Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Toàn Thắng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Cùng dự có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam qua các thời kỳ; đại diện Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các tổ chức quốc tế, đối tác, doanh nghiệp; các gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc cùng đông đảo cán bộ Hội tham dự Lễ kỷ niệm.

Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy người dân làm trung tâm

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trình bày Diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ra đời từ truyền thống nhân ái của dân tộc và yêu cầu cấp thiết sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, với sự quan tâm, định hướng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 23/11/1946, Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức tại đình làng Thanh Ấm (nay thuộc xã Vân Đình, TP. Hà Nội), chính thức thành lập Hội Hồng thập tự Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh được suy tôn làm Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội. Năm 1957, Hội Hồng thập tự Việt Nam trở thành thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Năm 1965, Hội chính thức đổi tên thành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Từ những hoạt động cứu thương, cứu đói, chăm sóc sức khỏe và trợ giúp người dân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, Hội từng bước phát triển nhiều phong trào, cuộc vận động và mô hình nhân đạo gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng. Tiêu biểu là Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tháng Nhân đạo”, Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” (nay là “Tết Nhân ái”), cùng các chương trình hỗ trợ sinh kế…

Thông qua hoạt động, Hội đã kết nối nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các đối tác trong nước, quốc tế với người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương và cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa. Nhiệm kỳ 2022-2026, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn Hội đạt trên 21.100 tỷ đồng, trợ giúp hơn 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương.

Trải qua 80 năm, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam từng bước khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo; phát huy thế mạnh của mạng lưới tổ chức rộng khắp, lực lượng tình nguyện viên đông đảo, niềm tin xã hội và khả năng kết nối, huy động, điều phối nguồn lực.

Bước vào giai đoạn 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng lấy người dân làm trung tâm, lấy cộng đồng làm nền tảng, lấy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy kết nối nguồn lực xã hội làm phương thức quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động nhân đạo. Hội tập trung chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa; từ cứu trợ sau thiệt hại sang cảnh báo sớm, hành động sớm; từ hỗ trợ đơn thuần sang hỗ trợ sinh kế, phục hồi năng lực và mở ra cơ hội phát triển cho người dân.

Cùng với đó, Hội chú trọng xây dựng tổ chức vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; phát triển lực lượng tình nguyện viên có kỹ năng, được đào tạo và sẵn sàng tham gia hoạt động nhân đạo tại cộng đồng; đẩy mạnh số hóa hoạt động, tăng cường công khai, minh bạch trong vận động, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực; mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế.

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo và những đóng góp quan trọng của Hội trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo - Ảnh: chinhphu.vn/Toàn Thắng

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng ghi nhận những đóng góp quý báu của những người giàu lòng nhân ái, tri ân các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ đã tận tụy cống hiến, có người đã hy sinh vì sự nghiệp nhân đạo cao cả; trân trọng cảm ơn Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Quốc tế Chữ thập đỏ, các Hội Chữ thập đỏ, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ các quốc gia, cùng các tổ chức và bạn bè quốc tế đã luôn đồng hành với nhân dân Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, trong xây dựng, phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, sức sống của một tổ chức nhân đạo nằm ở những giá trị được hiện thực hóa bằng hành động. Chúng ta trân trọng hàng triệu tấm lòng nhân ái của các cá nhân, gia đình, tập thể, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tự nguyện vận động, cổ vũ, góp công sức, trí tuệ, vật chất và kinh nghiệm để người gặp khó khăn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù là đóng góp lớn lao hay sẻ chia bình dị, tất cả đều đáng quý bởi lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Mỗi người, mỗi tổ chức có cách đóng góp riêng nhưng đều chung tình yêu thương, không thờ ơ trước nỗi đau đồng loại. Những người trực tiếp dấn thân cùng hàng triệu tấm lòng tự nguyện cống hiến đã làm nên sức mạnh của phong trào nhân đạo, bồi đắp chiều sâu và sức sống trường tồn của truyền thống nhân ái Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn những tấm gương ấy không chỉ được tri ân, tôn vinh hôm nay mà còn truyền cảm hứng để mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, gia đình, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, tinh thần “thương người như thể thương thân”, chủ động sẻ chia, biến tình yêu thương thành hành động thiết thực vì cộng đồng.

