Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chủ tịch nước Lương Cường rời Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước đến Ai Cập và Angola

Cuối giờ sáng 3/8, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chính thức rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Arab Ai Cập và Cộng hòa Angola, theo lời mời của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi và Phu nhân, Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân.