Cái “duyên” dễ thành cái bẫy

Tờ giấy mời tham dự hội thảo mà người phụ nữ đã gửi cho tác giả khi đang chờ người thân

Sáng nay, tôi chở mẹ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hương Thủy để giải quyết công việc. Trong lúc ngồi chờ ở gần cổng, bất chợt, một phụ nữ khoảng trên 60 tuổi tiến lại, nở nụ cười tươi và cất lời như đã quen biết từ lâu: “Gặp được nhau là duyên đó cháu!”.

Bà cho biết mình cũng đang đợi người quen làm việc bên trong, nên tiện thể trò chuyện cho vui. Lời chào bất ngờ ấy mở đầu cho một cuộc trò chuyện dồn dập. Bà liên tục khen tôi dáng đẹp, da đẹp, rồi say sưa chia sẻ những “bí quyết” giữ dáng, chăm da, nâng cao sức khỏe. Giọng nói ấm áp, ánh mắt trìu mến, cách trò chuyện cởi mở khiến tôi không mảy may nghi ngờ. Tôi nghĩ đơn giản, đây có thể là một người lớn tuổi vui tính, thích kết nối.

Chỉ ít phút sau, bà khéo léo dẫn dắt sang một chủ đề khác. Bà tự giới thiệu mình là giám đốc chi nhánh của một công ty bảo hiểm nhân thọ có tiếng tại Việt Nam, ở phường Hương Thủy. Rồi bà hỏi tên, tuổi, địa chỉ nhà, số điện thoại, thậm chí muốn biết cả hoàn cảnh gia đình tôi. Ngay sau đó, bà lấy giấy bút, viết tên tôi vào một giấy mời tham dự “hội thảo lớn về khởi nghiệp từ bảo hiểm”. Bà không quên nói những lời hoa mỹ: “Biết đâu cháu sẽ giàu lên trong lĩnh vực này, lúc đó đừng quên cô nhé”. Nếu ai mới nghe qua đã thấy đầy những hứa hẹn và cơ hội.

Mẹ tôi bước ra sau khi làm việc xong, bà lập tức bắt chuyện như đã quen lâu năm. Bà kể mình từng là thầy thuốc, chuyên massage, bấm huyệt “bấm tới đâu khỏe tới đó” và hẹn khi nào sẽ ghé nhà tôi chơi. Trước sự nhiệt tình quá mức, tôi và mẹ chỉ mỉm cười, đáp vài câu xã giao rồi khéo léo xin phép ra về.

Không chỉ dừng lại ở việc tiếp cận trực tiếp, sau khi xin được số điện thoại, người phụ nữ này còn liên tục gọi điện hỏi han, nhắc nhở tham gia hội thảo và khéo léo lồng ghép những lời mời chào mua sản phẩm. Tần suất các cuộc gọi dày đặc khiến tôi cảm thấy bị làm phiền, thậm chí có phần áp lực nếu không đáp lại.

Tôi nhận ra mình vừa trải qua một tình huống tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cách tiếp cận ấy hội tụ đủ những “chiêu” thường thấy: Bắt đầu bằng sự khen ngợi để tạo thiện cảm, nhanh chóng khai thác thông tin cá nhân, xen vào đó là lời mời hấp dẫn và danh xưng tạo niềm tin. Tất cả được gói trong vẻ ngoài hiền hậu, giọng nói nhẹ nhàng và thái độ thân thiện.

Thực tế, nhiều hình thức tiếp thị hoặc lừa đảo hiện nay được triển khai theo cách này. Ban đầu, họ tạo sự gần gũi qua những lời khen và câu chuyện đời thường. Khi đã chiếm được thiện cảm, họ sẽ lồng ghép nội dung giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hoặc mời chào tham gia các mô hình kinh doanh rủi ro, thậm chí đa cấp biến tướng. Không ít người, nhất là người cao tuổi hoặc phụ nữ nội trợ, đã trở thành “con mồi” của những chiêu trò này.

Để tránh rơi vào những tình huống tương tự, mỗi người cần giữ khoảng cách hợp lý với người lạ, dù họ có tỏ ra thân thiện đến đâu; tuyệt đối không cung cấp địa chỉ, số điện thoại hay thông tin gia đình khi chưa rõ nhân thân; luôn tỉnh táo trước mọi lời mời hứa hẹn lợi ích nhanh chóng, đặc biệt khi đi kèm yêu cầu tham gia sự kiện hoặc đầu tư.

Mọi người nên rèn cho mình thói quen xác minh thông tin trước khi đưa ra quyết định; nếu được mời tham gia hội thảo hay đầu tư, hãy tìm hiểu kỹ về đơn vị tổ chức qua các kênh chính thống. Không nên đi một mình tới những nơi lạ hoặc gặp riêng người chưa rõ lai lịch. Khi cảm thấy bị làm phiền hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, hãy thẳng thắn từ chối và rời khỏi tình huống. Trong trường hợp cần thiết, báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương để được hỗ trợ.

Cuộc trò chuyện buổi sáng tuy khép lại nhẹ nhàng, nhưng với tôi là lời nhắc quý giá: Giữa đời sống đầy những lời mời gọi ngọt ngào, sự cảnh giác chính là “lá chắn” vững chắc để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những chiếc bẫy ẩn sau nụ cười tưởng chừng vô hại.