Nhiều sông ở Bắc Bộ vẫn vượt báo động 3, nguy cơ sạt lở và ngập úng kéo dài

Nhiều hộ dân thôn Ngô Đạo, xã Đa Phúc (Hà Nội) bị ngập sâu đến hơn 2m do lũ sông Cầu dâng cao. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Tại Bắc Ninh, lũ trên sông Cầu đã đạt đỉnh và xuống chậm. Nhiều sông vẫn ở trên mức báo động 3 và tiếp tục xuống.

Cụ thể, lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đạt đỉnh 7,52m (23 giờ ngày 9/10), trên mức báo động 3 là 1,22m và xuống chậm. Lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) và trên sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục xuống.

Mực nước lúc 1 giờ ngày 10/10 trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu là 7,52m, trên báo động 3 là 1,22m; trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 17,7m, trên báo động 3 là 1,7m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,54m, trên báo động 3 là 1,24m, trên lũ lịch sử năm 1986 (7,53m) 0,01m.

Trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng 22,11m, trên mức báo động 3 là 3,11m, dưới mức lịch sử năm 1986 (22,54m) 0,43m.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ xuống chậm và ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn và trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức báo động 3.

Cảnh báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại đang xuống và ở trên mức báo động 1.

Do điều tiết vận hành mở 3 cửa xả đáy cùng phát điện của thủy điện Tuyên Quang, mực nước trên sông Gâm, sông Lô (Tuyên Quang) sẽ lên nhanh với biên độ lũ lên từ 1-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Gâm sẽ ở mức báo động 2 và trên báo động 2, trên sông Lô ở dưới mức báo động 1.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn vẫn duy trì trong 2-3 ngày tới; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực trên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3.

Nhiều khu vực vẫn có mưa

Đêm qua và sáng sớm nay (10/10), ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 9/10 đến 3 giờ ngày 10/10 có nơi trên 50mm như: trạm Tiên Hà (Đà Nẵng) 60mm, trạm Đồng Ban (Tây Ninh) 54,6mm, trạm La Ngà (Đồng Nai) 51,4mm…

Dự báo ngày và đêm 10/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Chiều và tối 10/10, khu vực Nam Bộ có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (60mm/3 giờ).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa dông, gió giật mạnh trên biển

Hiện nay (10/10), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 12-14 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp có vị trí lúc 1 giờ ở vào khoảng 12,0-13,0 độ Bắc; 112,5-113,5 độ Nam. Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông.

Dự báo ngày và đêm 10/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ cũng ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam (Nam Quảng Trị đến Huế) nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C./.