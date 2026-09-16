Quy định 212-QĐ/TW: Siết chặt kỷ luật, thích ứng những vấn đề mới

Đoàn kiểm tra số 60, UBKT Thành ủy tổ chức kiểm tra tại phường Kim Trà. Ảnh: Đức Quang

Điểm nổi bật trước hết là Quy định 212 tiếp tục khẳng định nguyên tắc mọi tổ chức đảng, đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng; việc xử lý phải đúng thẩm quyền, quy trình, căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Tuy nhiên, tinh thần của văn bản mới không chỉ là “xử lý cho nghiêm”, mà còn nhấn mạnh yêu cầu giáo dục, giúp tổ chức đảng, đảng viên nhận rõ khuyết điểm, sửa chữa và tiến bộ. Đồng thời, yêu cầu việc thi hành kỷ luật phải chủ động, kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, chính xác và nghiêm minh.

Đáng chú ý, Quy định mới làm rõ hơn trách nhiệm trong trường hợp kỷ luật oan, sai. Việc xin lỗi, phục hồi quyền lợi cho tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý không đúng được đặt ra cùng với trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đã tham mưu, quyết định sai. Điều đó cho thấy kỷ luật phải nghiêm, nhưng chính việc thi hành kỷ luật cũng phải được kiểm soát bằng trách nhiệm và pháp lý nội bộ chặt chẽ.

Một điểm mới có ý nghĩa thực tiễn là phạm vi điều chỉnh được cập nhật sát hơn với mô hình tổ chức hiện nay. Quy định áp dụng không chỉ với tổ chức đảng còn hoạt động mà cả tổ chức đã hết nhiệm kỳ, giải thể, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, kết thúc hoạt động; đồng thời quy định rõ hơn đối với đảng viên ở nước ngoài. Điều này góp phần khắc phục khoảng trống trong quản lý, nhất là khi hoạt động công tác, học tập, đầu tư, tài chính và quan hệ xã hội ngày càng vượt ra ngoài phạm vi hành chính truyền thống.

Nếu các hình thức kỷ luật cơ bản không thay đổi nhiều, thì phạm vi hành vi bị xử lý được mở rộng và cụ thể hóa đáng kể. Với tổ chức đảng vẫn là khiển trách, cảnh cáo, giải tán; với đảng viên vẫn là khiển trách, cảnh cáo, cách chức (nếu có chức vụ), khai trừ. Nhưng điều đáng chú ý là Quy định 212 đã nhận diện nhiều dạng vi phạm mới nảy sinh trong đời sống kinh tế - xã hội và quá trình chuyển đổi số.

Nổi bật nhất là việc đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành một nhóm nội dung riêng, với các quy định cụ thể về dữ liệu, hệ thống thông tin, trí tuệ nhân tạo, an toàn số và các hành vi sử dụng công nghệ để tạo lập, bóp méo hoặc giả mạo thông tin. Đây là bước tiến rất đáng chú ý. Không gian số ngày nay đã trở thành một không gian thực thi công vụ, thực hiện quyền lực và truyền thông xã hội. Vì vậy, vi phạm trong không gian này không thể chỉ được xem như sai phạm kỹ thuật, mà có thể là vi phạm về trách nhiệm chính trị, đạo đức và kỷ luật.

Cùng với đó, những vấn đề của kinh tế số cũng được đưa vào diện kiểm soát rõ hơn. Các hành vi liên quan đến tài sản số, tài sản mã hóa, giao dịch tài chính trên môi trường số, cùng với các vi phạm truyền thống về kinh tế được nhận diện cụ thể hơn. Điều này cho thấy hệ thống kỷ luật của Đảng đang thích ứng với sự thay đổi rất nhanh của nền kinh tế và phương thức quản lý tài sản.

Một điểm xuyên suốt khác là tinh thần tăng cường trách nhiệm người đứng đầu. Quy định mới tiếp tục làm rõ trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm liên đới và trách nhiệm quản lý của cấp ủy, người đứng đầu, người được giao phụ trách. Điều đó góp phần hạn chế tình trạng né tránh bằng những lý do quen thuộc như “tập thể quyết định”, “cấp dưới tham mưu” hoặc “không trực tiếp ký”. Người đứng đầu không chỉ chịu trách nhiệm khi trực tiếp làm sai, mà còn có thể bị xem xét khi buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, không ngăn chặn hoặc để sai phạm kéo dài.

Đặc biệt, tinh thần phòng, chống tham nhũng tiếp tục được mở rộng gắn chặt với phòng, chống lãng phí và tiêu cực. Việc quản lý tài sản công, ngân sách, đất đai, đầu tư, thu hồi tài sản, kê khai tài sản và trách nhiệm báo cáo được đặt trong một hệ thống kiểm soát chặt chẽ hơn. Cách tiếp cận này rất quan trọng, bởi có những quyết định chưa chắc biểu hiện thành hành vi tham nhũng theo nghĩa hẹp nhưng gây lãng phí rất lớn nguồn lực nhà nước và xã hội.

Quy định 212 cũng dành sự quan tâm rõ hơn đối với công tác cán bộ, chạy chức, chạy quyền; giáo dục, y tế, dân số, gia đình và các lĩnh vực xã hội khác. Đặc biệt, việc bổ sung một điều riêng về vi phạm trong lĩnh vực giáo dục cho thấy yêu cầu kiểm soát ngày càng cụ thể đối với các hành vi lợi dụng giáo dục để vụ lợi, gian lận thi cử, tuyển sinh, ép buộc đóng góp hoặc lợi dụng tài trợ.

Có thể khái quát Quy định 212 bằng ba điểm: phạm vi rộng hơn, trách nhiệm rõ hơn và cách tiếp cận hiện đại hơn. Văn bản vừa kế thừa những nguyên tắc nghiêm minh đã được xác lập, vừa cập nhật những vấn đề hoàn toàn mới của thời đại số và nền kinh tế hiện đại.

Điều quan trọng sau cùng vẫn là tổ chức thực hiện. Vì vậy, cùng với phổ biến văn bản, mỗi tổ chức đảng cần chủ động rà soát những lĩnh vực dễ phát sinh rủi ro, nhất là công tác cán bộ, tài chính, đất đai, đầu tư, dữ liệu, AI, truyền thông và trách nhiệm người đứng đầu. Khi kỷ luật được thực thi nghiêm minh nhưng công tâm, vừa phòng ngừa sai phạm vừa bảo vệ người làm đúng, Quy định 212 sẽ trở thành một công cụ quan trọng để tăng cường kỷ cương, củng cố niềm tin và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong giai đoạn mới.