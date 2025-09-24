Gặp gỡ, trao đổi với 40 hộ dân về bồi thường, tái định cư dự án Kinh thành Huế

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng UBND phường Phú Xuân Đặng Minh Thắng chủ trì buổi gặp gỡ, trao đổi với các hộ dân

Buổi làm việc có sự tham dự của 40 hộ dân đang sinh sống tại các khu vực thuộc phạm vi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bao gồm các khu vực hồ Tịnh Tâm, Eo bầu, hộ thành hào và tuyến phòng lộ, thuộc các tuyến đường Ông Ích Khiêm, Xuân 68, Lê Văn Hưu và Lê Duẩn. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục thông tin, đối thoại trực tiếp, kịp thời giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án, qua đó tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Tại buổi gặp gỡ, ông Đặng Minh Thắng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng UBND phường Phú Xuân đã trực tiếp thông tin đến các hộ dân về mục tiêu, ý nghĩa của dự án Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo hệ thống Di tích Kinh thành Huế; đồng thời làm rõ các cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục thu hồi đất, cũng như chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quyền lợi hợp pháp của người dân khi thực hiện bàn giao mặt bằng theo quy định.

Nhiều ý kiến của người dân tập trung vào việc bố trí tái định cư đối với các hộ phụ trên cùng thửa đất, mức bồi thường, hỗ trợ về đất đai. Một số hộ bày tỏ băn khoăn về đơn giá bồi thường, điều kiện tái định cư và mong muốn được xem xét, giải quyết thấu đáo để ổn định cuộc sống sau khi di dời.

Các ý kiến, kiến nghị của người dân đều được ông Đặng Minh Thắng cùng đại diện các đơn vị liên quan lắng nghe, ghi nhận và trao đổi cụ thể ngay tại hội trường. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết, các cơ quan chức năng đã trả lời rõ ràng, minh bạch; những trường hợp còn vướng mắc hoặc cần bổ sung thông tin, hồ sơ được cán bộ chuyên môn hướng dẫn cụ thể đồng thời tiếp tục rà soát và có phản hồi chính thức theo đúng quy định.

Trước đó trong tháng 12/2025, địa phương đã tổ chức 2 đợt gặp gỡ, trao đổi và vận động với hơn 130 hộ gia đình, cá nhân trong vùng dự án nhằm ghi nhận ý kiến, tạo sự đồng thuận trong công tác bàn giao mặt bằng. Lãnh đạo phường khẳng định, sự phối hợp, ủng hộ của người dân có ý nghĩa quan trọng, mang tính quyết định đối với tiến độ triển khai dự án, góp phần bảo tồn giá trị di sản Kinh thành Huế và chỉnh trang đô thị theo định hướng phát triển bền vững của thành phố.