Trách nhiệm của chúng ta

Thăm gia đình bà Phạm Thị Loan (phường Phú Bài)

Từ năm 1961 đến năm 1971, chúng đã thực hiện 19.905 phi vụ phun rải 80 triệu lít chất độc hóa học (với 61% là chất độc da cam/dioxin chứa khoảng 366kg dioxin). Chỉ tính riêng tại khu vực A Lưới (thành phố Huế), từ năm 1965 - 1967, khối lượng chất độc da cam/dioxin rải xuống khoảng 434.812 gallon (tương đương 11kg), mà vùng bị nhiễm nặng nhất là xung quanh sân bay A So - nơi quân đội Mỹ dự trữ chất độc để phun rải nhiều nơi khác.

Chất độc da cam/dioxin đã làm cho trên 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm; trong đó, có hơn 3 triệu người là nạn nhân. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, chất độc da cam/dioxin có khả năng gây tổn thương đa dạng và phức tạp trên tất cả các bộ máy sinh lý của cơ thể con người; gây đột biến gen và di truyền đến thế hệ thứ 2, thứ 3, thứ 4…; gây 17 bệnh tật, dị dạng, dị tật như: Ung thư phế quản, khí quản, bất thường sinh sản… đã được liên Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trước đây) công nhận.

Những bệnh, dị dạng, dị tật này đã gây nên những nỗi đau thương tâm dai dẳng, bất hạnh cả về thể xác, tinh thần của nhiều nạn nhân và gia đình họ phải gánh chịu qua 2, 3 thế hệ. Gia đình ông Nguyễn Cải và bà Lương Thị Cước ở xã Quảng Điền, cả hai vợ chồng đều là nạn nhân chất độc da cam. Hai ông bà sinh được 3 người con (2 gái, 1 trai). Hai cô con gái vẫn bình thường. Riêng cậu con trai năm nay đã 40 tuổi nhưng cân nặng chỉ được khoảng 15kg, chân tay co quắp, đầu vẹo một bên không cử động được, mắt mờ, tai điếc.

Nạn nhân nêu trên chỉ là một con số quá nhỏ so với hơn 17.700 người bị phơi nhiễm ở thành phố Huế. Con số này lại càng rất không đáng kể so với hơn 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin trên cả nước. Thấu hiểu nỗi đau này của nạn nhân chất độc da cam và gia đình họ nên năm 2004, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin từ Trung ương đến tỉnh,thành, phố và phường, xã được thành lập theo chủ trương của Đảng và Chính phủ.

Ngày 1/6/2012, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 651/QĐ-TTg ban hành kế hoạch hành động Quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Tiếp theo là Quyết định số 701/QĐ-TTg ngày 24/5/2017 và Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 28/12/2021… Đặc biệt, Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/20215 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” đến nay vẫn tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, các cấp hội tại thành phố Huế cũng đã vận động được trên 11 tỷ đồng để thăm hỏi, hỗ trợ 27.218 lượt nạn nhân da cam; làm mới 33 ngôi nhà cho các nạn nhân với số tiền trên 2 tỷ đồng; sửa chữa 45 ngôi nhà với số tiền gần 575 triệu đồng; hỗ trợ cho vay vốn để tạo sinh kế không lãi suất cho 32 gia đình nạn nhân chất độc da cam với số tiền 200 triệu đồng…

Cuộc chiến tranh chống Mỹ đã đi qua nửa thế kỷ, nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa dừng lại. Chung tay, góp sức vì nạn nhân chất độc da cam bằng những việc làm thiết thực là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị các cấp của chúng ta...