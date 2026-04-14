Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng các đại biểu thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Thay mặt các cán bộ và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình bày tỏ vui mừng được đón Đoàn; trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng các đồng chí thành viên đoàn đã dành thời gian quý báu cho buổi gặp gỡ. Đây là nguồn động viên, khích lệ to lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Đại sứ cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc có hơn 100 nghìn người, trong đó số lưu học sinh khoảng 25.000. Cộng đồng có truyền thống đoàn kết, gắn bó; luôn hướng về quê hương, Tổ quốc, tích cực hưởng ứng và đóng góp cho các hoạt động chung; có tinh thần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá đất nước, con người Việt Nam ở sở tại.

Cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc luôn dõi theo những thông tin mới về tình hình đất nước; tự hào về những thành tựu phát triển mọi mặt của đất nước; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, vào những định hướng lớn được đề ra tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Bà con rất phấn khởi trước những tiến triển tốt đẹp, thực chất của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc giai đoạn hiện nay.

Nói chuyện với bà con kiều bào, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng thông báo về thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kết quả của đợt 1 Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XVI; thành tựu nổi bật về kinh tế- xã hội, cũng như việc triển khai những chủ trương, quyết sách chiến lược của đất nước trong thời gian qua.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chuyến thăm Trung Quốc lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, bên cạnh những cuộc hội đàm, hội kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, còn có những cuộc làm việc quan trọng giữa hai Bộ Chính trị, giữa các bộ, ngành và địa phương của hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện, hiệu quả, bao phủ khắp các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, sau khi đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, Đoàn đại biểu đã đi thăm Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc bằng tàu cao tốc. Đoàn đã rất ấn tượng với hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại của Trung Quốc, nhất là mạng lưới đường sắt được đầu tư đồng bộ, kết nối rộng khắp các tỉnh, thành phố, khu đô thị lớn, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, nhanh chóng, an toàn, tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức, góp phần tăng năng suất lao động, phát triển các ngành nghề, lĩnh vực. Việt Nam cần tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực hạ tầng, nhất là trong phát triển hệ thống giao thông đường sắt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao cán bộ, nhân viên sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn trên địa bàn rộng; đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đối ngoại, ngoại giao kinh tế, văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại; luôn hướng về quê hương, đất nước, chủ động có những đóng góp mới thiết thực, hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước với những yêu cầu ngày càng cao cũng như đóng góp cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh cả hai nước đều đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

https://nhandan.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-go-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-trung-quoc-post955631.html