Thông điệp từ chuyến thăm New York của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đồng Chủ tịch Đảng Cộng sản Hoa Kỳ Joe Sims.

Xuất phát từ bối cảnh thế giới nhiều biến động và sự chuyển mình sâu sắc của đất nước sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, chuyến đi đã truyền những thông điệp chiến lược, khẳng định bản lĩnh, vị thế và tâm thế chủ động của một Việt Nam đang sẵn sàng bước vào "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Bản lĩnh đa phương

Trong chương trình làm việc tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang đến một góc nhìn tươi mới và thực tiễn từ Việt Nam. Nếu như nhiều thập kỷ trước, Việt Nam tham gia Liên hợp quốc với tư cách là quốc gia tranh thủ sự hỗ trợ phục hồi sau chiến tranh, thì ngày nay, vị thế ấy đã hoàn toàn thay đổi. Việt Nam bước tới New York với tư cách một quốc gia đóng góp chủ động, có trách nhiệm và sẵn sàng tham gia giải quyết các thách thức mang tính toàn cầu.

Thông điệp then chốt mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam đưa ra tập trung vào việc chia sẻ bài học thành công sau 40 năm đổi mới - một hành trình tự lực, tự cường vươn lên từ đói nghèo để trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực. Việt Nam không chỉ nêu bài học phát triển của riêng mình mà còn đề xuất các sáng kiến thiết thực ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng, quản trị các công nghệ cốt lõi của tương lai, cũng như phòng, chống đại dịch và giải trừ vũ khí hạt nhân.

Việc Đại diện Liên hợp quốc (như bà Kanni Wignaraja, Trợ lý Tổng Thư ký LHQ) đánh giá cao những dấu ấn đậm nét của Việt Nam tại các cơ chế quan trọng của tổ chức này là minh chứng giá trị cho thấy: Việt Nam đã và đang làm tốt vai trò cầu nối, thúc đẩy tinh thần thượng tôn pháp luật quốc tế, chủ nghĩa đa phương và sự hợp tác công bằng giữa các dân tộc. Việc chúng ta chủ động tham gia kiến tạo luật chơi chung và đóng góp giải pháp cho các vấn đề toàn cầu chính là nền tảng để Việt Nam nâng cao uy tín, khẳng định tầm vóc mới của một quốc gia có trách nhiệm trên diễn đàn quốc tế.

Thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ

Bên cạnh nghị trình đa phương, chuyến công tác tại New York cũng là dịp quan trọng để thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ - đối tác có ý nghĩa chiến lược hàng đầu. Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, thương mại và đầu tư tiếp tục là điểm sáng nòng cốt. Hiện nay, Hoa Kỳ giữ vị trí là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ trên thế giới và là đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ trong khối ASEAN.

Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thông điệp về sự tiếp nối, thực chất và tầm nhìn lâu dài. Quan hệ Việt - Mỹ tiếp tục được củng cố dựa trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị của nhau và hợp tác cùng có lợi. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ bùng nổ, các cuộc trao đổi cấp cao và tiếp xúc với giới doanh nghiệp, học giả Hoa Kỳ tại New York mở ra dư địa hợp tác mới trong các lĩnh vực mũi nhọn: Công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI); chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo; xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, bền vững.

Bên cạnh đó, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục được duy trì như một điểm sáng về sự nhân văn, gác lại quá khứ để hướng tới tương lai. Sự phát triển ổn định, tích cực của quan hệ Việt - Mỹ là dẫn chứng sinh động cho đường lối đối ngoại "độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa" mà Đảng và Nhà nước ta kiên trì thực hiện.

Khát vọng vươn mình

Một trong những thông điệp mang tính thời đại được lan tỏa mạnh mẽ từ chuyến thăm New York chính là sự khẳng định về tiềm lực, vị thế và tâm thế vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng và Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế John F.Kennedy, thành phố New York.

Trước cộng đồng quốc tế và đông đảo kiều bào, trí thức Việt Nam tại nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang tới hình ảnh một Việt Nam tự tin, đoàn kết và khát vọng. Thông điệp ấy nhấn mạnh rằng: sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã tích lũy đủ thế và lực để bước vào một giai đoạn phát triển bứt phá mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Việt Nam dựa vào các trụ cột phát triển sau để gửi đến cộng đồng quốc tế những thông điệp chiến lược. Thứ nhất, dựa trên trụ cột ngoại giao và bối cảnh toàn cầu để gửi đi thông điệp: kiên định đường lối độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập sâu rộng và nâng tầm đối ngoại đa phương. Thứ hai là trụ cột về tiềm lực kinh tế & công nghệ để gửi đi thông điệp: thu hút nguồn lực chất lượng cao, đón đầu dòng vốn đổi mới sáng tạo, bán dẫn và năng lượng sạch. Thứ ba là trụ cột về sức mạnh nội sinh & khối đại đoàn kết toàn dân để gửi đi thông điệp: huy động trí tuệ, nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng chung tay xây dựng cơ nghiệp cha ông.

Chuyến thăm phát đi tín hiệu rõ ràng tới các nhà đầu tư toàn cầu rằng: Việt Nam không chỉ là một điểm đến an toàn, hấp dẫn về kinh tế, mà còn là một đối tác tin cậy, cam kết đồng hành cùng thế giới trong các xu thế phát triển xanh và số.

Sự kiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hiện diện và phát biểu tại New York khẳng định sự nhất quán trong tư duy ngoại giao của Việt Nam: kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Chuyến đi đã hiện thực hóa nhiều mục tiêu chiến lược: Khẳng định vai trò đa phương, gia tăng tiếng nói của Việt Nam tại Liên hợp quốc, thể hiện vai trò cầu nối hòa bình và phát triển; thúc đẩy hợp tác song phương, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Mỹ đi vào chiều sâu, giải quyết các vướng mắc và mở ra các hướng đi mới mang tính chiến lược; lan tỏa thông điệp phát triển, thu hút nguồn lực công nghệ, tài chính và tri thức toàn cầu về phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nước.

Những kết quả đạt được từ chuyến công tác không chỉ góp phần bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia - dân tộc từ sớm, từ xa, mà còn tạo thêm xung lực để đất nước hoàn thành các mục tiêu phát triển lớn, cho thấy tầm vóc ngoại giao Việt Nam trong giai đoạn mới. Chuyến thăm New York của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khép lại với những dấu ấn đậm nét và kết quả toàn diện trên cả kênh đa phương lẫn song phương.

Thông điệp xuyên suốt mà chuyến đi để lại chính là hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đổi mới, tự cường và sẵn sàng đóng góp trách nhiệm cho thế giới. Bằng bản lĩnh ngoại giao linh hoạt nhưng kiên định, Việt Nam đang vững vàng khẳng định thế và lực mới, tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một tương lai hòa bình, thịnh vượng cho đất nước và cộng đồng quốc tế.