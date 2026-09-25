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Rộn ràng Trung thu tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

HNN.VN - Chiều 25/9, Công đoàn cơ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm - Trung thu ấm áp”, tạo không gian vui chơi, giao lưu dành cho con viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan.

Đem trung thu đến Pâr ÂyĐiện Kiến Trung lung linh trong đêm rằm Trung thu Tròn đầy mùa trăng biên cươngMang trung thu đến với trẻ em khó khăn

Những phần quà Trung thu được trao tặng mang đến niềm vui cho các em. 

Chương trình thu hút hơn 140 em là con của cán bộ, viên chức, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tham gia.

Trong không khí rộn ràng của ngày hội trăng rằm, các em được giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội; thưởng thức múa lân, trống hội; tham gia các trò chơi tập thể, phá cỗ và nhận những phần quà Trung thu.

Các em nhỏ giao lưu cùng chị Hằng và nhận quà. 

Dịp này, Công đoàn cơ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đã tuyên dương, trao thưởng cho 16 em có thành tích cao trong học tập và đạt giải tại các kỳ thi trong năm học 2025 - 2026, trong đó có một em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia. Đây là sự ghi nhận, đồng thời động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và đạt nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới.

Chương trình không chỉ mang đến cho các em một Tết Trung thu vui tươi, ấm áp và nhiều trải nghiệm đáng nhớ, mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng ủy, Ban Giám đốc và Công đoàn cơ sở đối với đời sống tinh thần của viên chức, người lao động và gia đình. Qua đó, góp phần vun đắp sự gắn kết giữa các gia đình đoàn viên, tạo không khí sẻ chia, gần gũi và xây dựng môi trường làm việc ngày càng đoàn kết, gắn bó.

Nam Anh - Minh Nguyên
 Từ khóa:
báo và phát thanhtruyền hìnhtổ chứctrung thu
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