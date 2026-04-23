Nhức nhối chuyện phơi lúa trên đường

Tuy có biển cấm, nhưng người dân vẫn phơi lúa trên đường

Hệ lụy

Rạng sáng một ngày đầu tháng 5/2026, trên tuyến đường chợ Mai - Tân Mỹ (đoạn qua địa bàn phường Mỹ Thượng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một thanh niên tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, nhưng theo người dân địa phương, việc phơi lúa trên đường có thể là một trong những yếu tố có liên quan.

Anh Phan Trung Trực trú tại phường Mỹ Thượng, người thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này cho biết: “Đường mới, rộng nên người dân tận dụng để phơi lúa. Cuối ngày, họ gom lại thành đống, phủ bạt, chèn đá để tránh mưa và dông lốc. Trong điều kiện thiếu ánh sáng, những vật cản này trở thành “cái bẫy” nguy hiểm đối với người tham gia giao thông”.

Thực tế cho thấy, trên địa bàn TP. Huế đã từng xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông mà nguyên nhân xuất phát từ việc người dân phơi lúa trên đường. Lúa trải tràn ra mặt đường, lấn chiếm cả lòng, lề đường, tạo thành những “bẫy” nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Chỉ một khoảnh khắc thiếu quan sát hoặc tay lái không vững, đặc biệt với người điều khiển xe máy giờ cao điểm, chập choạng tối cũng có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Thực tế này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ hơn nữa từ các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nhằm xử lý dứt điểm, đảm bảo an toàn cho người đi đường.

Không chỉ xuất hiện trên các tuyến tỉnh lộ, đường nội đô TP. Huế hay các tuyến đường liên thôn, liên xã, liên phường, tình trạng phơi lúa còn diễn ra ngay trên cả các tuyến quốc lộ, nơi có mật độ phương tiện cao, tốc độ lưu thông lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Tìm hiểu cho thấy, sau mỗi vụ thu hoạch, nhiều thương lái thu mua lúa ngay tại ruộng của người dân. Họ bao tiêu cả khâu vận chuyển, đưa lúa vừa gặt ra các tuyến đường bê tông, đường nhựa để phơi. Khi lúa khô, họ cùng người dân đóng bao, vận chuyển lên xe đưa về kho cất trữ.

Việc làm này giúp người trồng lúa giảm công vận chuyển, lại được thương lái thu mua ngay nên được lựa chọn khá phổ biến. Tuy nhiên, sự tiện lợi ấy lại tiềm ẩn nguy cơ lớn về tai nạn giao thông.

Với mục tiêu vừa tuyên truyền, vừa xử lý, từng bước thay đổi thói quen của người dân, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn TP. Huế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thậm chí lắp đặt biển cấm tại các chân ruộng và trên nhiều tuyến đường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiệu quả vẫn chưa cao. Tình trạng người dân phơi lúa trên đường vẫn diễn ra, bất chấp biển cấm của cơ quan chức năng.

Cần có những lựa chọn thay thế

Để chấm dứt tình trạng phơi lúa trên đường, giải pháp căn cơ không chỉ dừng lại ở tuyên truyền hay đặt biển cấm trên các tuyến đường, mà cần tạo ra những lựa chọn thay thế khả thi cho người dân.

Theo nhiều người trồng lúa, chính quyền địa phương và các hợp tác xã nông nghiệp cần quy hoạch các điểm phơi lúa tập trung. “Có thể tận dụng sân nhà văn hóa, bãi đất công hoặc khu đất trống trong thôn, xóm, tổ dân phố để người dân phơi lúa. Những địa điểm này phải đảm bảo gần ruộng, thuận tiện cho việc vận chuyển để người dân không lấn chiếm lòng, lề đường để phơi lúa sau mỗi kỳ thu hoạch như hiện nay”, ông Nguyễn Ngọc Tuất, trú tại phường Phong Dinh đề nghị.

Cùng với đó, cần khuyến khích phát triển dịch vụ sấy lúa theo mô hình hợp tác xã hoặc tư nhân. Nhà nước có thể hỗ trợ ban đầu về vốn, điện, mặt bằng để giảm chi phí. Khi dịch vụ sấy lúa phổ biến với mức giá hợp lý, người dân sẽ chủ động chuyển đổi, giảm dần sự lệ thuộc vào phương thức phơi thủ công như hiện nay.

Các địa phương cũng có thể xem xét hỗ trợ một phần chi phí sấy lúa hoặc lồng ghép vào các chính sách hỗ trợ sau thu hoạch. Đồng thời, thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp thu mua theo chuỗi, gắn với các tiêu chuẩn bảo quản lúa. Khi đầu ra gắn với tiêu chuẩn bảo quản, người dân buộc phải thay đổi tập quán sản xuất, trong đó có việc chấm dứt phơi lúa trên đường.

Công tác quản lý của chính quyền địa phương cũng cần linh hoạt hơn. Không chỉ dừng lại ở việc cấm, mà cần tăng cường kiểm tra theo thời điểm, nhất là sau mỗi mùa gặt. Nhắc nhở trước, xử phạt sau, nhưng quan trọng là phải chỉ rõ cho người dân “không được phơi lúa ở đâu” và “được phơi lúa ở chỗ nào”.

Nói cho cùng, yếu tố ý thức cộng đồng vẫn đóng vai trò then chốt. Khi người dân nhận thức rõ hành vi phơi lúa trên đường không chỉ vi phạm quy định mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn của chính mình và người thân, sự thay đổi mới thực sự bền vững. Bên cạnh việc vận động người dân ký cam kết, cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực tế cho thấy, có địa phương làm rất quyết liệt, nhưng cũng có nơi còn qua loa dẫn đến tâm lý “người khác phơi được thì mình cũng phơi được”.

“Chấm dứt tình trạng phơi lúa trên đường không phải là việc “một sớm một chiều”, nhưng nếu có cách tiếp cận đúng, vừa tạo điều kiện thay thế, vừa gắn với lợi ích kinh tế và tăng cường quản lý thì hoàn toàn có thể làm được. Khi đó, mỗi mùa thu hoạch sẽ không còn là nỗi lo về an toàn giao thông trên các tuyến đường”, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng CSGT Công an TP. Huế khẳng định.