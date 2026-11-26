Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại hội nghị.

TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang; Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Thị Hoài Trâm; Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Quốc Cường chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có bà Nguyễn Huyền Phương, Trưởng phòng Tổ chức PCPNN, Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa.

Tại hội nghị, các tham luận, ý kiến trao đổi tập trung chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, giám sát, đánh giá việc tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ; tăng cường phối hợp giữa các tổ chức PCPNN, nhà tài trợ quốc tế, cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn TP. Huế có 113 tổ chức PCPNN được cấp giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam, có phạm vi hoạt động trên địa bàn thành phố. Trong đó, 16 tổ chức có văn phòng dự án hoặc địa chỉ liên hệ tại Huế, với 118 lao động Việt Nam đang làm việc. Giai đoạn 2024-2026, thành phố đã tiếp nhận 157 chương trình, dự án, phi dự án, với tổng vốn cam kết viện trợ gần 16 triệu đô la Mỹ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang khẳng định, những năm qua, mặc dù nguồn lực viện trợ quốc tế có nhiều biến động, song các tổ chức PCPNN và nhà tài trợ vẫn luôn quan tâm, đồng hành cùng thành phố, triển khai nhiều chương trình, dự án thiết thực trên các lĩnh vực. Những hoạt động này đã góp phần cải thiện đời sống người dân, hỗ trợ các nhóm yếu thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.

Các tập thể vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Huế.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn lực viện trợ quốc tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành liên quan tăng cường rà soát, chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, quản lý và triển khai các chương trình, dự án PCPNN; chủ động phối hợp, lắng nghe và kịp thời tham mưu lãnh đạo thành phố giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh; từng bước nhân rộng những mô hình hay, cách làm thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế nhấn mạnh, thành phố luôn sẵn sàng lắng nghe, đồng hành cùng các tổ chức PCPNN và nhà tài trợ; không ngừng hoàn thiện môi trường hợp tác, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc triển khai các chương trình, dự án phù hợp với định hướng phát triển của thành phố và quy định pháp luật. Qua đó, phát huy tốt hơn nữa các nguồn lực viện trợ quốc tế, đưa những chương trình, dự án đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực và lâu dài cho người dân, cộng đồng.