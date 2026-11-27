Các đại biểu người có công tỉnh Sơn La dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026, ngày 23/7/2026 tại Hà Nội. (Ảnh TRẦN HẢI)

Ba cơ sở dữ liệu chuyên ngành về người có công

Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1440/QĐ-BNV ngày 27/11/2026 ban hành Hướng dẫn kỹ thuật kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về người có công do Bộ Nội vụ quản lý (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn).

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối để khai thác, sử dụng dữ liệu chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về người có công do Bộ Nội vụ quản lý, giao Cục Người có công trực tiếp quản lý, vận hành, có 3 phụ lục.

Phụ lục I: Hướng dẫn kỹ thuật kết nối để khai thác, sử dụng dữ liệu chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu Người hưởng chính sách ưu đãi người có công (sau đây gọi là Cơ sở dữ liệu Người có công).

Phụ lục II: Hướng dẫn kỹ thuật kết nối để khai thác, sử dụng dữ liệu chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ và thân nhân (sau đây gọi là Cơ sở dữ liệu ADN).

Phụ lục III: Hướng dẫn kỹ thuật kết nối để khai thác, sử dụng dữ liệu chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu Liệt sĩ, Mộ liệt sĩ và Nghĩa trang liệt sĩ (sau đây gọi là Cơ sở dữ liệu LSMLS).

Cơ sở dữ liệu Người có công, Cơ sở dữ liệu ADN và Cơ sở dữ liệu LSMLS sau đây gọi chung là các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về người có công. Hướng dẫn áp dụng đối với việc kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về người có công với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin và các nguồn dữ liệu có liên quan.

Bốn nhóm đối tượng áp dụng

Hướng dẫn này áp dụng đối với bốn nhóm đối tượng cụ thể.

Thứ nhất, Cục Người có công và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ được giao quản lý, vận hành, quản trị hoặc cung cấp dữ liệu cho các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về người có công.

Thứ hai, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương có hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu kết nối, khai thác và sử dụng dữ liệu chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về người có công theo phạm vi được phép.

Thứ ba, các cơ quan, đơn vị ở địa phương được giao quản lý, cập nhật dữ liệu về người có công, liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và dữ liệu ADN liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ.

Thứ tư, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đơn vị cung cấp giải pháp kỹ thuật tham gia xây dựng, kết nối, tích hợp, vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về người có công theo phạm vi được giao.

Hướng dẫn này là cơ sở thống nhất về kỹ thuật để tổ chức kết nối, trao đổi và khai thác dữ liệu; không làm thay đổi thẩm quyền quản lý nhà nước, thẩm quyền tạo lập, xác nhận, cập nhật và trách nhiệm về dữ liệu của cơ quan, đơn vị chủ quản dữ liệu gốc.

Bảo đảm dữ liệu được quản lý theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung

Theo Hướng dẫn của Bộ Nội vụ, nguyên tắc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu được quy định như sau.

Dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác theo đúng thẩm quyền, mục đích, phạm vi và quy định của pháp luật; chỉ cung cấp phạm vi dữ liệu cần thiết cho mục đích khai thác đã được xác định.

Bảo đảm dữ liệu được quản lý theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung.

Bộ Nội vụ là cơ quan chủ quản các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về người có công; Cục Người có công là đơn vị được giao trực tiếp quản lý, vận hành, chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời và tính pháp lý của dữ liệu được tạo lập, quản lý và cung cấp; việc cơ quan, đơn vị khác khai thác, sử dụng dữ liệu chia sẻ không làm thay đổi trách nhiệm này.

Ưu tiên kết nối, chia sẻ dữ liệu tự động thông qua API và các phương thức trao đổi dữ liệu điện tử; hạn chế việc trao đổi dữ liệu thủ công, dữ liệu đóng gói khi đã đáp ứng đủ điều kiện kết nối.

Dữ liệu cá nhân của người có công, thân nhân người có công, liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, đặc biệt là dữ liệu ADN, mẫu sinh phẩm và các dữ liệu nhạy cảm khác phải được bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu và bí mật nhà nước; không chia sẻ cho cơ quan, tổ chức không có thẩm quyền hoặc không có mục đích khai thác phù hợp.

Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong toàn bộ quá trình kết nối, truyền nhận, lưu trữ và khai thác dữ liệu. Các bản tin điện tử trao đổi khi kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về người có công bắt buộc phải được ký số theo chuẩn XAdES, sử dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp. Hệ thống thực hiện kiểm tra tự động tính hợp lệ của khối chữ ký số và từ chối xử lý đối với các bản tin không có chữ ký số, chữ ký số không hợp lệ hoặc sử dụng chứng thư số không đúng quy định.

Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về người có công cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu (API) để các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu có nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu theo phạm vi được phép. Danh sách, đặc tả và cách thức gọi từng API được quy định chi tiết tại Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III kèm theo Quyết định này.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu được thực hiện theo các phương thức sau:

Một là, hệ thống thông tin thuộc Bộ Nội vụ kết nối thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ (LGSP).

Hai là, hệ thống thông tin ngoài Bộ Nội vụ kết nối thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), Nền tảng trao đổi dữ liệu quốc gia (VDXP) hoặc Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia (NDOP).

Ba là, trao đổi dữ liệu theo gói dữ liệu điện tử trong trường hợp chưa đủ điều kiện kết nối trực tuyến.

Bốn là, các phương thức kỹ thuật khác được Bộ Nội vụ chấp thuận.

Toàn bộ kết nối được thực hiện trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước, bảo đảm an toàn, bảo mật theo giải pháp của Ban Cơ yếu Chính phủ; tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Khung kiến trúc số của Bộ Nội vụ.

Mỗi dịch vụ chia sẻ dữ liệu có đường dẫn riêng, được xác thực bằng token và kiểm tra quyền theo từng dịch vụ; bản tin trao đổi theo định dạng và cấu trúc quy định tại các phụ lục kèm theo. Toàn bộ yêu cầu gọi đến dịch vụ được ghi nhật ký để phục vụ quản lý, giám sát và truy vết.

Hướng dẫn quy định cụ thể về điều kiện kết nối và đăng ký khai thác dữ liệu.

Theo đó, hệ thống thông tin kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về người có công phải đáp ứng các điều kiện sau:

Được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin tối thiểu từ Cấp độ 3 trở lên theo quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Được kiểm tra, đánh giá an ninh, an toàn thông tin trước khi kết nối hoặc khi có điều chỉnh, thay đổi thiết kế hệ thống thông tin đã kết nối; việc kiểm tra, đánh giá phải do cơ quan có chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện theo quy định của pháp luật;

Có tài khoản tích hợp và được phân quyền khai thác theo từng dịch vụ dữ liệu.

Cơ quan, tổ chức có nhu cầu khai thác dữ liệu gửi văn bản đề nghị đến Bộ Nội vụ (qua Cục Người có công), trong đó nêu rõ cơ sở pháp lý, mục đích, phạm vi dữ liệu (danh sách API, nhóm trường thông tin), đầu mối kỹ thuật và hình thức kết nối. Cục Người có công chủ trì xem xét, phản hồi và thông báo kết quả cho cơ quan, tổ chức đề nghị; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

Trên cơ sở đề nghị được chấp thuận, Cục Người có công phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Nội vụ và đơn vị quản lý các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu thiết lập kết nối, cấp tài khoản tích hợp và phân quyền gọi từng API cho cơ quan, tổ chức khai thác.

Quy định khai thác và sử dụng dữ liệu

Trước hết, dữ liệu chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về người có công được khai thác, sử dụng phục vụ một số mục đích dưới đây.

Giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng;

Xác minh, tra cứu, đối chiếu thông tin về người có công, thân nhân người có công, liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ;

Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, giám sát, thống kê, phân tích và hoạch định chính sách của cấp có thẩm quyền;

Tạo lập, chuẩn hóa, đồng bộ, đối soát dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương;

Phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và giám định ADN theo quy định;

Các mục đích khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Cùng với đó, việc khai thác dữ liệu phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức và phạm vi quyền khai thác được cấp. Đối với dữ liệu ADN, mẫu sinh phẩm và các dữ liệu nhạy cảm khác, Cục Người có công xem xét, cấp quyền khai thác chặt chẽ theo từng mục đích, từng dịch vụ dữ liệu cụ thể.

Song song với đó, việc khai thác dữ liệu được thực hiện thông qua API hoặc các phương thức khác theo quy định kỹ thuật; phải được xác thực, phân quyền và ghi nhật ký để phục vụ kiểm tra, giám sát và truy vết.

Đồng thời, cơ quan, tổ chức khai thác dữ liệu không được cung cấp, chia sẻ, chuyển giao cho bên thứ ba hoặc sử dụng dữ liệu sai mục đích, ngoài phạm vi đã được chấp thuận.

Số liệu thống kê của Bộ Nội vụ tới tháng 7/2026 cho thấy, cả nước đã xác nhận được hơn 9,2 triệu người có công, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, hơn 650 nghìn thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, hơn 132 nghìn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 320 nghìn người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

https://nhandan.vn/huong-dan-ket-noi-chia-se-va-su-dung-co-so-du-lieu-chuyen-nganh-ve-nguoi-co-cong-post1006039.html