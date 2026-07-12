Lịch sử đứng về phía La Roja

World Cup 2026 đã chứng kiến không ít bất ngờ. Các đội bóng mạnh như Brazil, Bồ Đào Nha hay Hà Lan lần lượt dừng bước. Tuy góp phần tăng thêm hấp dẫn cho giải, tạo thành những “hiện tượng” đầy cảm xúc, nhưng lần lượt Morocco và Bỉ đều không thể vượt qua nổi thử thách khó khăn ở vòng tứ kết, nơi thể hiện và đòi hỏi các giá trị thật của bản lĩnh và trình độ. Pháp đánh bại Morocco 2-0, còn Tây Ban Nha vượt qua Bỉ với tỷ số 2-1 cho dù cả hai đối thủ Morocco và Bỉ đều đang đạt phong độ cao tại giải đấu này và quyết tâm viết lại lịch sử khi đối đầu với Pháp và Tây Ban Nha.

Trong trận thắng của Pháp trước Morocco, tỷ số 2-0 chưa phản ánh đầy đủ sự vượt trội của đội bóng áo lam. Dù Les Bleus thuận lợi hơn do Morocco thiếu vắng tiền đạo chủ lực bị chấn thương, song thực tế cho thấy đội quân của huấn luyện viên (HLV) Didier Deschamps kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra hàng loạt cơ hội và gần như không để đối thủ có những pha phản công nguy hiểm như các trận đấu trước. Kylian Mbappé tiếp tục là tâm điểm khi bỏ lỡ một quả phạt đền, nhưng không hề đánh mất sự tự tin.

Tiền đạo của Real Madrid sau đó mở tỷ số bằng một pha xử lý đẳng cấp trước khi góp dấu giày vào bàn thắng ấn định kết quả. Tuy nhiên, điều khiến giới chuyên môn đánh giá cao Pháp không chỉ nằm ở Mbappé. Từ hàng thủ với William Saliba, Dayot Upamecano cho đến tuyến giữa giàu sức mạnh, Pháp đều duy trì sự ổn định cần thiết.

Sau trận đấu, ông Didier Deschamps khẳng định điều khiến ông hài lòng nhất là khả năng giữ được sự bình tĩnh của các học trò trong mọi thời điểm. “Chúng tôi không bao giờ mất niềm tin vào cách mình thi đấu” - chiến lược gia từng vô địch World Cup trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV chia sẻ. Trong khi đó, cựu tiền đạo đội tuyển Anh Gary Lineker nhận định: Pháp đang cho thấy hình ảnh rất giống đội tuyển vô địch năm 2018: không cần chơi quá hoa mỹ nhưng luôn biết cách kết thúc trận đấu đúng lúc. Đó là dấu hiệu thường thấy của những ứng viên vô địch thực thụ.

Nếu Pháp mang dáng dấp của một cỗ máy lạnh lùng và hiệu quả, Tây Ban Nha lại khiến người hâm mộ thích thú bởi thứ bóng đá giàu năng lượng và đầy tính sáng tạo. Trước một tuyển Bỉ sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc, La Roja vẫn trung thành với lối chơi kiểm soát, tốc độ luân chuyển bóng nhanh hơn rất nhiều so với các thế hệ trước. Fabian Ruiz mở tỷ số bằng pha chớp thời cơ dứt điểm chuẩn xác, Bỉ gỡ hòa, song Tây Ban Nha không hề nao núng.

Khi trận đấu tưởng như sẽ kéo dài sang hiệp phụ, Mikel Merino một lần nữa trở thành người hùng với bàn thắng quyết định ở phút 88. Đây là Giải đấu lớn thứ hai liên tiếp tiền vệ của Arsenal ghi bàn mang ý nghĩa quyết định cho đội tuyển. Chiến thắng trước Bỉ cho thấy Tây Ban Nha không còn phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Những cái tên trẻ như Lamine Yamal hay Nico Williams tạo ra đột biến ở hai cánh, Fabian Ruiz điều tiết thế trận, còn Merino luôn biết cách xuất hiện đúng lúc.

Sau trận đấu, HLV Luis Fuente nhấn mạnh rằng sức mạnh lớn nhất của Tây Ban Nha nằm ở tập thể chứ không phải các ngôi sao khi khẳng định: “Tôi có niềm tin tuyệt đối vào tất cả cầu thủ trong đội hình. Bất kỳ ai cũng có thể bước vào sân và tạo nên khác biệt”. Cựu hậu vệ tuyển Anh Matthew Upson nhận xét Tây Ban Nha đang chơi thứ bóng đá cân bằng nhất kể từ sau chức vô địch EURO 2012. Theo ông, La Roja vẫn giữ được khả năng kiểm soát bóng truyền thống nhưng đã bổ sung tốc độ, sức mạnh và sự trực diện, giúp họ nguy hiểm hơn nhiều trong các trận đấu lớn.

Hai chiến thắng ở tứ kết vì thế không chỉ mang ý nghĩa của một tấm vé vào bán kết mà còn là lời khẳng định rằng Pháp và Tây Ban Nha là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Nhưng sẽ chỉ có 1 đội bóng bước đi tiếp. Lịch sử đối đầu đang đứng về phía Tây Ban Nha với hai chiến thắng liên tiếp gần nhất trước Pháp tại EURO 2024 và Nations League 2025.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đã khác. Les Bleus đang sở hữu phiên bản cân bằng và toàn diện hơn, trong khi những thất bại trước đó đều có những yếu tố đặc thù về nhân sự và thế trận. Chính vì vậy, La Roja vẫn có thể bước vào trận đấu với tâm thế của đội chiếm ưu thế.

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