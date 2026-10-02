Góp ý hoàn thiện các dự án luật từ thực tiễn ở Huế

Đồng chí Nguyễn Thị Sửu, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Sửu, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Lương Bảo Toàn, TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Phát biểu đề dẫn, đồng chí Nguyễn Thị Sửu nhấn mạnh, việc lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoàn thiện các dự án Luật An ninh dữ liệu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đối với lĩnh vực an ninh dữ liệu, cần làm rõ phạm vi điều chỉnh, mối quan hệ với pháp luật về an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời hoàn thiện quy định về phân loại rủi ro, bảo vệ dữ liệu và trách nhiệm quản lý nhà nước.

Với lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục, phân cấp thẩm quyền phải đi đôi với cơ chế kiểm soát chặt chẽ, tránh phát sinh khoảng trống trong quản lý. Đối với phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cần đánh giá tính khả thi khi chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, kiểm soát chất lượng phương tiện, thiết bị và có giải pháp phù hợp đối với các cơ sở hiện hữu chưa đáp ứng yêu cầu an toàn.

Tháo gỡ khó khăn trong thực thi quy định về phòng cháy, chữa cháy

Góp ý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, ThS. Trần Cao Thành, đại diện Trường Đại học Luật, Đại học Huế, đề nghị rà soát phạm vi bãi bỏ thủ tục kiểm tra, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm thống nhất với các quy định hiện hành. Việc cắt giảm thủ tục cần đi kèm cơ chế thay thế và xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu, tránh bỏ ngỏ khâu kiểm soát an toàn công trình trước khi đưa vào sử dụng.

Cùng quan tâm đến tính khả thi của các quy định về phòng cháy, chữa cháy, ông Hồ Viết Tư (Hội Luật gia thành phố), đề nghị nghiên cứu cơ chế linh hoạt đối với các cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu an toàn, nhất là những đơn vị gặp khó khăn về kinh tế, kỹ thuật. Trong khuôn khổ pháp luật, có thể xem xét giao HĐND cấp tỉnh quy định một số biện pháp phù hợp với điều kiện địa phương.

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại hội nghị.

Ông Hồ Viết Tư cũng đề xuất nghiên cứu phương án nghiệm thu từng phần đối với công trình đã hoàn thành các hạng mục và đáp ứng yêu cầu an toàn, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm đưa công trình vào vận hành. Để chính sách sát hơn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, ông kiến nghị mở rộng thành phần tham gia góp ý dự thảo luật, trong đó có đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, hội doanh nhân.

Liên quan đến phòng cháy, chữa cháy, ĐBQH Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho rằng, cần tiếp tục rà soát sự thống nhất giữa các quy định pháp luật chuyên ngành, khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ giữa cơ quan quản lý xây dựng và cơ quan công an, gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

Từ thực tiễn quản lý tại địa phương đại diện Công an TP. Huế nêu ý kiến về đơn giản hóa thủ tục hành chính phải đi đôi với nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc tổ chức nghiệm thu, bảo đảm an toàn trước khi đưa công trình vào hoạt động.

Hoàn thiện cơ chế quản lý an ninh dữ liệu, vũ khí và vật liệu nổ

Đối với dự thảo Luật An ninh dữ liệu, đại biểu Nguyễn Tiến Nam đề nghị làm rõ cơ chế phân loại, đánh giá rủi ro; trách nhiệm của cơ quan đầu mối trong kiểm tra, giám sát và ứng phó sự cố an ninh dữ liệu.

Dự thảo cần bảo đảm đồng bộ với pháp luật về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng; quy định rõ trách nhiệm pháp lý trong phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu xuyên biên giới. Đồng thời, cần có lộ trình chuyển tiếp hợp lý để các tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị điều kiện thực hiện.

Ông Hồ Viết Tư (Hội Luật gia thành phố) phát biểu tại hội nghị.

Liên quan dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, ông Trần Cao Thành kiến nghị bổ sung căn cứ thu hồi công cụ hỗ trợ trong trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự nhưng chưa chấm dứt hoạt động.

Đại diện Công an TP. Huế, cũng thống nhất với đề xuất bổ sung quy định thu hồi công cụ hỗ trợ đối với doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện hoạt động; đồng thời đề nghị sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành sau khi luật được thông qua; hoàn thiện quy định về thành phần hồ sơ, hình thức nộp hồ sơ qua các nền tảng dịch vụ công và ứng dụng định danh quốc gia, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan thực thi.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Sửu ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu. Những vấn đề được trao đổi tập trung vào tính thống nhất của hệ thống pháp luật, trách nhiệm của các chủ thể thực thi và khả năng áp dụng các quy định trong thực tế.

"Đoàn ĐBQH thành phố sẽ tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến để tham gia góp ý đối với từng dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thảo luận. Qua đó, góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật theo hướng chặt chẽ, đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ thực tiễn", đồng chí Nguyễn Thị Sửu cho biết.