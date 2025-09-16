Chủ tịch Quốc hội hội kiến nhà lãnh đạo Campuchia và Timor Leste

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Maha Rathsaphethika Thipadei Khuon Sudary. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 17/9, tại Kuala Lumpur (Malaysia), bên lề Đại hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 46 (AIPA-46), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có các cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary và Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay.

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk và Lãnh đạo cấp cao Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn việc Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam 2/9, cùng với sự tham gia của lực lượng vũ trang Campuchia trong khối diễu binh, diễu hành, coi đây là minh chứng sinh động cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam hết sức coi trọng ý nghĩa chiến lược của quan hệ với Campuchia, cũng như quan hệ giữa ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu phát triển đất nước mà Campuchia đã đạt được thời gian qua, trong đó có việc khai trương Sân bay quốc tế Techo ngày 9/9/2025 và tin tưởng chắc chắn rằng Campuchia sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu toàn diện trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Maha Rathsaphethika Thipadei Khuon Sudary. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, coi đây là minh chứng mạnh mẽ cho bản lĩnh và quyết tâm của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary nhấn mạnh nhân dân Campuchia không bao giờ quên công lao Việt Nam đã giúp Campuchia thoát nạn diệt chủng, tái sinh đất nước Campuchia, hai đất nước luôn kề vai sát cánh trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary đánh giá cao hợp tác giữa hai nước nói chung, cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển; trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trong đó có cả cấp ủy ban, nghị sĩ, nhóm nghị sĩ hữu nghị được duy trì.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh thương mại song phương tăng trưởng mạnh, với kim ngạch 7 tỷ USD từ đầu năm đến nay, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái là minh chứng sống động cho hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư ngày một gắn kết giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí trong thời gian tới, 2 bên cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thường xuyên trao đổi thăm, tiếp xúc các cấp trên tất cả các kênh; duy trì tiếp xúc giữa nghị viện 2 nước để trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận đã ký kết.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đến tiềm năng kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Campuchia, nhất là kết nối giao thông, cửa khẩu, thương mại biên giới, qua đó gia tăng hợp tác thương mại, đầu tư. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Trao đổi các vấn đề quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực đa phương, trong đó có các diễn đàn liên nghị viện, nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Sáng cùng ngày, tại thủ đô Kuala Lumpur, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng việc Timor Leste sẽ trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 (tháng 10/2025); khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với các nước láng giềng và khu vực, trong đó có Timor Leste.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Lãnh đạo cấp cao Timor Leste.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hay cho Timor Leste trong quá trình hội nhập vào đại gia đình ASEAN. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, hướng tới sớm nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay trân trọng cảm ơn Việt Nam đã luôn đồng hành, hỗ trợ Timor Leste từ khi Timor Leste là quan sát viên và tới đây sẽ trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Fernanda Lay thông báo Quốc hội Timor Leste đã phê chuẩn Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ; mong muốn Việt Nam sớm mở Đại sứ quán tại Timor Leste và cảm ơn Việt Nam đã luôn hợp tác bảo đảm an ninh lương thực cho Timor Lester.

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả các mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên sớm tổ chức kỳ họp đầu tiên của cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế-kỹ thuật Việt Nam-Timor Leste để trao đổi các biện pháp cụ thể khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trên cơ sở Hiệp định đã ký kết; triển khai hiệu quả các Thỏa thuận đã ký kết cũng như sớm hoàn tất, phấn đấu ký kết các văn kiện song phương trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, thương mại gạo, lãnh sự, khoa học - công nghệ, du lịch, năng lượng sạch… trong chuyến thăm của các Lãnh đạo cấp cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai Quốc hội thông qua các biện pháp như trao đổi đoàn; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, hoàn thiện thể chế; chia sẻ thông tin và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nghị viện; phối hợp giám sát hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác giữa hai nước và tạo thuận lợi hợp tác song phương toàn diện, trong đó có kết nối kinh tế, địa phương, doanh nghiệp, giao lưu nhân dân…

Trao đổi các vấn đề quốc tế, hai bên đều nhấn mạnh đến việc tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là trong các vấn đề khu vực, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực, quốc tế và các diễn đàn nghị viện đa phương./.