  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

ClockChủ Nhật, 04/10/2026 07:41
Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam và vùng Viễn Đông của NgaNgười Nga ấn tượng với tranh trên giấy dó của họa sĩ Việt Nam

 Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Tham dự sự kiện có đại diện Chính quyền tỉnh Primorye, thành phố Vladivostok, đại diện Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tại Primorye, Lãnh sự đoàn, các sở, ban, ngành, Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye, Hội người Việt Nam tại Primorye, cùng đông đảo người dân sở tại và cộng đồng người Việt Nam tại Viễn Đông.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên nhấn mạnh, vùng Viễn Đông, nơi mặt trời mọc sớm nhất trên đất nước Nga, không chỉ là cửa ngõ nối liền với châu Á-Thái Bình Dương, mà còn là mảnh đất đong đầy tình hữu nghị truyền thống Việt-Nga; nơi ghi dấu ấn ba lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến Vladivostok.

Theo Tổng Lãnh sự, sự kiện không chỉ quảng bá những nét đặc trưng về đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Nga mà còn là nhịp cầu tri ân tình cảm bền chặt giữa nhân dân hai nước, mở ra cơ hội hợp tác mới trong văn hóa, kinh tế, thương mại và du lịch.

Tổng Lãnh sự bày tỏ mong muốn sự kiện “đưa Việt Nam đến gần hơn với người dân Vladivostok và vùng Viễn Đông” bằng âm nhạc, văn hóa, ẩm thực, trò chơi dân gian và những câu chuyện về tiềm năng kinh tế, du lịch của đất nước, con người Việt Nam.

Ông Nguyễn Việt Kiên kỳ vọng sự kiện góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống Việt-Nga, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước nói chung và giữa Việt Nam với Vladivostok cũng như vùng Viễn Đông nói riêng; đồng thời làm nổi bật những đóng góp có ý nghĩa của cộng đồng người Việt Nam đối với sự phát triển bền vững của Vladivostok và vùng Viễn Đông.

Tại sự kiện, chương trình nghệ thuật mở đầu bằng màn biểu diễn trống khai hội của tập thể sinh viên Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU). Tiếp đó, “Lễ hội Áo dài - Sắc màu Việt Nam” đưa khán giả ngược dòng thời gian, khám phá lịch sử phát triển của tà áo dài.

Những người mẫu Việt Nam và Nga đã trình diễn những bộ áo dài truyền thống của Việt Nam, tôn vinh vẻ đẹp vừa kín đáo, duyên dáng vừa gợi cảm “ẩn mà hiện”, “kín mà mở”, đúng với tinh thần phương Đông.

Tiếp đó là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc: điệu múa “Cô đôi thượng ngàn” mang đậm nét văn hóa dân gian của Đạo Thờ Mẫu Việt Nam do sinh viên Việt-Nga tại FEFU biểu diễn; ca khúc “Nhớ về Hà Nội” qua giọng ca của nghệ sĩ opera Nga Sakhatskaya Alina Alexandrovna; hòa tấu violon của Dàn nhạc thính phòng mẫu “Khúc dạo đầu” - trường Nghệ thuật thiếu nhi Vladivostok số 8 mang tên A.V.Vorobyov.

Tiếp đến, là màn trình diễn võ thuật Vịnh Xuân Quyền, nhánh Việt Nam của câu lạc bộ Wushu “Dva Drakon”; cùng điệu múa hoa sen “Một vòng Việt Nam” của tốp múa Nga-Việt và điệu nhảy truyền thống Kalinka của các nghệ sĩ nhí Cung Sáng tạo Thiếu nhi thành phố Vladivostok - Trường Trung học số 82… nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Sau chương trình nghệ thuật, khách mời, khán giả tự do tham quan các gian hàng của lễ hội, thưởng thức ẩm thực đặc trưng như Phở, nem, bánh mì, cafe, hoa quả sấy khô của Việt Nam, tìm hiểu văn hóa qua các trò chơi dân gian như vẽ tranh Đông Hồ trên giấy dó, múa sạp… và khám phá tiềm năng về du lịch, kinh tế cũng như cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026 thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, chính quyền và truyền thông, báo chí sở tại cũng như bà con cộng đồng người Việt. Hoạt động góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và vùng Viễn Đông, đóng góp thiết thực vào thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong thời gian tới.

Thành công của sự kiện mở ra triển vọng cho những hoạt động giao lưu, hợp tác thường niên, đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ngày càng đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đặc biệt là tại khu vực Viễn Đông.

https://nhandan.vn/sac-mau-viet-nam-toa-sang-giua-long-thanh-pho-vung-vien-dong-post992783.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: sắc màu Việt Namtỏa sánggiữa lòngthành phốvùng Viễn Đông
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Công ty Điện lực Huế bàn giao 5 nhà tình nghĩa

Thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2026, Công ty Điện lực Huế (HPC) hỗ trợ xây dựng, bàn giao 5 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại địa phương.

Công ty Điện lực Huế bàn giao 5 nhà tình nghĩa
Kiện toàn lãnh đạo các sở, ban quản lý, trung tâm thuộc UBND thành phố Huế

Sáng 1/10, UBND TP. Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo một số sở, ban quản lý dự án và trung tâm thuộc UBND thành phố. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh dự và trao các quyết định.

Kiện toàn lãnh đạo các sở, ban quản lý, trung tâm thuộc UBND thành phố Huế
Mở hướng hợp tác đầu tư giữa TP. Huế và Tập đoàn Sun Group

Sáng 25/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group do ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group vùng Miền Trung, làm trưởng đoàn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Mở hướng hợp tác đầu tư giữa TP Huế và Tập đoàn Sun Group
Ấm áp không gian văn hóa Việt giữa lòng Paris

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã trở thành điểm hẹn rực rỡ sắc màu trong chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh và ẩm thực đặc sắc.

Ấm áp không gian văn hóa Việt giữa lòng Paris

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top