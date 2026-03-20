Tăng phủ sóng “mắt thần” giám sát ở làng quê, ven biển

Hệ thống camera giám sát ở xã Vinh Lộc

Tăng mức độ giám sát

Dẫn chúng tôi đi dọc các tuyến đường trong thôn Mỹ Cảnh (xã Vinh Lộc), Trưởng thôn Huỳnh Quốc Dũng chỉ tay về những chiếc camera được lắp đặt ở các ngã ba, ngã tư rồi nói: “Hiện nay, ở làng quê chúng tôi đã có hệ thống camera giám sát tại các tuyến đường, những vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng an ninh - trật tự. Từ ngày có hệ thống camera, người dân cảm thấy yên tâm hơn”.

Theo UBND xã Vinh Lộc, toàn xã hiện có khoảng 91 camera được lắp đặt tại nhiều vị trí trọng điểm. Dữ liệu từ hệ thống này được kết nối về Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) của xã để thu thập, phân tích và hỗ trợ lãnh đạo địa phương cùng lực lượng công an theo dõi tình hình, kịp thời đưa ra các quyết định xử lý. Từ nền tảng công nghệ này, địa phương từng bước hình thành mô hình chính quyền số và giám sát đô thị thông minh ở cấp xã.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc cho biết, hệ thống camera đang được khai thác để xây dựng nhiều kịch bản giám sát và điều hành. Trong đó, lĩnh vực giao thông sẽ tập trung phát hiện các hành vi vi phạm, giám sát các bãi đỗ xe tự phát. Ở lĩnh vực an ninh - trật tự, hệ thống hỗ trợ theo dõi các hành vi gây rối, tụ tập ồn ào vào ban đêm, đồng thời giúp xác minh các vụ việc liên quan đến trộm cắp, cướp giật khi cần thiết.

Không chỉ phục vụ công tác đảm bảo an ninh, hệ thống camera còn được sử dụng để giám sát các vấn đề về môi trường. Nhiều điểm có nguy cơ phát sinh rác thải, đổ rác sai quy định hay tồn đọng rác lâu ngày được theo dõi thường xuyên. Qua đó, giúp chính quyền và các đơn vị liên quan kịp thời xử lý. Ngoài ra, các tình huống khẩn cấp như tai nạn giao thông, cháy nổ hoặc trường hợp người dân bị đột quỵ nơi công cộng cũng có thể được phát hiện sớm để lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ.

Hệ thống camera ở xã Vinh Lộc còn được tích hợp vào các kịch bản cảnh báo ngập úng tại những điểm trũng thấp, khu vực ven đầm phá, theo dõi xâm thực biển, góp phần hỗ trợ công tác điều hành và ứng phó thiên tai ở địa phương. Đáng chú ý, một số camera được lắp đặt tại khu vực ven biển và các vị trí neo đậu tàu thuyền. Thông qua đó, địa phương có thêm công cụ để kiểm soát và ngăn chặn các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Không riêng xã Vinh Lộc, nhiều địa phương ở khu vực phía nam thành phố cũng đang chủ động mở rộng mạng lưới camera giám sát. Tại xã Chân Mây - Lăng Cô và xã Phú Lộc, từ cuối năm 2025, hàng chục camera đã được lắp đặt tại các tuyến đường, khu dân cư và những “điểm nóng” về rác thải nhằm tăng cường quản lý môi trường, giữ gìn cảnh quan.

Trong các khu dân cư, nhiều thôn xóm cũng chủ động vận động người dân đóng góp kinh phí để lắp đặt camera giám sát, góp phần phòng ngừa trộm cắp và nâng cao ý thức cộng đồng. Anh Trương Ngọc Ly, Trưởng thôn Hòa Mậu (xã Phú Lộc) cho biết, từ nguồn đóng góp của người dân, thôn đã lắp đặt 15 camera tại các ngã ba, ngã tư. Hệ thống này giúp người dân yên tâm hơn, đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng rất hữu ích khi cần xác minh các vụ việc xảy ra trong khu vực.

Tiếp tục đầu tư, đảm bảo hiệu quả

Dù mang lại nhiều lợi ích, song quá trình vận hành hệ thống camera giám sát tại cơ sở vẫn còn những khó khăn. Một số khu vực có chất lượng đường truyền chưa ổn định; vị trí lắp đặt camera chưa thực sự tối ưu; một số thiết bị hư hỏng chưa kịp thời được sửa chữa, thay thế. Ngoài ra, hệ thống cũng phát sinh một số lỗi kỹ thuật như chập nguồn, đứt dây tín hiệu hoặc lỗi cấu hình đầu ghi, ảnh hưởng đến hiệu quả của việc giám sát.

Theo lãnh đạo UBND xã Vinh Lộc, địa phương đã xin được cấp quyền truy cập vào 4 camera AI của thành phố để phục vụ công tác giám sát. Trong thời gian tới, xã tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống để đầu tư, thay thế, sửa chữa các camera hư hỏng. Các tổ khảo sát cũng được thành lập để kiểm tra từng vị trí lắp đặt camera, kịp thời xử lý những vấn đề liên quan đến thiết bị, đường truyền hoặc góc quan sát, từ đó tối ưu hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Song song với đó, UBND xã phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị liên quan như Công an xã, Phòng kinh tế, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, cán bộ công nghệ thông tin và các tổ công nghệ số cộng đồng nhằm đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt, đồng thời xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Ông Trương Công Thuyết, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, địa phương cũng đang quan tâm đầu tư hệ thống camera sử dụng năng lượng mặt trời, giúp camera có thể hoạt động liên tục 24/7.

Bên cạnh hệ thống camera công cộng, nhiều địa phương cũng khuyến khích các hộ gia đình đã lắp đặt camera cá nhân (hướng ra ngõ, đường) tham gia kết nối với hệ thống giám sát chung khi cần thiết. Việc chia sẻ dữ liệu này giúp hỗ trợ cơ quan chức năng thực hiện việc xác minh, giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh - trật tự nhanh hơn.