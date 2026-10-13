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Thế giới

Bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ El Nino bất thường

ClockThứ Sáu, 23/10/2026 09:14
Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng triển khai các biện pháp nhằm hỗ trợ và bảo vệ những cộng đồng dễ bị tổn thương trước nguy cơ El Nino đạt cường độ mạnh chưa từng thấy.

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Indonesia đang triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ El Niño. (Ảnh: TTXVN) 

Phát biểu ngày 21/10, Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) Celeste Saulo cảnh báo, hiện tượng El Nino đang diễn ra có thể đạt cường độ vượt xa những ngưỡng được ghi nhận trong các biểu đồ và hệ thống giám sát được sử dụng trong 40 năm qua.

Báo cáo cập nhật khí hậu theo mùa toàn cầu do WMO công bố cho thấy, tại khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới, nơi được xem là tâm điểm của hiện tượng El Nino, nhiệt độ bề mặt nước biển có thể cao hơn mức trung bình tới 3,8 độ C trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027.

Theo bà Celeste Saulo, “siêu El Nino” dự tính đạt đỉnh vào cuối năm nay, song tác động có thể kéo dài trong nhiều năm tiếp theo.

Điều phối viên Liên hợp quốc về cứu trợ khẩn cấp Tom Fletcher cũng nhận định, El Nino lần này là mối đe dọa rất lớn, có nguy cơ gây ra những đợt nắng nóng gay gắt, hạn hán nghiêm trọng và lũ lụt trên diện rộng. Khoảng 50 triệu người có nguy cơ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hơn.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết nâng cao khả năng chống chịu của những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất, nhất là có biện pháp hỗ trợ nhằm bảo vệ những người có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ El Nino.

https://nhandan.vn/bao-ve-cong-dong-truoc-nguy-co-el-nino-bat-thuong-post997448.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Bảo vệcộng đồngtrước nguy cơEl Ninobất thường
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