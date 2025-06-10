Xin việc và tuyển dụng trực tuyến: Xu hướng tất yếu

HNN - Những năm gần đây, đặc biệt sau đại dịch COVID-19, cùng với sự phát triển mạnh của công nghệ, tuyển dụng và tìm việc trực tuyến ngày càng phổ biến.

Hơn 260 vị trí việc làm dành cho sinh viên kinh tế Huế Thu hút 21 đơn vị tuyển dụng, hơn 700 vị trí việc làm

 Phát triển công nghệ thúc đẩy việc tuyển dụng và tìm việc làm

Lên mạng, nhấp chuột và… chờ

Con trai vừa ra trường, bà Nguyễn Thị Mai (xã Phú Vinh) không khỏi lo lắng. Nhớ lại thời của mình cách đây mấy chục năm, để có được một công việc, bà phải chạy vạy suốt hơn một năm. Nhờ người quen làm việc ở huyện, bà mới xin được một chân viên chức. Tuy nhiên, do đi lại vất vả, kinh tế khó khăn, bà sớm nghỉ việc, ở nhà làm đủ nghề để mưu sinh.

Khác với mẹ, con trai bà tuyên bố sẽ tự tìm việc, không xin vào cơ quan Nhà nước. Những ngày đầu, bà Mai càng thêm thấp thỏm khi thấy con chỉ ở nhà với chiếc laptop và điện thoại, “bấm bấm, chọt chọt” suốt ngày. “Rứa mà một hôm, nó reo lên: “Con đã xin được việc”, rồi đi làm luôn ở một công ty”, bà kể.

Cách xin việc của cậu con trai cũng đơn giản: Lên mạng tìm doanh nghiệp phù hợp, trao đổi trực tuyến, gửi CV, chờ phản hồi và tham gia phỏng vấn. “Một số công ty ở Huế còn phỏng vấn trực tuyến luôn”, cậu nói.

Thực ra, điều này chỉ còn lạ với những người lớn tuổi. Chị Lê Thị Minh (27 tuổi, phường Thuận An) chia sẻ: “Trước đây, tôi phải mất gần cả ngày đến Trung tâm Dịch vụ việc làm để nộp hồ sơ. Nay có thể đăng ký và phỏng vấn trực tuyến, tiết kiệm thời gian, chi phí, lại chủ động hơn trong việc chuẩn bị”.

Thông qua sàn để “xích lại gần nhau”

Để kết nối cung - cầu lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế đã đẩy mạnh vận hành sàn giao dịch việc làm trực tuyến, giúp người lao động và doanh nghiệp kết nối nhanh chóng, linh hoạt về thời gian và không gian.

Các nền tảng như vieclamhue.com.vn, vieclamhue.vn cùng facebook, Zalo được khai thác hiệu quả, tạo kênh thông tin đa dạng, dễ tiếp cận.

Thông qua sàn, người lao động có thể tìm kiếm việc làm phù hợp, trong khi doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận nguồn nhân lực. Chỉ cần một thiết bị có kết nối internet, người lao động và nhà tuyển dụng có thể tra cứu thông tin, trao đổi, phỏng vấn và tiến tới tuyển dụng.

Website vieclamhue.vn trở thành cầu nối đáng tin cậy, với hàng triệu lượt truy cập, hàng nghìn hồ sơ đăng ký và hàng chục nghìn lượt tư vấn trực tuyến. Bên cạnh đó, nền tảng này còn cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ định hướng nghề nghiệp.

Theo ông Nguyễn Duy Thông, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế, điểm mới là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối cung - cầu lao động. Người lao động và doanh nghiệp có thể phỏng vấn trực tuyến qua Google Meet, được Trung tâm hỗ trợ tài khoản và kỹ thuật. Đây là xu thế giúp hai bên tiếp cận nhanh hơn.

“Chợ việc làm” trên không gian số

Tại Thông báo số 143/TB-VPCP, ngày 20/3/2026 của Văn phòng Chính phủ có nội dung thúc đẩy nhanh các sàn giao dịch việc làm, chậm nhất đến ngày 30/4/2026 phải khai trương Sàn Giao dịch việc làm quốc gia...

Việc hình thành “chợ việc làm” trên không gian số là bước đi tất yếu. Tuy nhiên, để hệ thống này vận hành hiệu quả, cần sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động.

Trọng tâm là xây dựng dữ liệu chuẩn hóa, bảo đảm minh bạch và nâng cao khả năng tiếp cận. Khi dòng chảy thông tin thông suốt, sàn giao dịch việc làm không chỉ là nơi kết nối, mà còn góp phần định hình thị trường lao động hiện đại.

Ông Nguyễn Duy Thông cũng nhấn mạnh: “Công nghệ chỉ là công cụ, quan trọng là cách sử dụng để mang lại lợi ích thực chất cho người dân và doanh nghiệp. Trung tâm đang từng bước hoàn thiện hạ tầng, hỗ trợ người lao động từ khâu tạo hồ sơ đến phỏng vấn, nhằm giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian và nâng cao tính minh bạch trong tuyển dụng”.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN
Hồ sơ ứng tuyển xin việc nhàm chán vì toàn trách nhiệm? Đây là cách thay đổi!

Khi viết hồ sơ ứng tuyển xin việc (CV), nhiều người thường chỉ liệt kê những gì họ đã làm, từ các nhiệm vụ, trách nhiệm trong công việc. Tuy nhiên, nhà tuyển dụng thực sự muốn biết bạn đã làm tốt như thế nào và mang lại giá trị gì. Vì vậy, hãy tập trung vào thành tích cụ thể thay vì chỉ liệt kê nhiệm vụ chung chung. Dưới đây là một số cách để bạn làm điều đó hiệu quả hơn.

Hồ sơ ứng tuyển xin việc nhàm chán vì toàn trách nhiệm Đây là cách thay đổi
Làm sao để tránh nói lan man khi phỏng vấn xin việc?

Trong con đường tìm kiếm việc làm đầy cạnh tranh, ấn tượng đầu tiên là vô cùng quan trọng. Một buổi phỏng vấn thành công không chỉ dựa vào kiến thức và kỹ năng mà còn phụ thuộc vào khả năng truyền tải thông điệp một cách rõ ràng, súc tích. Nói lan man trong buổi phỏng vấn xin việc có thể khiến nhà tuyển dụng đánh giá thấp khả năng tập trung và chuyên nghiệp của bạn.

Làm sao để tránh nói lan man khi phỏng vấn xin việc
Giúp sinh viên có kỹ năng viết CV và phỏng vấn hiệu quả

Ngày 24/4, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo – Đại học Huế phối hợp với Trường Du lịch – Đại học Huế tổ chức TalkShow “Chinh phục nhà tuyển dụng: Viết CV và phỏng vấn tìm việc” cho hơn 200 sinh viên Trường Du lịch.

Giúp sinh viên có kỹ năng viết CV và phỏng vấn hiệu quả
Sinh viên thiếu kỹ năng xin việc

Làm hồ sơ ứng tuyển hay trả lời phỏng vấn xin việc là những kỹ năng cần thiết với sinh viên (SV) khi ra trường, song trên thực tế đang còn nhiều SV thiếu kỹ năng này.

Sinh viên thiếu kỹ năng xin việc
Lừa xin việc

Các đối tượng đã lợi dụng nhu cầu tìm việc làm, sự cả tin, thiếu hiểu biết của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa xin việc

