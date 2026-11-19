Người di cư trèo qua hàng rào biên giới để vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha từ thành phố Fnideq, Maroc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các đại biểu kêu gọi tăng cường phối hợp giữa các nước để ngăn chặn hoạt động của các tổ chức tội phạm, áp dụng biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với những đối tượng tổ chức buôn người, lợi dụng và lừa gạt những người tìm kiếm cơ hội làm việc ở nước ngoài.

Bên cạnh biện pháp thực thi pháp luật, các đại biểu nhấn mạnh vai trò của nỗ lực tạo việc làm và phát triển kinh tế địa phương, qua đó giúp người dân tại Tây Phi ổn định cuộc sống.

Những năm gần đây, hàng nghìn người dân Tây Phi đã thiệt mạng khi tìm cách vượt Đại Tây Dương tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha để chạy trốn xung đột, đói nghèo và tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những người di cư bất hợp pháp thường vượt biển bằng thuyền gỗ kiểu truyền thống, xuống cấp và chở người quá tải, khiến hành trình di cư trở nên rất nguy hiểm.

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