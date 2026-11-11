  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 13/11/2026 08:39

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật BảnTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các tập đoàn Nhật Bản tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/11/2026.

https://nhandan.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-se-tham-du-tuan-le-cap-cao-apec-lan-thu-33-va-lam-viec-song-phuong-tai-trung-quoc-post1002292.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Tổng Bí thưChủ tịch nước Tô LâmTuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33làm việc song phươngTrung Quốc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao chứng nhận chức danh Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật

Ngày 10/11, tại thủ đô Tokyo, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức Lễ trao chứng nhận chức danh “Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật” nhiệm kỳ 2026-2029 tặng ông Sugi Ryotaro, nhân sĩ hữu nghị có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao chứng nhận chức danh Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top