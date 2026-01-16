Những Nghị quyết trụ cột để Việt Nam cất cánh

Xuất nhập khẩu Việt Nam có bước tăng trưởng ngoạn mục

Không chỉ là các văn kiện định hướng, bốn nghị quyết quan trọng gồm Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đang được ví như “bộ tứ Nghị quyết trụ cột”, giữ vai trò mở đường, tạo lực đẩy chiến lược cho toàn bộ tiến trình phát triển của đất nước trong giai đoạn tới, hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Nền tảng tăng trưởng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới

Những kết quả kinh tế-xã hội đạt được trong năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025 cho thấy một bức tranh tăng trưởng tích cực, giàu sức bật. Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), GDP năm 2025 tăng 8,02% so năm trước, thuộc nhóm cao nhất trong hơn một thập kỷ. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD, GDP bình quân đầu người vượt mốc 5.000 USD, đưa Việt Nam gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao.

Đáng chú ý, tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 6,3%, cao hơn nhiệm kỳ trước và nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh của khu vực và thế giới. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, kết quả này phản ánh rõ nét tính đúng đắn trong đường lối lãnh đạo của Đảng và sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của Nhà nước.

Nghị quyết 68 đã khẳng định rõ kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân

Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã đã mở ra không gian phát triển mới, giúp nhiều địa phương phát huy tốt hơn vai trò động lực tăng trưởng. Năm địa phương trụ cột gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai và Bắc Ninh đóng góp hơn 55% tổng mức tăng trưởng cả nước. Riêng Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng GRDP 8,16% trong năm 2025, tổng thu ngân sách vượt 704.000 tỷ đồng, tăng hơn 37%, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

“Bộ tứ Nghị quyết trụ cột” và yêu cầu triển khai đồng bộ, thực chất

2026 được xác định là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới với những mục tiêu đầy tham vọng. Dự thảo văn kiện Đại hội XIV đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% mỗi năm trở lên, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD vào năm 2030, kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị được xác định là nhiệm vụ trung tâm của toàn bộ hệ thống chính trị.

Trong đó, Nghị quyết 68 đã khẳng định rõ kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân. Thực tiễn năm 2025 cho thấy tác động tích cực rõ nét khi bình quân mỗi tháng có hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới và hơn 11.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Cả năm 2025, ước tính hơn 300.000 doanh nghiệp thành lập mới và tái hoạt động, với tổng vốn đăng ký trên 6 triệu tỷ đồng.

Cùng với đó, việc lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư nhân tiếp tục phát huy hiệu quả. Trong năm 2025, cả nước khởi công và khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân chiếm gần 75%. Đây là minh chứng sinh động cho chủ trương huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội cho phát triển.

Song hành với Nghị quyết 68, Nghị quyết 57 xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược, là động lực chủ yếu thúc đẩy hiện đại hóa đất nước. Năm 2025, lĩnh vực này ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 7,5-8%, cao nhất kể từ năm 2013, cho thấy các chủ trương lớn đang dần đi vào cuộc sống.

Doanh nghiệp tư nhân công nghệ trở thành chủ thể trung tâm của tăng trưởng mới

Thực tiễn triển khai các nghị quyết cho thấy, doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ, đang nổi lên như lực lượng nòng cốt trong chuyển hóa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thành tăng trưởng thực chất.

Theo ông Nguyễn Bá Diệp, nhà sáng lập MoMo, Fintech không chỉ giúp mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho người dân và doanh nghiệp nhỏ, mà còn nâng cao hiệu quả hệ thống tài chính, giảm chi phí vận hành, tăng tính minh bạch và hình thành các ngành kinh tế mới. Việt Nam hiện có bốn doanh nghiệp công nghệ từng đạt trạng thái kỳ lân, và cả bốn đều là doanh nghiệp fintech, cho thấy tiềm năng rất lớn của khu vực này.

Từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ quy mô lớn, ông Đặng Tùng Sơn, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc Chiến lược Tập đoàn CMC, nhấn mạnh Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 là hai trụ cột gắn bó hữu cơ. Nếu Nghị quyết 57 là điều kiện cần, tạo động lực cho đổi mới sáng tạo, thì Nghị quyết 68 chính là điều kiện đủ, tạo cú hích để khu vực kinh tế tư nhân bứt phá.

