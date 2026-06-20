Thay đổi tư duy làm báo thời chuyển đổi số

Phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố tham gia lớp tập huấn về ứng dụng AI trong sản xuất nội dung đa phương tiện. Ảnh: H. TÂM

Chuyển đổi số báo chí, hiểu một cách ngắn gọn là sự tích hợp công nghệ số vào hoạt động của tòa soạn, từ sản xuất, phân phối đến cung cấp nội dung trên các nền tảng số. Đây không đơn thuần là số hóa tài liệu mà còn là thay đổi mô hình vận hành, tư duy quản lý, tổ chức tòa soạn số và phương thức tương tác để tạo ra trải nghiệm tối ưu cho độc giả trong thời đại bùng nổ kỹ thuật số.

Chuyển đổi số báo chí hướng tới mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp Cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước; đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng; đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; tạo nguồn thu mới; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.

Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, không chỉ các cơ quan báo chí phải đổi mới phương thức hoạt động, mà mỗi nhà báo cũng cần chủ động thích ứng với môi trường công nghệ số, không ngừng học tập và nâng cao kỹ năng làm báo đa phương tiện. Khi thông tin lan truyền ngày càng nhanh và phức tạp, vai trò của người làm báo càng trở nên quan trọng trong việc bảo đảm tính chính xác, khách quan và định hướng dư luận xã hội. Chuyển đổi số không chỉ là việc sử dụng công nghệ mới mà còn là sự thay đổi trong tư duy làm báo. Điều đó đòi hỏi nhà báo phải thành thạo các kỹ năng số, biết khai thác dữ liệu, kiểm chứng thông tin trên môi trường mạng và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách hiệu quả, có trách nhiệm.

Những năm gần đây, báo chí Huế đã sớm đầu tư hạ tầng công nghệ, từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cả về nội dung, hình thức phục vụ tốt hơn nhu cầu của công chúng. Báo Huế ngày nay không chỉ thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền mà còn xây dựng một hệ sinh thái đa nền tảng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Bên cạnh các chuyên mục quen thuộc, Báo Huế ngày nay đang phát triển các video ngắn, infographic, podcast và các nền tảng mạng xã hội. Hiện nay, fanpage Facebook Huế ngày nay (phiên bản tiếng Việt) thường xuyên cập nhật thông tin thời sự, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; trong khi fanpage Hue News (phiên bản tiếng Anh) góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch Huế đến bạn đọc quốc tế.

Việc thành lập Báo & Phát thanh - Truyền hình Huế trên cơ ở hợp nhất Báo Huế ngày nay và Đài Phát thanh & Truyền hình thành phố (từ ngày 1/7/2025) mở ra cơ hội mới để báo chí thành phố Huế và các nhà báo tăng tốc chuyển đổi số đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thông tin, giải trí của công chúng.

Theo Công bố kết quả đánh giá mức độ trưởng thành “Chuyển đổi số báo chí” năm 2025 do Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện, báo chí thành phố Huế đạt mức khá, trong nhóm các cơ quan báo chí địa phương. Kết quả ấy để lại ít nhiều “băn khoăn” cho người làm báo xứ Huế nhưng cũng thể hiện rằng “dư địa” cho chuyển đổi số báo chí TP. Huế và những người làm báo ở Huế còn nhiều. Trong thời gian đến, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tiếp tục vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đẩy mạnh chuyển đổi số theo Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

Chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với báo chí. Điều đó đòi hỏi các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo ở Huế không ngừng học hỏi, đổi mới tư duy, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng làm báo đa phương tiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng, góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.