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ClockThứ Bảy, 29/08/2026 09:45

Khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 8800/VPCP-PL truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Hôm nay, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhấtTố tụng rút gọn nhưng phải kiểm soát chặt quyền lực

 Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Văn bản nêu: Tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội đã thông qua 20 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật do Chính phủ trình. Để triển khai thi hành nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các nghị định, quyết định quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Trên cơ sở dự thảo văn bản quy định chi tiết được trình kèm hồ sơ các dự án luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, chỉ đạo việc tổ chức soạn thảo, hoàn thiện ngay các dự thảo văn bản, đặc biệt là văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực sớm. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo hoàn thiện Danh mục văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết thuộc trách nhiệm chủ trì của bộ, cơ quan ngang bộ, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 30/8/2026 để tổng hợp; quán triệt nguyên tắc mỗi luật, nghị quyết chỉ ban hành 1 văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để quy định chi tiết.

Trường hợp cần ban hành nhiều hơn 1 văn bản thì phải thuyết minh rõ về sự cần thiết, cơ sở, lý do đề xuất và chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung đề xuất. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/9/2026, trong đó rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực sớm...

https://nhandan.vn/khan-truong-ban-hanh-cac-van-ban-quy-dinh-chi-tiet-luat-nghi-quyet-cua-quoc-hoi-post985261.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
khẩn trươngban hànhvăn bảnquy địnhchi tiết luậtnghị quyếtQuốc hội
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