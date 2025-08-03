Thứ Bảy, 30/08/2025 09:15 (GMT+7)
Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Ngày 29/8, Bộ Ngoại giao ra thông cáo như sau:
| Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez. (Ảnh: TTXVN)
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ ngày 31/8 đến 2/9/2025.
Theo nhandan.vn