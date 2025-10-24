Tuyệt đối không vượt khu vực có rào chắn cảnh báo khi mưa bão

Chính quyền phường Thủy Xuân lập rào chắn một tuyến đường bị ngập

Ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân cho biết, mưa lớn những ngày qua khiến đoạn kiệt 106 đường Minh Mạng (phường Thủy Xuân) ngập lụt một số điểm. Tại các điểm này, địa phương đã giăng dây cảnh báo nhưng lái xe taxi chủ quan, không thông thuộc đường nên đã đi vào khu vực này.

Nhận tin báo, UBND phường Thủy Xuân đã huy động lực lượng, phối hợp Đội cứu hộ 0 đồng tổ chức tìm kiếm và hỗ trợ trục vớt phương tiện. Tuy nhiên, đến 2h30 sáng ngày 24/10, vẫn chưa tìm thấy xe. Hiện công việc tìm kiếm đang được tiếp tục. May mắn là trên xe khi xảy ra sự cố, không có khách, lái xe vẫn an toàn.

Qua vụ việc trên, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân Đặng Hữu Hải cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra các điểm ngập úng để tăng cường các biện pháp rào chắn, ngăn chặn người dân di chuyển khi nước sâu và chảy siết. UBND phường Thủy Xuân cũng đưa ra cảnh báo, khuyến cáo người dân tuyệt đối không vượt qua các khu vực đã được đặt rào chắn và cảnh báo nguy hiểm. Đồng thời, chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Không riêng tại phường Thủy Xuân, mưa lớn kéo dài từ ngày 22/10 đến nay khiến nhiều địa phương bị ngập lụt; xuất hiện hàng trăm điểm giao thông bị chia cắt tại các địa phương như: Phường An Cựu, phường Thanh Thủy, xã Quảng Điền, xã Phú Vang... UBND các phường, xã phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành rào chắn nhằm cảnh báo và ngăn các phương tiện di chuyển.

Khu vực nguy hiểm được rào chắn ở phường An Cựu

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu cho biết, do mưa lớn, nhiều tuyến đường trên địa bàn phường An Cựu bị ngập sâu từ 0,5 - 1m. Một số khu vực đồi dốc, các cống tràn khu vực An Tây, kênh Nam sông Hương xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ, nước chảy xiết. Địa phương đã huy động lực lượng trực gác tại các điểm xung yếu; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng, chống mưa lũ; đồng thời kéo barie, giăng dây cảnh báo, không để người dân đi lại qua những khu vực nguy hiểm (khoảng 15 điểm).

Theo Công an TP. Huế, mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới khiến tình hình mưa lũ tại TP. Huế diễn biến phức tạp. Người dân nên hạn chế ra đường trong thời điểm mưa lớn, nước ngập sâu; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Khi gặp trở ngại hay nguy hiểm, cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc công an các xã, phường nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.