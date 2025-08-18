Niềm vui khi được hưởng quyền lợi thai sản

Chị Trần Thị M. (phường An Cựu, TP. Huế), nhân viên hành chính tại một công ty dược. Sau hơn 10 năm điều trị vô sinh, chị đã mang thai con đầu lòng, dự sinh tháng 11/2025. Chị M. chia sẻ: “Lúc đầu, tôi xin nghỉ không lương, chấp nhận không có tiền thai sản. Tuy nhiên, theo quy định mới, những người điều trị vô sinh chỉ cần đóng BHXH bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng liền kề trước khi sinh con là đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Niềm vui như được nhân đôi, tôi yên tâm hơn khi dưỡng thai”.

Cũng có hoàn cảnh hiếm muộn, chị Trương Thanh Th. (phường Thanh Thủy, TP. Huế) chuẩn bị sinh đôi sau 8 năm điều trị. Chị vui vẻ: “Niềm vui trọn vẹn hơn khi biết mình đủ điều kiện hưởng thai sản, dù đã nghỉ việc trước khi làm thụ tinh ống nghiệm. Quy định mới tính thời gian đóng BHXH là 24 tháng liền kề trước sinh thay vì 12 tháng như trước, giúp những người hiếm muộn như tôi có thêm điều kiện chăm sóc con tốt hơn”.

Một trong những điểm đột phá nhất của Luật BHXH 2024 là việc bổ sung chế độ thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện. Thực hiện tinh thần của Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về việc từng bước mở rộng BHXH tự nguyện sang các chế độ khác ngoài hưu trí, tử tuất, Luật đã giải quyết một trong những nguyên nhân khiến số người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp: thiếu các chế độ ngắn hạn hấp dẫn.

Chị Nguyễn Thị Hồng Anh trú tại phường Phong Thu, TP. Huế sinh con vào ngày 2/7/2025. Chị làm công nhân may tại công ty Scavi Huế nên được hưởng thai sản trong BHXH bắt buộc, nhưng bất ngờ là chồng chị tham gia BHXH tự nguyện cũng được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con.

Anh Nguyễn Ngọc Thông kể lại: “Trước đây tôi cũng làm công nhân may cùng vợ, nhưng sau đó tôi nghỉ việc và mới tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 4/2024. Chỉ nghĩ là tham gia BHXH tự nguyện mai sau già có lương hưu để không phụ thuộc vào con cái, nhưng không ngờ nhận được cả tiền thai sản. Vậy là lại có thêm 2 triệu tiền mua bỉm, sữa cho con”.

Theo Luật BHXH năm 2024, người lao động tham gia BHXH tự nguyện (bao gồm cả lao động nữ và lao động nam) khi sinh con hoặc có vợ sinh con, nếu đáp ứng đủ điều kiện (đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con) thì được hưởng trợ cấp bằng 2 triệu đồng cho mỗi con được sinh ra và mỗi thai từ 22 tuần tuổi trở lên lưu trong tử cung, thai mất trong khi chuyển dạ. Trường hợp cả cha và mẹ cùng đóng BHXH tự nguyện thì chỉ được hưởng 1 người.

Kinh phí thực hiện trợ cấp này sẽ do ngân sách nhà nước bảo đảm, và Chính phủ sẽ quyết định điều chỉnh mức trợ cấp thai sản phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Những quy định mới về chế độ thai sản trong Luật BHXH 2024 không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động mà còn thể hiện sự tiến bộ trong chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Việc mở rộng đối tượng, linh hoạt trong điều kiện hưởng, và đưa chế độ thai sản vào BHXH tự nguyện sẽ góp phần khuyến khích người dân tham gia BHXH nhiều hơn, đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ và gia đình trong giai đoạn quan trọng của cuộc đời.