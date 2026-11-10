Đồng thuận điều chỉnh địa giới giữa Hà Nội và Phú Thọ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Thống nhất quản lý Vườn quốc gia Ba Vì

Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế đồng tình với phương án điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên từ tỉnh Phú Thọ về TP. Hà Nội. Theo đại biểu, việc điều chỉnh là cần thiết nhằm thống nhất quản lý nhà nước theo địa giới hành chính đối với Vườn quốc gia Ba Vì, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, tuần tra, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý cảnh quan sinh thái.

Không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, việc điều chỉnh địa giới còn mở ra cơ hội tổ chức không gian phát triển văn hóa, du lịch khu vực phía tây Thủ đô. Vườn quốc gia Ba Vì có giá trị đặc sắc về cảnh quan sinh thái, đồng thời là không gian văn hóa giàu bản sắc của cộng đồng các dân tộc Mường, Dao và các cộng đồng dân cư lân cận.

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam cho rằng, khi được quản lý thống nhất, các giá trị thiên nhiên, lịch sử và văn hóa của khu vực sẽ có điều kiện kết nối đồng bộ, tạo cơ sở phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng của khu vực và phục vụ phát triển chung của vùng Thủ đô.

Một vấn đề được đại biểu quan tâm là tác động của việc điều chỉnh địa giới đối với đời sống người dân. Theo đó, phương án điều chỉnh phải bảo đảm ổn định nơi cư trú, không làm phát sinh việc di dời dân cư; quyền sử dụng đất, tài sản và hoạt động sản xuất lâm nghiệp hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục được bảo đảm.

Đối với thủ tục hành chính, đại biểu đề nghị bảo đảm các giấy tờ hợp pháp đã được cấp tiếp tục có giá trị sử dụng. Cơ quan chức năng có trách nhiệm chủ động cập nhật thông tin về dân cư, hộ tịch, đất đai, không yêu cầu người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp đổi đồng loạt chỉ vì thay đổi địa giới hành chính.

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam cũng đánh giá cao sự đồng thuận của Nhân dân đối với phương án điều chỉnh, với tỷ lệ tán thành đạt 94,97% tại TP. Hà Nội và 97,1% tại tỉnh Phú Thọ. Theo đại biểu, đề án đã bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, có cơ sở chính trị vững chắc, được sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và sự ủng hộ của Nhân dân hai địa phương.

Từ những phân tích trên, đại biểu đề nghị Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã có liên quan, bảo đảm các nghị quyết có hiệu lực đồng bộ, thống nhất.

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam tham gia thảo luận ở tổ. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Điều chỉnh địa giới vì lợi ích phát triển lâu dài

Trước đó, chiều cùng ngày, Quốc hội đã nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, phương án điều chỉnh địa giới đã được Bộ Chính trị thống nhất về chủ trương, nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân hai địa phương. Việc điều chỉnh không chỉ nhằm bảo đảm quản lý đồng bộ, xuyên suốt đối với Vườn quốc gia Ba Vì mà còn hướng đến lợi ích phát triển lâu dài của Vùng Thủ đô và cả nước.

Theo phương án Chính phủ trình, sau điều chỉnh, TP. Hà Nội có diện tích tự nhiên 3.399,9 km², quy mô dân số 8.808.582 người; tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên 9.306,64 km², quy mô dân số 4.021.581 người. Cả hai địa phương không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Trụ sở, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản được giữ ổn định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định, phương án điều chỉnh bảo đảm các điều kiện theo quy định tại các điểm b, c, d khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đối với yêu cầu phù hợp quy hoạch, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương và đề nghị rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban tán thành sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ với các lý do được nêu trong Tờ trình và Đề án của Chính phủ.

Theo cơ quan thẩm tra, trình tự, thủ tục lập đề án cơ bản đáp ứng quy định pháp luật. Đề án đã được lấy ý kiến cử tri và HĐND tại các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỷ lệ tán thành cao; thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy phương án điều chỉnh bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Riêng đối với yêu cầu phù hợp với các quy hoạch có liên quan, Bộ Chính trị đã đề nghị rà soát, điều chỉnh quy hoạch của Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết.