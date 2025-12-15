Tháo gỡ điểm nghẽn để bứt phá

Người dân phản ánh ý kiến tại một buổi tiếp dân ở phường Phong Điền

Nhận diện điểm nghẽn

Về nguyên tắc, dịch vụ luôn gắn với không gian hoạt động, với nơi phát sinh nhu cầu thực tế. Thế nhưng, trong nhiều trường hợp, việc khai thác dịch vụ trong hệ thống di sản và các không gian văn hóa ở Huế lại gặp khó khăn do vướng các quy định chồng chéo. Đây là câu chuyện được đặt ra đã nhiều năm. Song đến nay, việc khai thác dịch vụ trong hệ thống di sản vẫn chưa có nhiều chuyển biến rõ nét, khiến tiềm năng lớn chưa được đánh thức đúng mức.

Cũng liên quan đến lĩnh vực dịch vụ - du lịch, một nghịch lý khác là khoảng cách giữa “định danh” và “sản phẩm”. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn thẳng thắn: Huế nói nhiều đến các kinh đô áo dài, kinh đô ẩm thực, nhưng khi đi vào trải nghiệm cụ thể, du khách lại rất khó tìm được sản phẩm tương xứng. Nói đến áo dài Huế nhưng thiếu những dịch vụ may mặc, trải nghiệm đủ nhanh, đủ tinh tế. Nói đến kinh đô ẩm thực nhưng lại thiếu những không gian đủ tầm để giới thiệu trọn vẹn tinh hoa ẩm thực Cố đô.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra vận hành chính quyền mới ở xã Quảng Điền

Trong lĩnh vực công nghiệp và thu hút đầu tư, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh chỉ ra rằng, dù đã nhấn mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách hành chính, nhưng hiệu quả thực chất vẫn chưa như kỳ vọng. Câu hỏi đặt ra là việc hỗ trợ doanh nghiệp đã đủ tốt hay chưa? Có những dự án giải phóng mặt bằng kéo dài nhiều năm, làm chậm tiến độ, đội chi phí và ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của nhà đầu tư.

Một điểm nghẽn đáng lo ngại khác là năng lực hấp thụ vốn. Có dự án trùng tu kéo dài cả chục năm, trong khi mỗi năm bố trí hàng trăm tỷ đồng, nhưng tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 60 - 70%. Nguồn lực không nhỏ, nhưng hiệu quả chưa tương xứng, buộc phải nhìn lại năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của từng khâu, từng đơn vị.

Tại hội nghị quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII được tổ chức vừa qua, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đã chỉ rõ một điểm nghẽn mang tính gốc rễ. Đó là tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức; những người dám làm, dám tham mưu chưa nhiều. Thực tế cho thấy, ngay trong một số công việc thuộc thẩm quyền UBND thành phố vẫn còn vướng mắc trong tổ chức thực hiện, phản ánh năng lực tham mưu chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi phải từng bước nâng cao tính hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy.

Tư duy và cách làm mới

Từ những điểm nghẽn ấy, vấn đề đặt ra không chỉ là bổ sung thêm cơ chế, mà quan trọng hơn là phải thay đổi tư duy và cách làm. Huế cần mạnh dạn đề xuất các cơ chế thí điểm, cho phép thử nghiệm những mô hình mới, đi kèm với cơ chế kiểm soát rủi ro và bảo vệ người dám đổi mới.

Khai thác không gian đô thị gắn với văn hóa, thể thao, du lịch cần được xem là một hướng đột phá. Đặc biệt, khu vực trung tâm thành phố, nếu được tổ chức lại hợp lý, có thể hình thành các chuỗi hoạt động liên hoàn: Dịch vụ, văn hóa, ẩm thực, kinh tế đêm. Không gian công cộng khi được “kích hoạt” đúng cách sẽ vừa tạo sinh khí đô thị, vừa mở ra dư địa tăng trưởng mới cho các ngành dịch vụ.

Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, kinh tế sự kiện, kinh tế thể thao cần được đặt đúng vị trí trong chiến lược phát triển. Một sự kiện được tổ chức bài bản không chỉ mang ý nghĩa quảng bá, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa lớn, kéo theo nhu cầu lưu trú, ăn uống, mua sắm, tham quan. Vấn đề cốt lõi là phải mở rộng khung chính sách, tạo điều kiện để các chủ thể tham gia một cách minh bạch, thuận lợi, hình thành thị trường sự kiện chuyên nghiệp, bền vững.

Đầm phá cần được xác định là lợi thế đặc biệt của Huế. Muốn phát huy hiệu quả, cần một cách tiếp cận tổng thể và dài hạn. Thay vì đầu tư dàn trải, cần phân vùng chức năng rõ ràng, hình thành các cụm sản phẩm đặc thù như du lịch sinh thái cộng đồng, trải nghiệm ngư nghiệp, ẩm thực đầm phá, kết nối với các tuyến du lịch di sản. Đầu tư không chỉ là hạ tầng cứng, mà còn là thiết kế không gian, xây dựng sản phẩm và đào tạo con người, đồng thời phải theo sát các chính sách, đề án của Trung ương, có người chịu trách nhiệm đến cùng.

Trở lại câu chuyện tháo gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện công việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cho biết, UBND thành phố đã và đang đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Khi công việc được vận hành trên hệ thống, quy trình sẽ rõ ràng hơn, phân công cụ thể hơn và việc kiểm tra, giám sát cũng chặt chẽ hơn, qua đó hạn chế tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan bàn về giải pháp phát triển thành phố giai đoạn 2026 - 2030, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: Huế phải cải cách mạnh mẽ thủ tục nội bộ, giảm tầng nấc trung gian, khắc phục tâm lý sợ trách nhiệm. Đồng thời, xây dựng kịch bản tăng trưởng rõ ràng cho cả nhiệm kỳ, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.

“Tháo gỡ các dự án chậm tiến độ, xử lý dứt điểm những vướng mắc kéo dài, công khai để tăng giám sát xã hội là một giải pháp quan trọng. Chỉ khi kỷ luật, kỷ cương được siết chặt, song hành với đổi mới tư duy và cách làm, mới tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển thực chất, bền vững và xứng tầm với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh.