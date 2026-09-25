Du lịch Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 9 tháng năm 2026

Khách du lịch trải nghiệm dịch vụ tàu vào hang động Phong Nha-Kẻ Bàng, Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Cụ thể, lượng khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng năm 2026 đạt 17,7 triệu lượt người, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 9, khách quốc tế đến nước ta ước đạt 1,77 triệu lượt người, giảm 11,3% so với tháng trước nhưng tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 9 lớn nhất trong 5 năm trở lại đây.

Thống kê cho thấy, quý III/2026, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 5,4 triệu lượt người, giảm 1,1% so với quý trước nhưng tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 4,6 triệu lượt người, tăng 0,7% so với quý trước và tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025; bằng đường bộ đạt 806,6 nghìn lượt người, giảm 7,6% và tăng 14,8%; bằng đường biển đạt 34,5 nghìn lượt người, giảm 43,2% và tăng 271,7%.

Tính chung 9 tháng năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 17,7 triệu lượt người, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 14,7 triệu lượt người, chiếm 83,2% lượng khách quốc tế đến và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2025; bằng đường bộ đạt 2,7 triệu lượt người, chiếm 15,4% và tăng 29,9%; bằng đường biển đạt 243,4 nghìn lượt người, chiếm 1,4% và tăng 27,7%.

Cũng theo thống kê, số lượt người Việt Nam xuất cảnh trong quý III/2026 ước đạt 1,6 triệu lượt người, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 9 tháng năm 2026, số người Việt Nam xuất cảnh đạt 4,3 triệu lượt người, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng năm 2026 phân theo vùng lãnh thổ. (Nguồn: Cục Thống kê)

Trước đó, báo cáo công bố ngày 25/9/2026 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) chỉ ra, chỉ số năng lực phát triển du lịch Việt Nam (TTDI) năm 2026 đạt 4,15 điểm, tăng 6,3% so với năm 2024. Việt Nam tăng 7 bậc, lên vị trí thứ 52 trong bảng xếp hạng 110 nền kinh tế.

Có thể thấy, sự đa dạng của sản phẩm du lịch, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và mức chi phí tương đối hợp lý tiếp tục là những yếu tố thu hút du khách quốc tế. Nhưng những kết quả trên cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách tại Việt Nam. Đây là những yếu tố quan trọng để ngành du lịch cải thiện giá trị đóng góp cho nền kinh tế, bên cạnh mục tiêu tăng lượng khách quốc tế trong thời gian tới.

Năm 2026 được xác định là mốc quan trọng đối với ngành du lịch. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tiếp tục được đẩy mạnh, với trọng tâm tham mưu sửa đổi Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành đồng thời triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Bức tranh du lịch Việt Nam đang có gam màu sáng, thể hiện sự tiếp tục tăng trưởng cũng như khẳng định sức hút trên thị trường. Trong bối cảnh mới này, phát triển du lịch xanh, nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa thị trường, gia tăng chi tiêu và thời gian lưu trú là động lực để mở rộng dư địa tăng trưởng, nâng cao giá trị kinh tế của ngành.

https://nhandan.vn/du-lich-viet-nam-tiep-tuc-duy-tri-da-tang-truong-trong-9-thang-nam-2026-post992874.html