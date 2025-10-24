  • Huế ngày nay Online
Tuyệt đối không vượt khu vực có rào chắn cảnh báo khi mưa bão

HNN.VN - Dù đã được rào chắn, khuya 23/10, một xe taxi chở khách khi lưu thông qua địa bàn phường Thủy Xuân vẫn vượt rào, khiến xe bị cuốn trôi. Điều này cảnh báo nguy cơ mất an toàn nếu người dân chủ quan.

Xuất hiện đợt lũ trên các sông, cảnh báo ngập lụt tại vùng thấp trũng Chủ động ứng phó với mưa lớn, đảm bảo an toàn cho người dân vùng thấp trũng

Chính quyền phường Thủy Xuân lập rào chắn một tuyến đường bị ngập

Ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân cho biết, mưa lớn những ngày qua khiến đoạn kiệt 106 đường Minh Mạng (phường Thủy Xuân) ngập lụt một số điểm. Tại các điểm này,  địa phương đã giăng dây cảnh báo nhưng lái xe taxi chủ quan, không thông thuộc đường nên đã đi vào khu vực này.

Nhận tin báo, UBND phường Thủy Xuân đã huy động lực lượng, phối hợp Đội cứu hộ 0 đồng tổ chức tìm kiếm và hỗ trợ trục vớt phương tiện. Tuy nhiên, đến 2h30 sáng ngày 24/10, vẫn chưa tìm thấy xe. Hiện công việc tìm kiếm đang được tiếp tục. May mắn là trên xe khi xảy ra sự cố, không có khách, lái xe vẫn an toàn. 

Qua vụ việc trên, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân Đặng Hữu Hải cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra các điểm ngập úng để tăng cường các biện pháp rào chắn, ngăn chặn người dân di chuyển khi nước sâu và chảy siết. UBND phường Thủy Xuân cũng đưa ra cảnh báo, khuyến cáo người dân tuyệt đối không vượt qua các khu vực đã được đặt rào chắn và cảnh báo nguy hiểm. Đồng thời, chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Không riêng tại phường Thủy Xuân, mưa lớn kéo dài từ ngày 22/10 đến nay khiến nhiều địa phương bị ngập lụt; xuất hiện hàng trăm điểm giao thông bị chia cắt tại các địa phương như: Phường An Cựu, phường Thanh Thủy, xã Quảng Điền, xã Phú Vang... UBND các phường, xã phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành rào chắn nhằm cảnh báo và ngăn các phương tiện di chuyển.

Khu vực nguy hiểm được rào chắn ở phường An Cựu 

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu cho biết, do mưa lớn, nhiều tuyến đường trên địa bàn phường An Cựu bị ngập sâu từ 0,5 - 1m. Một số khu vực đồi dốc, các cống tràn khu vực An Tây, kênh Nam sông Hương xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ, nước chảy xiết. Địa phương đã huy động lực lượng trực gác tại các điểm xung yếu; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng, chống mưa lũ; đồng thời kéo barie, giăng dây cảnh báo, không để người dân đi lại qua những khu vực nguy hiểm (khoảng 15 điểm).

Theo Công an TP. Huế, mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới khiến tình hình mưa lũ tại TP. Huế diễn biến phức tạp. Người dân nên hạn chế ra đường trong thời điểm mưa lớn, nước ngập sâu; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Khi gặp trở ngại hay nguy hiểm, cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc công an các xã, phường nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Nguyên Hiền
huếcông anlực lượngchức năngcảnh báodi chuyểntuyến đườngngập lụt
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV:
Quy định rõ ràng, thực chất hơn để nâng cao hiệu quả giám sát

Sáng 24/10, trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội nghe Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi) do Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình trình bày. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật này.

Quy định rõ ràng, thực chất hơn để nâng cao hiệu quả giám sát
Thắt chặt tình hữu nghị giữa HĐND thành phố Huế và HĐND tỉnh Salavan

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào (từ 22-26/10), Đoàn đại biểu HĐND TP. Huế do UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Huế Nguyễn Quang Tuấn làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc và hội đàm với Thường trực HĐND tỉnh Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thắt chặt tình hữu nghị giữa HĐND thành phố Huế và HĐND tỉnh Salavan
Giám sát hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển năm 2025

Hưởng ứng Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển năm 2025 (từ ngày 16 - 23/10) với chủ đề “Sản xuất, tiêu thụ thực phẩm đa dạng, giàu dinh dưỡng, an toàn, bền vững vì sức khỏe và sự phát triển toàn diện của mỗi người”, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế đã triển khai hoạt động giám sát và hỗ trợ các hoạt động truyền thông tại các địa phương, gồm Vinh Lộc, Phú Xuân, Phong Điền, Hương An, A Lưới, Long Quảng và Thủy Xuân.

Giám sát hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển năm 2025