Trong năm 2025, CMC đã đầu tư và làm chủ nhiều công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, bán dẫn, an ninh mạng, đồng thời triển khai các nhiệm vụ quốc gia về hạ tầng số và nền tảng tri thức Việt AI. Việc khởi công CMC Creative Space tại Hà Nội với tổng mức đầu tư 300 triệu USD được xem là biểu tượng cho mô hình không gian sáng tạo mở, kết nối doanh nghiệp, start-up, trường đại học và các nhóm nghiên cứu.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Hiền Phương, Tổng Giám đốc Vietnamobile, Nghị quyết 57 định hướng thúc đẩy doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ chiến lược như AI, Big Data, Cloud, Edge Computing, IoT, 5G/6G… Đây là nền tảng để Vietnamobile chuyển từ “bán dung lượng” sang “bán giải pháp”, phát triển các dịch vụ số giá trị gia tăng, dịch vụ hướng tới cộng đồng, chính quyền điện tử, y tế số, giáo dục số, tài chính số đơn giản cho người thu nhập trung bình. Doanh nghiệp được xem là trung tâm của đổi mới sáng tạo, được khuyến khích tham gia thử nghiệm chính sách, mô hình mới, sandbox dịch vụ số, hợp tác với start-up công nghệ. Vietnamobile có thể kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp, trở thành “nền tảng thử nghiệm” cho các dịch vụ số mới.

Từ thực tiễn đó, các doanh nghiệp kiến nghị Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, giảm thủ tục hành chính, mở rộng cơ chế sandbox, dẫn dắt thị trường thông qua mua sắm công và phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao. Đây chính là những “đòn bẩy” quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57 và 68.

Ngành ngân hàng giữ vai trò kiến tạo nền tảng tài chính cho đổi mới sáng tạo

Ở góc độ chính sách vĩ mô, ông Nguyễn Tất Thái - Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê-ổn định tiền tệ, tài chính (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), cho biết ngành ngân hàng đã và đang cụ thể hóa các định hướng của Nghị quyết 57 và 68 thành hệ thống chính sách tài chính tín dụng đồng bộ.

Việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn vào khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng, thúc đẩy chuyển đổi số, ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt và ưu tiên tín dụng cho khu vực kinh tế tư nhân.

Đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng đối với khu vực tư nhân chiếm hơn 92% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Các chương trình tín dụng ưu đãi cho hạ tầng và công nghệ chiến lược đang góp phần huy động nguồn lực lớn cho phát triển dài hạn.

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa “bộ tứ Nghị quyết trụ cột”

Với vai trò trung tâm chính trị hành chính quốc gia, Hà Nội đang thể hiện rõ quyết tâm tiên phong trong triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Thành ủy Hà Nội xác định bốn Nghị quyết 57, 59, 66 và 68 là kim chỉ nam hành động, được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Trong phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Hà Nội nhiều năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương và chỉ số chuyển đổi số. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo không ngừng mở rộng, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt hơn 25%.

Về hội nhập quốc tế, Hà Nội đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 100 thủ đô và thành phố trên thế giới, khẳng định vai trò trung tâm kết nối khu vực. Trong lĩnh vực pháp luật và thể chế, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để nâng cao hiệu quả xây dựng và thi hành pháp luật, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo.

Kinh tế tư nhân tiếp tục là trụ cột tăng trưởng của Thủ đô với quy mô kinh tế khoảng 63 tỷ USD, chiếm hơn 12% GDP cả nước. Việc cụ thể hóa các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô 2024 thông qua nhiều nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố trong năm 2025 đã góp phần khơi thông nguồn lực, tạo không gian phát triển mới.

Mở đường cho kỷ nguyên phát triển mới

Nhìn tổng thể, “bộ tứ Nghị quyết trụ cột” không chỉ tạo khung khổ chiến lược, mà đang từng bước được hiện thực hóa bằng những chuyển biến rõ nét trong thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội. Sự vào cuộc đồng bộ của Trung ương, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và hệ thống tài chính ngân hàng đang hình thành động lực tăng trưởng mới, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sức mạnh của khu vực kinh tế tư nhân.

Với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo và phát triển, Hà Nội cùng cả nước đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, tạo nền tảng vững chắc hướng tới thành công của Đại hội XIV của Đảng và hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