Cùng xây dựng xã hội đoàn kết, nhân ái, an toàn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, già hóa dân số, nghèo đói, bất bình đẳng và các tình huống khẩn cấp đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác nhân đạo, cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, chuyển từ cứu trợ khi khó khăn xảy ra sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị, ứng phó từ sớm, từ xa, đồng hành cùng người dân khôi phục sinh kế, ổn định cuộc sống, nâng cao khả năng tự bảo vệ và tự vươn lên.

Trong kỷ nguyên mới, hoạt động nhân đạo cần gắn với phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, hướng tới bảo vệ phẩm giá và nâng cao khả năng tự chủ. Trợ giúp không chỉ là bù đắp thiếu thốn trước mắt, mà còn mở ra cơ hội, bồi đắp năng lực và niềm tin để người dân tự xây dựng tương lai. Hội cần kết nối chính sách với nhu cầu thực tiễn, huy động, điều phối nguồn lực xã hội, phát huy mạng lưới cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và các lực lượng tham gia để trợ giúp đúng người, kịp thời, hiệu quả.

Thời gian tới, Hội cần củng cố, phát triển tổ chức cơ sở phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới, bồi dưỡng cán bộ, phát triển lực lượng tình nguyện viên, chủ động nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và chế độ đãi ngộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan trưng bày hình ảnh, hiện vật về 80 năm hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cần tiếp tục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nhân đạo, tận tụy chăm sóc, bảo vệ con người trong mọi hoàn cảnh, thấm nhuần ba yêu cầu: Thứ nhất: Nhân đạo vô tư - cứu người không phân biệt, trợ giúp theo nhu cầu và mức độ dễ bị tổn thương. Thứ hai: Dũng cảm dấn thân - đến những nơi hiểm nguy, gian khó, nơi cần giúp đỡ nhất, với đầy đủ kiến thức, kỹ năng, tác phong chuyên nghiệp và điều kiện an toàn. Thứ ba: Hành động vì hòa bình - bảo vệ sự sống, phẩm giá, hàn gắn tổn thương, vun đắp sự cảm thông, lòng tin và đoàn kết trong nước, quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục lãnh đạo, phối hợp, hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao; cần đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, phối hợp, tôn trọng tính chủ động, đặc thù của Hội và các nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo phát triển thực chất, chuyên nghiệp, linh hoạt, không hành chính hóa.

Các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và quốc tế tiếp tục đồng hành, đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm, sáng kiến, cùng xây dựng xã hội đoàn kết, nhân ái, an toàn, không để người yếu thế bị bỏ lại phía sau.

Với truyền thống 80 năm nghĩa tình, nhân ái, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng của nhân dân và đồng hành của bạn bè quốc tế, hướng tới dấu mốc 100 năm thành lập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Hội cần góp sức xây dựng một xã hội mà lòng nhân ái trở thành nếp sống, mỗi cộng đồng có năng lực tự bảo vệ, tương trợ, mỗi người gặp hoạn nạn đều được giúp đỡ kịp thời, có cơ hội phục hồi và vươn lên.

Dịp này, 80 gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc đã được tôn vinh. Đây là những cá nhân đã và đang góp phần lan tỏa lòng tốt, kết nối yêu thương, làm đẹp thêm truyền thống nhân ái của dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao biểu trưng và ảnh Bác Hồ cho các gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc.

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức kích hoạt Cổng Nhân đạo số Quốc gia – nền tảng kết nối, cung cấp thông tin và cập nhật các hoạt động nhân đạo trên phạm vi toàn quốc. Thông qua Cổng Nhân đạo số Quốc gia, cộng đồng có thể theo dõi những thông tin về mục tiêu, tiến độ triển khai, nguồn lực huy động và kết quả thực hiện các chương trình trong phạm vi được công khai. Qua đó, góp phần nâng cao tính minh bạch, củng cố niềm tin và tạo điều kiện để mỗi cá nhân, tổ chức cùng tham gia, đóng góp vào các hoạt động nhân đạo.

Cũng nhân dịp này, Giải thưởng Nhân đạo Việt Nam “Ngọn đèn Nhân ái”; dự án “Người Gần Nhất” và giao diện Quỹ nhân đạo Việt Nam đã được giới thiệu và ra mắt, ghi nhận những đóng góp đa dạng, thiết thực cho cộng đồng, khích lệ những sáng kiến và nỗ lực bền bỉ trên hành trình nhân đạo.