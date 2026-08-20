Quốc hội thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai và Luật Nhà ở

Đại biểu Quốc hội dự phiên họp ở hội trường tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Buổi sáng, Quốc hội dành toàn bộ thời gian làm việc thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023.

Bộ trưởng Xây dựng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, trong phiên họp ngày 19/8, đại diện Chính phủ đã trình bày trước Quốc hội các tờ trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 và định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023.

Đối với sửa đổi Luật Đất đai, Chính phủ thông qua 7 nhóm chính sách, bao gồm: hoàn thiện cơ chế thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chuyển mạnh từ tư duy "bồi thường tài sản bị thu hồi" sang tư duy "tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất"; hoàn thiện cơ chế giao đất, cho thuê đất để phát triển nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, nhà ở cho thuê, nhà ở chính sách, nhà ở thương mại và nhà ở phục vụ tái định cư; đổi mới cơ chế tài chính đất đai và giá đất theo hướng giá đất do Nhà nước quyết định dựa trên dữ liệu, phương pháp khoa học, không để bị thao túng giá, hình thành giá ảo...

Về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở, Chính phủ đề xuất bổ sung mới quy định về 4 loại hình nhà ở và chính sách pháp luật tương ứng đối với từng loại hình nhà ở gồm: nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ, nhà ở chính sách; đồng thời bổ sung Chương mới về phát triển nhà ở cho thuê.

Cùng với đó, quy định "chung cư có thời hạn" theo thời hạn sử dụng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng, gắn với bảo đảm quyền tài sản. Chủ sở hữu căn hộ chung cư được quyền thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây mới chung cư theo quy định khi hết thời hạn...

Liên quan nội dung này, khi phát biểu ý kiến thảo luận tổ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nêu rõ: thời hạn sử dụng nhà chung cư phải gắn với niên hạn của công trình. Tuy nhiên, quy định thời hạn sử dụng không có nghĩa khi hết thời hạn thì công trình bị phá bỏ và người dân không còn quyền gì đối với tài sản của mình.

"Quyền tài sản được pháp luật bảo vệ, nhưng tiêu chuẩn kỹ thuật của căn hộ chung cư phải tuân theo quy định về an toàn. Nếu kiểm định bảo đảm an toàn thì tiếp tục gia hạn sử dụng; nếu không bảo đảm an toàn thì phải có biện pháp cải tạo, xây dựng lại", Thủ tướng nhấn mạnh.

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