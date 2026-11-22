Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Mạc Cao Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng đồng chí Mạc Cao Nghĩa đã được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tín nhiệm cao, cử giữ trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, địa phương có vai trò quan trọng trong mở cửa đối ngoại của Trung Quốc, trong đó có hợp tác với Việt Nam. Bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nổi bật của tỉnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, Vân Nam sẽ thực hiện thành công các định vị chiến lược mà Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Mạc Cao Nghĩa bày tỏ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vân Nam vinh dự đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm tỉnh. Nhấn mạnh Việt Nam là láng giềng gần gũi, thân thiết, đối tác quan trọng của Vân Nam, đồng chí Mạc Cao Nghĩa khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vân Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Việt Nam; sẽ tiếp tục đi đầu trong quán triệt, thực hiện toàn diện, hiệu quả nhận thức chung giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược.

Nhấn mạnh truyền thống hữu nghị do Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Vân Nam dày công vun đắp, hai bên cùng vui mừng nhìn lại những tiến triển tích cực trong giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và Vân Nam thời gian qua, nhất là giao lưu, tiếp xúc giữa các cấp diễn ra thường xuyên và ngày càng thực chất; kim ngạch thương mại, đầu tư giữa hai bên duy trì đà tăng trưởng; giao lưu nhân dân và tình cảm hữu nghị ngày càng được thắt chặt.

Bày tỏ trân trọng tình cảm hữu nghị gắn bó trong lịch sử cách mạng giữa hai bên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ giữa các địa phương phát triển tốt thì quan hệ giữa hai nước tốt; mong muốn thông qua chuyến thăm Vân Nam lần này, giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất giữa các địa phương Việt Nam và Vân Nam tiếp tục được nâng tầm hơn nữa trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu về định hướng phát triển lớn của Việt Nam và khẳng định quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc nói chung, hợp tác với Vân Nam nói riêng có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phát huy thế mạnh chiến lược, địa lý gần gũi, tạo tiến triển thực chất trong 4 trục kết nối về chính sách, hạ tầng thông suốt, thương mại-đầu tư và giao lưu nhân văn. Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn địa phương hai bên tăng cường giao lưu các cấp, triển khai đa dạng các hoạt động giao lưu, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác; đẩy nhanh xây dựng tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Vân Nam với Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác liên vận quốc tế đa phương thức, thúc đẩy hợp tác về liên kết điện, hải quan; tạo điều kiện cho hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, hướng đến thị trường Tây Nam của Trung Quốc; tăng cường hợp tác đầu tư, liên kết chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị hai bên tăng cường kết nối, nhất là về du lịch, giáo dục đào tạo, y tế và giao lưu nhân dân, đẩy mạnh hợp tác về nông sản đặc sắc, y dược cổ truyền.

Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa bày tỏ nhất trí cao với định hướng chiến lược 4 trục kết nối của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, xác định đây là điểm tựa quan trọng để nâng tầm hợp tác giữa Vân Nam với Việt Nam trong thời gian tới. Đồng chí Mạc Cao Nghĩa giới thiệu về tình hình phát triển của tỉnh Vân Nam và những điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác với Việt Nam; bày tỏ mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa hợp tác thực chất trên các lĩnh vực bổ trợ giữa hai bên, nhất là kết nối hạ tầng đồng bộ cửa khẩu, đường sắt, đường bộ, đường thủy giữa hai bên, qua đó kết nối với khu vực miền tây, hành lang kinh tế sông Trường Giang của Trung Quốc, cũng như hướng đến châu Âu.

Đồng chí Mạc Cao Nghĩa khẳng định Vân Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác ngành nghề với Việt Nam, trọng tâm là thương mại cân bằng, năng lượng xanh, điện năng, kinh tế số, nông nghiệp đặc sắc, y dược học cổ truyền; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tăng cường quan hệ hữu nghị với các địa phương biên giới và nhiều hơn nữa các địa phương của Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác du lịch xuyên biên giới, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc giữa hai bên; mở rộng hợp tác giáo dục, hoan nghênh du học sinh Việt Nam đến Vân Nam du học và khuyến khích thanh niên Vân Nam sang Việt Nam nhiều hơn, qua đó củng cố tình cảm hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước.

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