trần Phú.

Cam Ranh có lợi thế ở tiêu chí này.

3. Ăn uống

Nha Trang có nhiều lựa chọn từ món địa phương, hải sản đến nhà hàng và quán bar. Ở Cam Ranh, lựa chọn ngoài resort ít hơn, nên hệ thống nhà hàng nội khu đóng vai trò quan trọng hơn.

Nếu ưu tiên ẩm thực, Nha Trang phù hợp hơn.

4. Hoạt động và giải trí

Nha Trang có tour đảo, lặn ngắm san hô, tắm bùn, chợ đêm và các điểm tham quan. Ở Cam Ranh, hoạt động chủ yếu nằm trong resort như công viên nước, câu lạc bộ trẻ em, spa và thể thao bãi biển.

Nha Trang mạnh về hoạt động bên ngoài; Cam Ranh tập trung trong resort.

5. Mức giá

Cùng hạng sao, phòng ở Cam Ranh thường rộng hơn với mức giá tương đương. Nha Trang có dải giá đa dạng hơn, từ chỗ ở bình dân đến khách sạn 5 sao.

Tổng chi phí vẫn tùy cách du lịch: ở Cam Ranh chi tiêu tập trung trong resort, còn ở Nha Trang phân bổ nhiều hơn cho dịch vụ bên ngoài.

6. Sự yên tĩnh

Cam Ranh phù hợp hơn nếu ưu tiên yên tĩnh, nghỉ dưỡng và ít di chuyển.

7. Phù hợp với gia đình

Gia đình có trẻ nhỏ thường hợp Cam Ranh nhờ bãi biển và tiện ích trong resort. Gia đình có trẻ lớn, thích khám phá và hoạt động bên ngoài có thể hợp Nha Trang hơn.

8. Golf

Bãi Dài thuận tiện cho khách chơi golf, với KN Golf Links khoảng 15 km và Diamond Bay khoảng 17 km. Nếu golf là một phần của chuyến đi, Cam Ranh là điểm lưu trú hợp lý.

Bảng so sánh nhanh

Tiêu chí Cam Ranh (Bãi Dài) Nha Trang (trung tâm) Từ sân bay 10–20 phút 40–50 phút Bãi biển Riêng, rộng, vắng Công cộng, đông Ăn ngoài Hạn chế Rất phong phú Hoạt động ngoài khu nghỉ Ít Nhiều Không gian phòng Thường rộng hơn Đa dạng Nhịp sống Yên tĩnh Sôi động Hợp với Gia đình có trẻ nhỏ, cặp đôi, golfer Nhóm bạn, người thích khám phá

Gợi ý theo từng nhóm khách

● Gia đình có con nhỏ, đi 3 đến 5 đêm: Cam Ranh phù hợp hơn nếu ưu tiên bãi biển và tiện ích trẻ em; có thể dành một buổi vào Nha Trang.

● Cặp đôi, tuần trăng mật: Ưu tiên Cam Ranh nếu muốn yên tĩnh; có thể dành đêm cuối ở Nha Trang nếu muốn không khí sôi động hơn.

● Nhóm bạn trẻ, ngân sách vừa phải: Nha Trang thuận tiện hơn cho ăn uống, đi lại và tour đảo.

● Khách công tác kết hợp nghỉ: Chọn Nha Trang nếu làm việc trong thành phố; Cam Ranh tiện hơn nếu chỉ nghỉ giữa hai chuyến bay.

● Golfer: Cam Ranh thuận tiện hơn về sân golf và sân bay.

● Người lớn tuổi: Cam Ranh hợp nghỉ ngơi; Nha Trang thuận tiện hơn cho dịch vụ và mua sắm.

Phương án chia đôi kỳ nghỉ

Với chuyến đi từ 5 đêm, có thể chia thời gian giữa hai nơi.

Một phương án là 3 đêm Cam Ranh, 2 đêm Nha Trang.

Cam Ranh trước giúp giảm thời gian di chuyển ngay khi hạ cánh; sau vài ngày nghỉ, bạn có thể vào Nha Trang để tham quan, ăn uống và mua sắm.

Bạn chỉ cần tính thêm chi phí cho chuyến xe khoảng 45 phút giữa hai khu vực.

Nếu chọn Cam Ranh, tiêu chí đặt phòng thay đổi ra sao

Vì lựa chọn bên ngoài hạn chế, chất lượng khu nghỉ ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm. Nên kiểm tra ba điểm:

Số lượng nhà hàng nội khu, đặc biệt nếu ở từ 4 đêm.

Tiện ích trong nhà cho ngày mưa hoặc giữa trưa nắng.

Tiện ích theo nhóm tuổi, nhất là khi gia đình có cả trẻ nhỏ và tuổi teen.

Một ví dụ về mô hình khép kín kiểu này là Alma Resort Cam Ranh, khu nghỉ dưỡng trải trên 30 hecta với khoảng 800 mét mặt biển Bãi Dài. Quy mô vận hành gồm 14 nhà hàng và quầy bar, 12 hồ bơi bậc thang đổ dần ra biển, công viên nước Splash Water Park rộng khoảng 6.000 m², rạp chiếu phim 75 chỗ, Kids Club, Youth Club, sân mini golf 18 hố, Trung tâm Khám phá Công nghệ và Le Spa.

Khu nghỉ được Travel + Leisure World's Best Awards 2024 xếp Top 1 khu nghỉ dưỡng tốt nhất Đông Nam Á, và được bình chọn Khu nghỉ dưỡng gia đình tốt nhất Việt Nam các năm 2022 đến 2025 tại Holidays with Kids Readers' Choice Awards. Đây là dạng mô hình lý giải vì sao nhiều gia đình chọn Bãi Dài dù bên ngoài ít hàng quán: phần lớn nhu cầu trong ngày đã được giải quyết trong khuôn viên. Bạn có thể tham khảo thêm về điểm đến Cam Ranh và các trải nghiệm quanh khu vực để lên lịch trình.

Ba điều nên cân nhắc trước khi chốt

Mùa đi. Từ tháng 9 đến tháng 12 thường có mưa gió, nên ưu tiên nơi có nhiều tiện ích trong nhà.

Số ngày. Dưới 3 đêm nên chọn một nơi; từ 5 đêm có thể cân nhắc chia đôi.

Di chuyển. Nha Trang có taxi và xe công nghệ thuận tiện hơn; ở Bãi Dài nên hỏi trước về dịch vụ đưa đón.

Câu hỏi thường gặp

Cam Ranh và Nha Trang cách nhau bao xa? Khoảng 35–45 km, thường mất 40–50 phút đi xe.

Ở Cam Ranh có buồn không? Có thể nếu bạn thích phố xá và nightlife. Nếu mục tiêu là bãi biển, không gian rộng và nghỉ trong resort thì Cam Ranh phù hợp.

Có nên thuê xe máy giữa hai nơi không? Quãng đường khá dài; với gia đình hoặc người không quen đường, taxi hoặc xe do khu nghỉ sắp xếp thuận tiện hơn.

Có thể ghé Nha Trang khi ở Cam Ranh và ngược lại không? Có. Thời gian di chuyển khoảng 45 phút, phù hợp cho một chuyến đi trong ngày.

Nếu chỉ có 2 ngày 1 đêm thì nên ở đâu? Cam Ranh tiết kiệm thời gian từ sân bay hơn, phù hợp nếu mục tiêu chính là nghỉ dưỡng.

Bài viết mang tính tham khảo. Thông tin về hành chính, khoảng cách và dịch vụ có thể thay đổi; vui lòng kiểm tra lại trước chuyến đi.