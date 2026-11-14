Xác lập thành công kỷ lục Làng Việt Nam tại Fukuoka.

Công tác chuẩn bị đã được thực hiện từ 2 tháng trước. Ban tổ chức đã cùng nhau bàn bạc, xây dựng ý tưởng mô hình “Làng Việt Nam tại Nhật”, với các gian trại tái hiện không gian văn hóa các vùng miền, biển đảo quê hương, về 54 dân tộc anh em, về cộng đồng người Việt tại Nhật. Người nhận phụ trách gian hàng, người chủ động đề xuất ý tưởng, ai có gì góp nấy.

Tuy nhiên, trước ngày sự kiện chính thức diễn ra, thời tiết lại không được thuận lợi. Dưới cơn mưa thu rỉ rả, đội thi công gồm những thanh niên Việt Nam vẫn kiên trì bám sân, tỉ mỉ dựng từng hạng mục sân khấu và các khu trại. Sáng Ngày hội, từ rất sớm, không khí tại Đại Chủng viện Fukuoka đã rộn ràng. Các đội bóng đã tập trung đông đủ để chuẩn bị tranh tài tại Giải bóng đá Cúp Đại Đoàn Kết Kyushu 2026. Anh em Ban tổ chức cùng các bạn tình nguyện viên cũng tranh thủ hoàn tất những khâu trang trí cuối cùng cho các gian trại để kịp giờ đón khách.

Thời tiết dẫu không mấy thuận lợi, nhưng tinh thần của mọi người thì chẳng hề giảm sút. Trái lại, như thể đã lâu lắm rồi kiều bào tại Kyushu mới lại có một dịp tập trung đông đủ đến thế, nên ai ai cũng hớn hở. Có người tay bắt mặt mừng, có người vừa chào hỏi làm quen mà đã thân thiết. Những cử chỉ ấm áp ấy khiến bầu không khí trước lễ hội ngập tràn tình đồng bào.

Đi giữa những gian trại, từ nét trầm mặc của Đất Tổ Phú Thọ, Thăng Long ngàn năm, sắc màu đại ngàn Tây Nguyên cho đến miền sông nước Nam Bộ hay không gian biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa, đâu đâu cũng rộn rã tiếng cười nói bằng tiếng mẹ đẻ. Tôi bắt gặp nhiều bác lớn tuổi đứng trầm ngâm nhìn từng tấm ảnh quê hương, còn các bạn nhỏ sinh ra ở Nhật thì hào hứng đưa cuốn hộ chiếu xin từng con dấu lưu niệm.

Trong Làng Việt Nam thu nhỏ ấy, nơi khiến lòng tôi lắng lại nhiều nhất có lẽ là gian trại “Huế - Đà Nẵng”. Bao trùm không gian là sắc tím Huế đặc trưng cùng bầu không khí hoài niệm, nơi hình ảnh Ngọ Môn hiện lên thân thương bên hai tấm biển giới thiệu và check-in đặt trước cổng. Nét đẹp cội nguồn của Huế được tái hiện qua từng chi tiết mộc mạc: tà áo dài truyền thống, chiếc nón bài thơ, miếng kẹo mè xửng hay tách trà Huế đượm vị. Nhiều em nhỏ đi qua đây tỏ ra vô cùng tò mò, háo hức trước một vùng đất cổ kính và giàu bản sắc mà các em chưa từng biết tới. Người Nhật khi ghé qua cũng bày tỏ sự thích thú với văn hóa miền Trung, có người hào hứng chia sẻ cảm xúc khi họ từng đến Huế và ấn tượng sâu sắc với những món ngon nơi đây.

Đứng trước không gian quê hương được tái hiện trên đất khách, tôi có cảm giác một phần ký ức quê nhà đang hiện ra thật gần. Là một người trẻ, tôi luôn mong có dịp giới thiệu những nét đẹp văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Và chính nhờ những sự kiện cộng đồng như thế này, những người trẻ như tôi mới có cơ hội được xắn tay áo góp sức, biến mong muốn ấy thành hiện thực.

Chiều muộn, khi những gian trại bắt đầu được thu dọn và không gian Đại Chủng viện Fukuoka dần trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có, Ngày hội Đại đoàn kết 2026 cũng chính thức khép lại. Nhìn bà con và các em nhỏ mỉm cười lưu luyến chào nhau ra về, lòng tôi dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả. Ngày hội chỉ diễn ra vỏn vẹn trong một ngày, nhưng dư âm của nó thì chắc chắn sẽ còn lắng đọng rất lâu. Tinh thần đại đoàn kết không chỉ hiện diện trong một ngày hội, mà còn được nuôi dưỡng từ sự gắn bó, sẻ chia của những người Việt xa quê. Giữa đất khách, chính tình đồng bào ấy khiến quê hương dường như gần hơn.