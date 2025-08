Bộ đội Biên phòng TP. Huế: Phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Ký kết giao ước thi đua

Hội nghị đề ra nhiều nội dung thi đua. Trong đó, nhấn mạnh: Thi đua đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ về đổi mới tư duy, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và mô hình hoạt động, điều hành chỉ huy các cơ quan, đơn vị từ “truyền thống” sang không gian số dựa trên dữ liệu số. Qua đó, khơi dậy khát vọng, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần yêu nước, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vượt qua khó khăn, vì một dân tộc Việt Nam hùng cường; Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, BĐBP nói riêng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng thời, gắn tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ của phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số với các nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng trong BĐBP thành phố.

Thi đua thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, các trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số ở các cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên nền tảng số và không gian mạng.

Hội nghị đề ra chỉ tiêu: Đến năm 2026, 100% cán bộ, chiến sĩ có hiểu biết chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số, sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc; sử dụng được thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng nền tảng, dịch vụ thiết yếu, biết bảo vệ bản thân trên môi trường số; trở thành công dân số…