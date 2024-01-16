Mỗi cán bộ, đảng viên phải chuyển niềm tự hào thành ý chí hành động

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến các đảng viên lão thành.

Ghi nhận, tri ân một chặng đường cống hiến

Sáng 26/8, Thành ủy Huế tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho 5 đảng viên lão thành. Đây là những người vào Đảng từ khi tuổi đời còn rất trẻ, trải qua chiến tranh, gian khổ, hy sinh và tiếp tục cống hiến trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Dự lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Đoàn Xuân Bường, UVTW Đảng, Chính ủy Quân khu 4.

Về phía TP. Huế có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng đại diện các cơ quan, cấp ủy, chính quyền địa phương và thân nhân các đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung tặng quà đến các đảng viên lão thành.

Tại Hội trường Thành ủy, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao và gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên: đồng chí Trần Thị Bồn, sinh năm 1930, Chi bộ Tổ dân phố Đức Bưu, Đảng bộ phường Hương An; đồng chí Nguyễn Thị Ngãi, sinh năm 1933 và đồng chí Hoàng Thị Yến, sinh năm 1931, cùng thuộc Đảng bộ phường Thuận Hóa. Hai đồng chí Nguyễn Hữu Dễ, sinh năm 1927, Chi bộ Tổ dân phố 21, Đảng bộ phường An Cựu và đồng chí Đỗ Thị Lý (Đỗ Thị Kim Cúc), sinh năm 1928, Chi bộ Tổ dân phố 9, Đảng bộ phường Thuận Hóa được đoàn đến tận gia đình trao Huy hiệu do điều kiện sức khỏe.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, phía sau Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là gần trọn một thế kỷ gắn bó với vận mệnh của Đảng, dân tộc và Nhân dân.

Các đảng viên lão thành đến với cách mạng khi tuổi đời còn rất trẻ, đã góp sức vào những cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước; tiếp tục tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng.

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trước hết là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với lòng trung thành, sự hy sinh và những cống hiến bền bỉ; cao hơn, đó là biểu tượng về sức mạnh của lý tưởng, niềm tin và phẩm chất người cộng sản.

Tuổi tác ngày càng cao nhưng các đồng chí vẫn là chỗ dựa tinh thần, hạt nhân đoàn kết ở chi bộ, khu phố và cộng đồng dân cư, là những tấm gương để thế hệ sau noi theo.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngãi chia sẻ tại buổi lễ trao Huy hiệu Đảng.

Tiếp nối truyền thống bằng việc làm cụ thể

Từ câu chuyện những người ông, người bà đã dành cả tuổi trẻ cho cách mạng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa hướng sự quan tâm đến thế hệ trẻ. Đại tướng nhấn mạnh trách nhiệm của thế hệ hôm nay là chăm sóc các đảng viên lão thành thật tốt, đồng thời tiếp nối truyền thống gia đình, quê hương bằng những việc làm cụ thể.

Đại tướng nhắc đến hai câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: “Lớp cha trước, lớp con sau/Đã thành đồng chí, chung câu quân hành” để nhắc nhở sâu sắc về sự tiếp nối truyền thống đầy trách nhiệm của các thế hệ.

Đoàn đã đến tận nhà, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đối với các đảng viên không đủ điều kiện sức khỏe.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, mỗi đảng viên 80 năm tuổi Đảng là một “nhân chứng sống” của lịch sử, nguồn tư liệu quý để giáo dục cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và thế hệ trẻ.

Từ câu chuyện của 5 đảng viên 80 năm tuổi Đảng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mở rộng vấn đề đến trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong giai đoạn phát triển mới, giai đoạn đất nước đang bước vào chặng đường mới với cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gửi gắm niềm tin đến thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống của cha anh.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực, kiến tạo động lực phát triển, tạo nền tảng để đất nước phát triển nhanh và bền vững. Trong tiến trình ấy, những giá trị được hun đúc từ các thế hệ đi trước càng có ý nghĩa: lòng trung thành, ý chí vượt qua gian khó, tinh thần tự lực, tự cường, trách nhiệm trước cộng đồng và khả năng đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, mỗi cán bộ, đảng viên phải biến niềm tự hào truyền thống thành ý chí hành động; biến niềm tin vào tương lai đất nước thành tinh thần dấn thân và trách nhiệm; dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi sổ lưu niệm khi đến dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Nguyễn Chí Thanh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị TP. Huế tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của các đồng chí lão thành cách mạng, người có công và gia đình chính sách. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay phải sống, làm việc, cống hiến xứng đáng với lịch sử vẻ vang của Đảng, sự hy sinh của các thế hệ đi trước và niềm tin của Nhân dân.