Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí

Chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc (từ ngày 17-20/11/2026) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến công tác.

Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 tại Trung Quốc đã kết thúc thành công. Xin Bộ trưởng cho biết những kết quả chính đạt được?

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 trong năm APEC 2026 mà Trung Quốc là Chủ tịch diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đang trải qua những chuyển đổi sâu sắc, căn bản; nhiều vấn đề mới nổi lên, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức chưa từng có.

Trong bối cảnh đó, thành công của Tuần lễ Cấp cao 2026 được thể hiện ở những văn kiện được thống nhất, những sáng kiến được thúc đẩy, và quan trọng hơn cả là việc các nền kinh tế tìm được tiếng nói chung, duy trì được đồng thuận về sứ mệnh của APEC và định hướng hợp tác vì tương lai phát triển của khu vực. Tôi muốn nhấn mạnh đến ba kết quả nổi bật sau:

Thứ nhất, Hội nghị khẳng định vai trò, vị thế hàng đầu của APEC trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác và liên kết kinh tế. Lần đầu tiên sau bốn năm, có sự tham dự đầy đủ của lãnh đạo cấp cao 21 nền kinh tế thành viên APEC, nhất là sự hiện diện ở cấp cao nhất của các nền kinh tế chủ chốt. Việc lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu khu vực và thế giới, với trình độ phát triển, thể chế và quan điểm khác nhau, cùng ngồi lại, trao đổi và thống nhất những hướng đi chung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tuyên bố của các nhà lãnh đạo gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm hợp tác, củng cố lòng tin, cùng vượt qua thách thức và xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, năng động, tự cường và thịnh vượng.

Thứ hai, Hội nghị đạt được những đồng thuận quan trọng về định hướng hợp tác và thúc đẩy các động lực tăng trưởng của khu vực trong giai đoạn phát triển mới. Việc các nhà lãnh đạo thông qua các văn kiện quan trọng về kết nối khu vực, hợp tác về công nghệ số và công nghệ mới nổi, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo và chương trình nghị sự Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) đã đặt nền tảng cho các chương trình hợp tác sâu rộng, dài hạn giữa các thành viên.

Những kết quả này vừa đáp ứng yêu cầu thích ứng với những biến động hiện nay, vừa đón bắt các xu thế phát triển mới, thể hiện rõ tinh thần của Năm APEC 2026 với ba ưu tiên “Mở cửa, Đổi mới sáng tạo và Hợp tác”. Đây là những tín hiệu tích cực giúp củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, khơi dậy kỳ vọng của người dân và tạo xung lực mới cho tiến trình hợp tác, liên kết kinh tế khu vực. Các kết quả này cho thấy APEC vừa tiếp tục phát huy các lĩnh vực hợp tác truyền thống, vừa mở ra những hướng hợp tác mới phù hợp với yêu cầu phát triển của các nền kinh tế, trong đó có thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Thứ ba, Tuần lễ Cấp cao khẳng định vai trò tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp trong kết nối và kiến tạo cơ hội phát triển mới của khu vực. Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC năm nay quy tụ hơn 2.000 đại biểu từ hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực, với nhiều đề xuất thiết thực về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực và kết nối chuỗi cung ứng.

Sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp là yếu tố nổi bật làm nên sự năng động và sức sống của Diễn đàn, là minh chứng cho tinh thần hợp tác công - tư mà APEC luôn đề cao, giúp gắn kết chính sách với thực tiễn của doanh nghiệp. Qua đó cũng làm nổi bật vai trò kiến tạo của các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách của các nền kinh tế thành viên trong thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Thông qua việc tổ chức thành công Năm APEC 2026 và Hội nghị Cấp cao lần này, Trung Quốc đã thể hiện những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, qua đó góp phần khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp của APEC, đồng thời góp phần định hình các hướng hợp tác của APEC trong thời gian tới.

Những kết quả quan trọng của Tuần lễ Cấp cao APEC tại Thâm Quyến là điều kiện thuận lợi để Việt Nam phát huy và mở ra không gian hợp tác mới trong Năm APEC Việt Nam 2027.

Trên cương vị chủ nhà Năm APEC 2027, xin Bộ trưởng cho biết những đóng góp nổi bật của Việt Nam trong Năm APEC 2026 nói chung và tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 nói riêng?

