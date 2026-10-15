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ClockChủ Nhật, 01/11/2026 11:48

“Sếu đầu đàn” dẫn dắt dòng vốn chất lượng cao

HNN - Tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch mới đây, ông Jacob Aarup-Andersen, Tổng Giám đốc Tập đoàn Carlsberg đã trao ý định thư cam kết đầu tư tới Chủ tịch UBND TP. Huế và Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, thể hiện định hướng phát triển và mở rộng hoạt động của Carlsberg tại hai địa phương trong giai đoạn 2026 - 2031.

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Carlsberg dự kiến đầu tư khoảng 65 triệu USD vào Nhà máy bia Phú Bài trong giai đoạn 2026 - 2031. Ảnh: Nhà máy bia Phú Bài 

Trong đó, tại Huế, Carlsberg dự kiến đầu tư khoảng 65 triệu USD vào Nhà máy bia Phú Bài trong giai đoạn 2026 - 2031, nhằm đẩy mạnh mô hình xanh - số, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng cũng như chất lượng và an toàn thực phẩm. Trước đó, tập đoàn này đã đầu tư gần 90 triệu USD để mở rộng Nhà máy bia Phú Bài. Dự án được khánh thành và đưa vào hoạt động trong tháng 8/2025. Sau đầu tư, công suất của nhà máy tăng lên hơn 50%, đưa Phú Bài trở thành cơ sở sản xuất bia lớn nhất của Carlsberg tại châu Á.

Kể từ khi có mặt tại Huế vào năm 1994, thông qua việc thành lập công ty liên doanh (tỷ lệ 50 - 50) với Công ty TNHH Bia Huế, đến nay, Tập đoàn Carlsberg là một trong những nhà đầu tư FDI có đóng góp lớn cho ngân sách cũng như sự phát triển chung của thành phố. Ước tính mỗi năm, chỉ riêng Công ty TNHH Bia Huế (thuộc Tập đoàn Carlsberg Việt Nam) đóng góp gần 1/3 nguồn thu ngân sách địa phương và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động với thu nhập ổn định. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng thường xuyên chăm lo các hoạt động an sinh xã hội và luôn đi đầu trong việc ủng hộ, tài trợ, đóng góp cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của thành phố.

Có thể thấy, việc thu hút được doanh nghiệp FDI như Tập đoàn Carlsberg là thành công lớn của Huế. Điều này cũng đặt ra vấn đề làm thế nào để thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp lớn, nhất là doanh nghiệp FDI, có đóng góp thực chất cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố.

Gần đây, Huế thu hút khá nhiều doanh nghiệp lớn. Điển hình như Kim Long Motor Huế. Hiện, doanh nghiệp đang triển khai Dự án nhà ở xã hội tại Chân Mây với tổng vốn đầu tư khoảng 578,3 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 2 tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, với tổng mức đầu tư 1.845 tỷ đồng; cùng với Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế, đến nay Kim Long Motor nâng tổng mức đầu tư tại Huế lên khoảng 25.655 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng lọt Top 50 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Ngoài hai doanh nghiệp vừa nêu, hiện Huế còn có khá nhiều doanh nghiệp FDI đã và đang đầu tư, đi vào hoạt động ổn định và đóng góp đáng kể cho sự phát triển của thành phố như: Tập đoàn Banyan Tree, Scavi Huế, Billion Max Việt Nam, Kanglongda Việt Nam…

Đáng chú ý, kể từ khi các doanh nghiệp này đi vào hoạt động, không chỉ kinh tế mà cả đời sống, đô thị, hạ tầng… ở những khu vực có dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh cũng không ngừng khởi sắc. Đơn cử như tại xã Chân Mây - Lăng Cô, khi các nhà máy của Kim Long Motor, Billion Max Việt Nam... đi vào hoạt động, hàng trăm công nhân, lao động đến làm việc mỗi ngày giúp nơi đây trở nên sôi động, nhộn nhịp. Các dịch vụ cũng nhờ thế phát triển không ngừng. Qua đó, góp phần gia tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Trở lại với việc Tập đoàn Carlsberg dự kiến đầu tư thêm 65 triệu USD trong giai đoạn 2026 - 2031 cho thấy, nếu không hoạt động hiệu quả, không dễ gì doanh nghiệp tiếp tục “rót vốn” vào Huế.

Việc Tập đoàn Carlsberg cam kết tăng nguồn vốn đầu tư đã phần nào khẳng định được môi trường đầu tư và những tiềm năng sản xuất kinh doanh của nhà máy tại đây.

Đây cũng là cơ sở, điều kiện tốt để Huế tiếp tục kêu gọi đầu tư, nhất là vào những lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh như logistics, công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, du lịch, dịch vụ… những lĩnh vực ít tác động đến môi trường theo mục tiêu xuyên suốt của thành phố.

Chỉ cần có thêm vài “sếu đầu đàn” như Carlsberg, Kim Long Motor... thành phố không chỉ gia tăng nguồn thu ngân sách, mà quan trọng hơn là tạo ra hiệu ứng lan tỏa, khẳng định vị thế của một điểm đến an toàn, xanh và bền vững cho dòng vốn chất lượng cao.

Tâm Huệ
 Từ khóa:
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