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ClockThứ Sáu, 02/10/2026 14:51

Sửa Luật Nhà ở: Bổ sung nhiều quy định mới liên quan phát triển nhà ở cho thuê

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) bổ sung chương mới về phát triển nhà ở cho thuê, trong đó quy định về đối tượng được thuê; hình thức phát triển thông qua vốn Nhà nước, vốn ngoài Nhà nước; yêu cầu với các dự án và thủ tục đầu tư dự án; chính sách ưu đãi chủ đầu tư dự án; giá cho thuê nhà ở; quản lý nhà ở cho thuê.

Hoàn thiện chính sách đất đai, nhà ởQuốc hội thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai và Luật Nhà ở

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 7, sáng 2/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Trình bày tờ trình tại phiên họp, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gồm 13 chương, 132 điều, giảm 66 điều so với Luật Nhà ở năm 2023.

Dự thảo phân quyền, phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương 20/21 thủ tục thuộc thẩm quyền địa phương, chỉ còn thủ tục cho thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Đồng thời, cắt giảm 3/4 điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Về nội dung cơ bản, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) bổ sung định hướng phát triển 4 nhóm nhà ở và chính sách áp dụng tương ứng đối với từng nhóm nhà gồm: nhà thương mại, nhà cho thuê, nhà công vụ, nhà ở chính sách.

Theo đó, bổ sung chương mới về phát triển nhà ở cho thuê, quy định về đối tượng được thuê; hình thức phát triển thông qua vốn nhà nước, vốn ngoài nhà nước; yêu cầu với các dự án và thủ tục đầu tư dự án; chính sách ưu đãi chủ đầu tư dự án; giá cho thuê nhà ở; quản lý nhà ở cho thuê.

Dự thảo cũng bổ sung mới quy định về nhà lưu trú cho chuyên gia, người lao động ngoài khu công nghiệp; sửa đổi, bổ sung quy định về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo hướng bỏ quy định sở hữu nhà ở riêng lẻ của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Lần sửa đổi này cũng luật hóa các nội dung của Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết 66.15/2026/NQ-CP của Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội; sửa đổi, bổ sung một số quy định để tháo gỡ khó khăn về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở riêng lẻ cá nhân, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, tài chính cho phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà ở, quản lý sử dụng nhà chung cư, giao dịch về nhà ở nhằm bảo đảm phù hợp, thống nhất với các luật mới được ban hành và phù hợp với thực tiễn.

Nêu quan điểm thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, Thường trực Ủy ban và các cơ quan của Quốc hội tán thành với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Nhà ở và nhận thấy nội dung của dự thảo Luật về cơ bản đã thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, chính sách bình đẳng giới, chính sách dân tộc và yêu cầu đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, cải cách thủ tục hành chính...

Hồ sơ dự án Luật đã được Chính phủ chuẩn bị bảo đảm đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về Hồ sơ định hướng, chính sách dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát một số nội dung đã được nêu cụ thể trong Báo cáo thẩm tra sơ bộ như: việc cho phép sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú ngắn hạn; thể chế hóa đầy đủ chủ trương "hạn chế tối đa việc phân lô bán nền tại khu vực đô thị, đặc biệt tại các đô thị lớn"; rà soát các quy định về đối tượng và điều kiện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

Đồng thời, làm rõ quy định về nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại trong việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; rà soát các quy định về đối tượng, điều kiện được thuê nhà ở, các chính sách hỗ trợ đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê để bảo đảm phù hợp với nguồn lực về ngân sách và thống nhất, đồng bộ với các quy định tại dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về chính sách ưu đãi đối với nhà ở cho thuê, bảo đảm các chính sách này chuyển thành ưu đãi đối với người thuê nhà, những đối tượng có khó khăn về nhà ở, ngăn ngừa nguy cơ trục lợi chính sách. Ngoài ra, rà soát các quy định về quản lý nhà ở là tài sản công trong dự thảo Luật; đánh giá thận trọng, toàn diện cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn đối với chính sách nhà lưu trú cho chuyên gia, người lao động ngoài khu công nghiệp...

https://nhandan.vn/sua-luat-nha-o-bo-sung-nhieu-quy-dinh-moi-lien-quan-phat-trien-nha-o-cho-thue-post992507.html

Theo nhandan.vn
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