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Việt Nam tham gia Năm APEC 2026 không chỉ với tư cách là một thành viên chủ động, tích cực của Diễn đàn mà còn với tâm thế và trách nhiệm của chủ nhà APEC 2027. Sự tham gia của Việt Nam thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại của đất nước, mục tiêu phát triển cao, bền vững trong kỷ nguyên mới và mong muốn đóng góp ngày càng lớn hơn vào tương lai chung của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Có thể khái quát những đóng góp đó trên ba phương diện:

Thứ nhất, Việt Nam đã chủ động, tích cực đóng góp vào thành công chung của Năm APEC 2026. Trong năm qua, các bộ, ngành Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, ủng hộ chủ nhà Trung Quốc, tích cực đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, tham gia xây dựng các văn kiện quan trọng, đồng thời đảm nhiệm vai trò chủ trì, điều phối tại các cơ chế hợp tác của APEC, thúc đẩy đồng thuận chung. Đây cũng là bước cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước trong Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc tháng 4/2026 về phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tổ chức thành công Năm APEC 2026 và 2027. Các địa phương Việt Nam cũng đã tích cực phối hợp với các đối tác Trung Quốc và các thành viên APEC trong quá trình này.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 một lần nữa khẳng định sự coi trọng và cam kết mạnh mẽ ở cấp cao nhất của Việt Nam đối với hợp tác APEC, cũng như sự ủng hộ chân thành đối với Trung Quốc trên cương vị chủ nhà. Sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được các thành viên APEC đánh giá cao, đặc biệt được lãnh đạo Trung Quốc ghi nhận là sự thể hiện mức độ coi trọng cao nhất của Việt Nam đối với Năm APEC 2026.

Thứ hai, Việt Nam đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tầm nhìn và các mục tiêu phát triển cao, bền vững của đất nước, gắn kết ưu tiên phát triển của Việt Nam với lợi ích, tương lai chung của khu vực và hợp tác APEC. Là nhà lãnh đạo đầu tiên phát biểu sau phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình của chủ nhà Trung Quốc tại phiên thảo luận của Hội nghị Cấp cao APEC, đồng thời có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ những đánh giá sâu sắc về chuyển biến của thời đại, con đường và lựa chọn chiến lược của APEC, khẳng định cam kết của Việt Nam cùng các thành viên xây dựng một khu vực châu Á - Thái Bình Dương năng động, gắn kết, tự cường và thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng giới thiệu về các nỗ lực cải cách mạnh mẽ và giải pháp đột phá của Việt Nam để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển; đồng thời nhấn mạnh một Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng không chỉ là khát vọng của dân tộc Việt Nam mà còn là sự đóng góp thiết thực cho hoà bình, ổn định, tiến bộ và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chia sẻ những thành tựu phát triển của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới, làm nổi bật sự gắn kết giữa những thành tựu đó với quá trình hội nhập quốc tế, trong đó có hợp tác APEC, cũng như những đóng góp của Việt Nam vào thành công và sự phát triển chung của Diễn đàn.

Thứ ba, Việt Nam đã khẳng định sự sẵn sàng để tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, tạo niềm tin và hứng khởi cho các thành viên và cộng đồng doanh nghiệp. Tại Lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chính thức giới thiệu chủ đề Năm APEC 2027 “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung” cùng ba ưu tiên về nâng cao năng suất; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân. Chủ đề và ưu tiên của Năm APEC 2027 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành từ các thành viên bởi vừa bảo đảm tính kế thừa, nhất quán với các mục tiêu dài hạn của APEC, vừa đón bắt những xu thế phát triển mới và đáp ứng nhu cầu phát triển của các nền kinh tế.

Thông qua các cuộc tiếp xúc, trao đổi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với lãnh đạo các nền kinh tế thành viên, các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, mở rộng không gian hợp tác phục vụ phát triển đất nước, đồng thời lắng nghe ý kiến và tranh thủ sự ủng hộ của các thành viên đối với chương trình nghị sự APEC 2027.

Sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại các hoạt động APEC lần này đã thể hiện tầm vóc, năng lực mới của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời cho thấy khả năng đóng góp thực chất của Việt Nam vào hợp tác APEC và tranh thủ các cơ hội hợp tác không chỉ giữa các nền kinh tế mà còn trực tiếp giữa các doanh nghiệp và địa phương.

Có thể nói, Năm APEC 2027 tại Việt Nam đang nhận được sự quan tâm và kỳ vọng cao của các nền kinh tế thành viên và cộng đồng quốc tế. Đây vừa là sự ghi nhận đối với uy tín, vị thế và những đóng góp của Việt Nam, vừa là nguồn động viên để chúng ta tổ chức thành công một Năm APEC 2027 với dấu ấn Việt Nam, mang lại những lợi ích thiết thực và giá trị lâu dài cho khu vực.

