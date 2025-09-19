  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 30/05/2026 09:39

Từ 1/7/2026, tăng 8% trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 12/2026/TT-BNV ngày 29/5/2026 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Theo đó, mức trợ cấp hằng tháng đối với đối tượng này sẽ được tăng thêm 8%, áp dụng từ ngày 01/7/2026.

Lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Phong Điền Đảm bảo an sinh trong mưa lũCảnh báo các thủ đoạn giả mạo cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm lừa đảo người dân

Từ 1/7/2026, tăng thêm 8% mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. 

Đối tượng áp dụng

Theo Thông tư, đối tượng áp dụng là cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường (sau đây gọi là cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc).

Điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng

Từ ngày 01/7/2026, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 162/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng như sau:

Tăng thêm 8% mức trợ cấp hằng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 đối với các đối tượng cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 tính theo công thức sau:

Từ 1/7/2026, tăng 8% trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc- Ảnh 2.

Trong đó: Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 là mức trợ cấp quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 08/2024/TT-BNV ngày 05/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Từ ngày 01/7/2026, sau khi điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định trên mà có mức trợ cấp được hưởng thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hằng tháng dưới 3.500.000 đồng/người/tháng.

Tăng lên bằng 3.800.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hằng tháng từ 3.500.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.800.000 đồng/người/tháng.

Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã và các chức danh còn lại được hưởng mức trợ cấp hằng tháng là 3.800.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2026.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2026, thay thế Thông tư số 08/2024/TT-BNV ngày 05/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện việc chi trả trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/7/2026 theo hướng dẫn tại Thông tư này đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý./.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
cán bộ xãgià yếunghỉ việc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cán bộ xã làm giàu bằng… cò đất

Sáng 21/8, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Phạm Hồng Tân (SN 1988, trú tại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc).

Cán bộ xã làm giàu bằng… cò đất
A Lưới: Tập huấn thông tin thị trường lao động cho cán bộ xã

Ngày 28/10, huyện A Lưới tổ chức tập huấn, thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2022 cho 264 đại biểu là đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ, công chức văn hóa xã hội phụ trách lao động xã, điều tra viên các xóm, tổ dân phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

A Lưới Tập huấn thông tin thị trường lao động cho cán bộ xã
Gần 40.000 công chức, viên chức nghỉ việc chủ yếu trong ngành Y tế, Giáo dục

Theo thống kê của Bộ Nội vụ tổng hợp từ các bộ, ngành và 63 tỉnh thành, phố tính từ 1/1/2020 và đến 30/6/2022, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc và thôi việc là 39.552, chiếm 1,94%. Trong đó viên chức chiếm tỉ lệ đa số, còn công chức chỉ chiếm 1,63%. Tổng số công chức là hơn 4.000 người, chiếm 1,98%; còn viên chức là 35.523 người.

Gần 40 000 công chức, viên chức nghỉ việc chủ yếu trong ngành Y tế, Giáo dục

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top