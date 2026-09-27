Thu hút khách quay lại bằng sự tử tế

Nhân viên nhà hàng tận tình hỏi thăm và chia sẻ những thông tin du lịch Huế cho khách.

Hành động nhỏ, giá trị lớn

Giữa tháng 7/2026, tài khoản TikTok của nam du khách Lê Đức Hoa (đến từ Đà Nẵng) đăng tải một đoạn clip ghi lại câu chuyện nhóm bạn của anh bị hư xe ô tô tại xã Phú Lộc.

Theo chia sẻ trong clip, nhóm du khách phải chờ hơn hai giờ đồng hồ giữa cái nắng bên Quốc lộ 1. Đúng lúc khó khăn, họ được người dân địa phương mời vào nhà nghỉ ngơi, uống nước và dùng bữa cơm thân mật. Nam du khách bày tỏ cảm xúc: “Biết ơn giữa trưa nắng xứ Huế, mà lòng người mát nhẹ tâm hồn”.

Anh Hoa cho biết, việc chia sẻ video không chỉ để ghi lại kỷ niệm mà còn muốn lan tỏa những việc làm tử tế của người dân Huế. Dưới phần bình luận, nhiều người dành lời khen cho sự dễ thương, thân thiện và hiếu khách của người Huế.

Thời gian gần đây, nhiều câu chuyện tử tế về tài xế công nghệ, người đạp xích lô và người dân Huế giúp đỡ du khách cũng được chia sẻ trên mạng xã hội. Giữa tháng 8/2026, câu chuyện hỗ trợ hai du khách Pháp tìm lại túi xách bị đánh rơi đã lan tỏa trên Facebook.

Anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, Đội trưởng Đội 0 đồng SOS75 Huế kể, hai du khách Pháp đánh rơi túi xách gần khu vực Trạm thu phí Phú Bài vào khoảng 11 giờ. Người dân nhặt được chiếc túi, sau đó liên hệ với đội để tìm cách trao trả cho chủ nhân.

Qua thông tin được đăng tải trên trang Facebook của Đội 0 đồng SOS75 Huế, chiều cùng ngày, hai du khách đã nhận lại được tài sản trong niềm vui và xúc động. “Họ vui lắm, cảm ơn người dân Huế hết lời và cho biết sẽ quay trở lại Huế”, anh Hoàng chia sẻ.

Mới đây, một tài xế xe ôm công nghệ Grab (có tài khoản Tiktok Quang Lang Thang Khắp Huế) đăng tải video ghi lại việc anh nhặt chiếc mũ mà một nữ du khách đến từ Hà Nội đánh rơi, sau đó chở giúp chị đi thêm một đoạn đường.

Lời cảm ơn được nữ du khách nhắc đi nhắc lại cho thấy sự trân trọng của chị trước tấm lòng và cách ứng xử chân thành của người tài xế. Những hành động giản dị như vậy không chỉ giúp du khách giải quyết khó khăn trước mắt mà còn để lại ấn tượng đẹp trong suốt hành trình ở Huế.

Cách quảng bá hiệu quả

Là người dành nhiều tình cảm cho Huế, anh Lương Minh Cường, du khách đến từ Hà Nội cho rằng: “Không phải vô cớ mà nhiều người dành tình cảm cho Huế. Nếu so sánh về cơ sở vật chất hay dịch vụ, có thể có nhiều điểm đến thú vị khác. Tuy nhiên, sự thân thiện, mến khách và tử tế của người dân cũng như những người làm dịch vụ tại Huế giúp du khách có những trải nghiệm trọn vẹn hơn. Vì thế, họ không chỉ đến Huế một lần mà còn muốn quay trở lại”.

Theo du khách Lê Đức Hoa, nếu một số địa phương khiến người ta muốn đến, thì Huế lại khiến người ta muốn ở lại lâu hơn và quay trở lại nhiều lần, nhờ yếu tố văn hóa, ẩm thực đặc sắc và đặc biệt là sự thân thiện, ứng xử nhẹ nhàng của con người nơi đây. “Tôi cũng từng là hướng dẫn viên. Điều tôi nhận thấy là khác với nhiều địa phương, Huế vẫn giữ được nét đặc trưng nhẹ nhàng, thân thiện và ít xảy ra tình trạng chặt chém. Nhóm của tôi vào chợ Đông Ba mua áo dài và các loại mắm, tiểu thương gian hàng nào cũng dễ thương”.

Ông Trần Thanh Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Lữ hành, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tú Trần chia sẻ, hành trình của du khách tại Huế có thể kéo dài một hoặc vài ngày và những sản phẩm du lịch, cảnh quan hay dịch vụ có thể tạo ra sự hào hứng trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, sự hỗ trợ đúng lúc, thái độ thân thiện và cách ứng xử tử tế của người làm dịch vụ cũng như người dân dành cho du khách sẽ tạo nên những ấn tượng sâu sắc, được du khách nhớ lâu và thôi thúc họ quay trở lại.

Hiện nay, các điểm đến, trong đó có Huế, đang tiếp tục đầu tư sản phẩm và tập trung cho công tác truyền thông. Thực tế, quảng bá du lịch không chỉ đến từ những chiến dịch truyền thông quy mô lớn mà còn bắt đầu từ những hành động đời thường: một lời chỉ dẫn tận tình, sự hỗ trợ đúng lúc, thái độ niềm nở hay đơn giản là việc trao trả món đồ du khách đánh rơi. Ngay cả những tiểu thương tại các chợ dân sinh mời khách thử đồ, dù khách không mua vẫn cười vui vẻ là cách lấy được tình cảm của du khách. Khi sự tử tế trở thành nét đẹp trong đời sống thường ngày, mỗi người dân đều có thể trở thành một “đại sứ du lịch”, góp phần lan tỏa hình ảnh Huế thân thiện, an toàn.