Xin Bộ trưởng cho biết kết quả nổi bật của các cuộc gặp, trao đổi song phương giữa lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc trong chuyến công tác?

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Các cuộc gặp, trao đổi với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và lãnh đạo các địa phương Quảng Đông, Vân Nam là những hoạt động quan trọng trong khuôn khổ chuyến công tác, đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện hai sự kết hợp rất quan trọng. Thứ nhất là kết hợp giữa củng cố định hướng chiến lược của quan hệ hai Đảng, hai nước với việc mở rộng chiều sâu và nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất. Thứ hai là kết hợp giữa hoạch định vĩ mô ở cấp trung ương và triển khai thực tế ở cấp địa phương.

Điểm nhấn quan trọng nhất là cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên đã trao đổi sâu rộng, thực chất về quan hệ hai Đảng, hai nước, tiếp tục khẳng định tầm quan trọng đặc biệt và ý nghĩa chiến lược lâu dài của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong tổng thể chính sách đối ngoại của mỗi nước. Hai bên không chỉ nhấn mạnh yêu cầu giữ vững đà phát triển tích cực của quan hệ song phương mà còn trao đổi, thống nhất về phương hướng tiếp tục nâng tầm và làm sâu sắc hợp tác trong giai đoạn mới, gắn với những mục tiêu phát triển và lợi ích thiết thực của người dân, doanh nghiệp hai nước.

Theo đó, lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi chiến lược thường xuyên, nâng cao chất lượng hợp tác thực chất, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, thúc đẩy kết nối hạ tầng chiến lược, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, khuyến khích mở rộng giao lưu nhân văn, đồng thời kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của mỗi nước.

Có thể nói, cuộc hội đàm đã tiếp tục củng cố nền tảng chính trị vững chắc, tăng cường nhận thức chung ở cấp cao nhất, chỉ rõ phương hướng và tạo thêm xung lực quan trọng để các cấp, các ngành hai bên cùng nỗ lực thực thi, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược phát triển lên tầm cao mới, ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững. Đáng chú ý là các định hướng thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng, lành mạnh hơn và hợp tác năng lượng, phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Một kết quả đáng chú ý khác là việc thúc đẩy hợp tác với các địa phương Trung Quốc theo hướng ngày càng cụ thể, thiết thực, gắn với những ưu tiên phát triển của Việt Nam. Trong cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đồng chí Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, hai bên đã cùng xác định các biện pháp khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác với một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu của Trung Quốc như Quảng Châu, Thâm Quyến cũng như toàn bộ Khu Vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao; thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư chất lượng cao, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ cao, tăng cường liên kết chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác, tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Tại cuộc gặp với đồng chí Mạc Cao Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, hai bên đã tập trung trao đổi về việc phát huy lợi thế địa kinh tế và vai trò cửa ngõ kết nối giữa Việt Nam với khu vực Tây Nam của Trung Quốc, thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, nhất là hợp tác đường sắt, nâng cao hiệu quả thông quan, phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân.

Các Diễn đàn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kết nối chiến lược phát triển được tổ chức ngay trong chuyến công tác với sự tham dự của đông đảo bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước là bước cụ thể hóa, chuyển những tiềm năng hợp tác thành các chương trình, dự án cụ thể, đem lại lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp và người dân. Điều này được thể hiện cụ thể qua diễn đàn tại Thâm Quyến trong dịp Tuần lễ Cấp cao APEC và hội nghị kết nối hợp tác tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần thứ hai dự và phát biểu với đại biểu thanh niên hai nước tham gia chương trình “Hành trình đỏ học tập, nghiên cứu của thanh niên” và các hoạt động thúc đẩy giao lưu văn hóa, tiếp xúc với các giới tại Trung Quốc mà Phu nhân Ngô Phương Ly trực tiếp tham gia đã thể hiện quyết tâm của cả hai bên trong việc gắn kết hơn nữa tình cảm hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân văn, củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước.

Những kết quả quan trọng, toàn diện của chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc đã góp phần khẳng định vị thế, uy tín và những đóng góp tích cực, trách nhiệm của Việt Nam đối với hợp tác và liên kết kinh tế khu vực, tạo nền tảng và động lực mới để quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của mỗi nước cũng như hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực./.