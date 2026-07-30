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ClockThứ Ba, 18/08/2026 12:37
Xã Phú Lộc:

Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 19 hộ dân từ Chiến dịch “Thứ Bảy hồng”

HNN.VN - Sáng 18/8, UBND xã Phú Lộc tổ chức lễ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 19 hộ dân trong đợt 1 của chiến dịch “Thứ Bảy hồng”.

Khi chính quyền chủ động tìm đến dânPhú Lộc tiên phong thực hiện chiến dịch “Thứ Bảy hồng”Khơi thông hồ sơ thủ tục đất đai từ cơ sở

 Lãnh đạo UBND xã Phú Lộc trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Ảnh: Ngọc Hiếu

Chiến dịch “Thứ Bảy hồng” nhằm hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục kê khai, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Sau hơn 6 tháng triển khai, chiến dịch được thực hiện tại 21/21 thôn, đạt 100% kế hoạch đề ra. Hiện nay, sau sắp xếp lại các thôn, xã Phú Lộc còn 12 thôn. Toàn xã có 636 hồ sơ đăng ký tham gia, gồm 247 hồ sơ cấp mới và 389 hồ sơ cấp đổi, gia hạn. Đến nay, 609 hồ sơ đã được chuyển thực hiện đo đạc, đạt 95,7%; đã hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 50 hồ sơ.

Tại buổi lễ, 19 hộ dân được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho biết: “Chiến dịch “Thứ Bảy hồng” nhằm tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, hướng dẫn và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ còn lại, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân”.

Việc trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất góp phần giúp người dân hoàn thiện thủ tục, yên tâm sử dụng đất, ổn định sản xuất và cuộc sống; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, đồng hành của chính quyền địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

H. PHÚC
 Từ khóa:
sổ hồnggiấy chứng nhận quyền sử dụng đấtxã Phú Lộcchiến dịchThứ Bảy hồng
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