Chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 351/2025/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030.

 Mô hình trồng nghệ thoát nghèo ở các xã vùng cao Minh Ngọc, Minh Sơn - tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: KHÁNH TOÀN

Nghị định quy định tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 theo Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/1/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Giai đoạn 2027-2030, tiêu chí đo lường chuẩn nghèo đa chiều quốc gia được quy định như sau: Về tiêu chí thu nhập, ở khu vực nông thôn, thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình là 2.200.000 đồng/ người/tháng. Đối với khu vực đô thị, thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình là 2.800.000 đồng/người/tháng.

Nghị định cũng quy định rõ các tiêu chí để xác định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo; cụ thể: Hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ gia đình cư trú ở khu vực nông thôn, có thu nhập bình quân đầu người từ 2.200.000 đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ nghèo khu vực đô thị là hộ gia đình cư trú ở khu vực đô thị, có thu nhập bình quân đầu người từ 2.800.000 đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ gia đình cư trú ở khu vực nông thôn, có thu nhập bình quân đầu người từ 2.200.000 đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản. Hộ cận nghèo khu vực đô thị là hộ gia đình cư trú ở khu vực đô thị, có thu nhập bình quân đầu người từ 2.800.000 đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản… Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2026.

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
chuẩn nghèođa chiềuquốc giagiai đoạn
Hội Khoa học Lịch sử TP. Huế vừa cho ra mắt cuốn sách “Nhân vật lịch sử trong cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước tại cửa biển Thuận An và Kinh đô Huế (1883 - 1885)”. Sách do TS. Phan Tiến Dũng chủ biên, Nxb Thuận Hóa ấn hành, dày 380 trang, tập hợp 18 bài nghiên cứu của 21 tác giả.

Chiều 27/12, Đại học Huế tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025 và định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030 với chủ đề: Phát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới.

