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ClockThứ Năm, 12/11/2026 09:25

Sáng 12/11: Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội dành cả ngày 12/11 tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và khoa học và công nghệ.

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 Quốc hội dành cả ngày 12/11 tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và khoa học và công nghệ

Theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có phát biểu mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính, Quốc hội tập trung chất vấn vào những nội dung: Công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP). Công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài; giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, kinh doanh, thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Với nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, Quốc hội tập trung chất vấn vào các nội dung: Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm bố trí, phân bổ, giải ngân và sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo và huy động nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và địa phương; khắc phục tình trạng nền tảng, hệ thống thông tin, phần mềm phân tán, thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Công tác quản lý, phát triển và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; giải pháp hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao năng lực, kỹ năng số, khai thác hiệu quả các ứng dụng AI.

Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Cuối cùng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn./.

Theo baochinhphu.vn
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